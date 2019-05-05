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ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ກ່າວ​ວ່າ ການ​ໂຈ​ມ​ຕີ​ທາງ​ອາ​ກາດ ສັງ​ຫານ​ພວກ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ 50 ຄົນ

​ພາບ​ບັນ​ທຶກ ທີ່​ເຫັນຄວັນ​ໄຟ​ພູ​້ງຂຶ້ນ ຈາກ​ຕ້າຍ​ພູ​ທາງ​ພາກ​ຕາເວັນ​ອອກຂອງ​ແຂວງ​ກູນາ​ຮ ວັນ​ທີ 17 ມັງ​ກອນ 2015.

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ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໃນ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ໂຈມ​ຕີທາງ​ອາ​ກາດ​ໂດຍແນ​ວໂຮມ
ໃນ​ແຂວງທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​, ໄດ້​ສັງ​ຫານ​ພວ​ກ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ​ 50
ຄົນ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ພວກ​ກະ​ບົດ ຕາ​ລິ​ບານ ໄດ້​ສັງ​ຫານ​ກຳ​ລັງ​ລັດ​ຖະ​ບານ ຢ່າງ​ໜ້ອຍເຈັດ
​ຄົນໃນ​ເມືອງ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ​ຢູ່​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​.

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອາ​ກາດໃນຂ້າມ​ຄືນ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ
ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ຂຶ້ນ​ດ້ວຍ​ການ​ປະ​ສານ​ງານ​ກັບ ກຳ​ລັງ​ພື້ນ​ດິນ ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ແລະ​ ເຂົາ​
ເຈົ້າໄດ້​ໂຈມ​ຕີ​ບັນ​ດາສູນ​ເຝິກ​ຊ້ອມຂອງ​ພວກລັດ​ອິ​ສ​ລາມ IS ຢູ່​ໃນ​ເຂດ ຊາປາ ດາ
​ຣາຮ​ ​ທີ່​ມີບັນ​ຫາຂອງ​ແຂວງ ​ກູ​ນາ​. ເຂົາ​ເຈົ້າໄດ້​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ຊາວຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຮ​ວມ​ທັງ​
ຊາວ ອຸ​ສ​ເບັກ​ ແລະ​ ປາ​ກິ​ສ​ຖານ ​ໄດ້​ຮວມ​ຢູ່​ໃນ​ພວກ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ​ທີ່ຖືກ​ສັງ​ຫານນັ້ນ.

ຮອງ​ຜູ້​ປົກ​ຄອງ​ແຂວງ ທ່ານ ​ກູ​ລ ໂມ​ຮຳ​ມັດ ໄບ​ດາ​ຣ ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່ ວີ​ໂອ​ເອ ວ່າ ຜູ້​ບັນ​ຊາ​
ການເຜົ່າ​ອຸ​ສ​ເບັກ ຄົນ​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ກຸ່ມ IS ຍັງ​ຮວມ​ຢູ່​ໃນ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ. ທ່ານ​ໄດ້​ຢືນ​ຢັນ​
ວ່າ​ບໍ່​ໄດ້​ມີ​ການ​ຢຸດ​ປະ​ທະ​ກັນ​ຢູ່​ໃນເມືອງ​ດັ່ງ​ກ່າວ ທີ່​ປະ​ກອບ​ມີ​ພວກ​ກະ​ບົດ​ ຕາ​ລິ​ບານ
​ ​ແລະ ​ພວກ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ IS.

ບັນ​ດາ​ອົງ​ການ​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ​ຂອງ ອົງ​ການສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ໄດ້​ລາຍ​ງານວ່າການ​ຕໍ່​
ສູ້​ກັນ​ໃນ​ເມືອງ ຊາ​ປາ ດາ​ຣາ​ ໄດ້​ບັ​ງ​ຄັບ​ໃຫ້​ຊາວ ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານຫຼາຍ​ພັນ​ຄອບ​ຄົວ
ຕ້ອງຫຼົບ​ໜີ​ໄປ​ຫາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ເມື່ອ​ສອງ​ສາມ​ອາ​ທິດ​ຜ່ານ​ມານີ້.

ຮູບ​ພາບ​ເຜີຍ​ແຜ່​ໂດຍ​ກະ​ຊວງຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ກາ​ຕາ ທີເຫັນ​ຊາວ​ກາ​ຕາ ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ຕາ​ລິ​ບານ ສົນ​ທະ​ນາ​ກັນ ທີ່​ບໍ່​ບອກ​ສະ​ຖານ​ທີ່ ຢູ່ໃນ​ນະ​ຄອນ​ໂດ​ຮາ ວັນ​ທີ 25 ກຸມ​ພາ 2019.
ຮູບ​ພາບ​ເຜີຍ​ແຜ່​ໂດຍ​ກະ​ຊວງຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ກາ​ຕາ ທີເຫັນ​ຊາວ​ກາ​ຕາ ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ຕາ​ລິ​ບານ ສົນ​ທະ​ນາ​ກັນ ທີ່​ບໍ່​ບອກ​ສະ​ຖານ​ທີ່ ຢູ່ໃນ​ນະ​ຄອນ​ໂດ​ຮາ ວັນ​ທີ 25 ກຸມ​ພາ 2019.

ພວກ ​ຕາ​ລິ​ບານ ແລະ IS ໄດ້​ໂຈມ​ຕີ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ຂອງ​ຕົນ​ໃນຢ່າງ​ເປັນ​ປະ​ຈຳ​ໃນ​ເມືອງ​
ກູ​ນາ​ ແລະ​ ຫຼາຍພາກ​ສ່ວນ​ຂອງແຂວງ ນັນ​ກາ​ຮາ​ ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ໃກ້​ຄຽງ ໃນ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ
​ແຂ່​ງ​ຂັນ​ຂະ​ຫຍາຍອິດ​ທິ​ພົນ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​. ທັງ​ສອງ​ແຂວງ​ຂອ​ງ​ ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ນັ້ນ
​ມີ​ຊາຍ​ແດນ​ຕິດ​ກັບ​ປະ​ເທດ ປາ​ກິ​ສ​ຖານ.

ນອກ​ຈາກ​ນັ້ນ, ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໃນແຂ​ງ ບາດ​ກິ​ສ ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ ຂອງ​ ອັ​ຟກ​າ
​ນິ​ສ​ຖານ ໄດ້​ຢືນ​ຢັນ​ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ວານ​ນີ້ວ່າ, ໃນ​ຕອນ​ເດິກ​ພວກ ຕາ​ລີ​ບານ ໄດ້​ບຸກ​ເຂົ້າ​ໄປ​ດ່ານກວດ​ກາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ໃນ​ເມືອງ ກາ​ດິ​ສ, ສັງ​ຫານ​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີີ່ຕຳ​ຫຼວດ​ເຈັດ
​ຄົນ ແລະ​ ອີກຫຼາຍ​ຄົນໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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