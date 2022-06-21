ກຸ່ມຕາລີບານຂອງອັຟການິສຖານ ຢືນຢັນໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ປ່ອຍພວກຜູ້ຊາຍຊາວອັງກິດຫລາຍຄົນແລ້ວຫລັງຈາກໄດ້ຈັບພວກເຂົາເຈົ້າເປັນເວລາປະມານ 6 ເດືອນ.
ການຢືນຢັນດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນບໍ່ດົນຫຼັງຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ອັງກິດປະກາດວ່າ ພົນລະເມືອງຂອງເຂົາເຈົ້າ 5 ຄົນ ໄດ້ຖືກປ່ອຍຕົວອອກຈາກການຄຸມຂັງຢູ່ໃນອັຟການິສຖານແລ້ວ.
ໂຄສົກລັດຖະບານກຸ່ມຕາລີບານ, ທ່ານຊາບີຮູລລາ ມູຈາຮິດ (Zabihullah Mujahid) ກ່າວຢູ່ໃນຂໍ້ຄວາມ ຂຽນລົງໃນທວີດເຕີວ່າ ພວກຜູ້ຊາຍດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຈັບກຸມ ຍ້ອນການລະເມີດກົດຫມາຍ ແລະປະເພນີອັຟການິສຖານ. ທ່ານກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກມອບຕົວໃຫ້ສະຫະລາດອັງກິດ ໃນວັນອາທິດຜ່ານມາ ຫລັງຈາກມີການພົບປະກັນຫລາຍຄັ້ງລະຫວ່າງກຸ່ມຕາລີບານ ແລະລັດຖະ ບານອັງກິດ.
ທ່ານມູຈາຮິດກ່າວຕື່ມວ່າ “ພວກເຂົາເຈົ້າໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະປະຕິບັດກົດ ໝາຍຂອງອັຟການິສຖານ, ປະເພນີ ແລະວັດທະນະທຳຂອງປະຊາຊົນ, ແລະຈະບໍ່ລະເມີດມັນອີກ.”
ຫ້ອງການ ການຕ່າງປະເທດອັງກິດ ສະແດງຄວາມຍິນດີຕໍ່ການປ່ອຍຕົວພວກກ່ຽວ ແລະເວົ້າວ່າຜູ້ຊາຍ 5 ຄົນນັ້ນ ເດີນທາງໄປປະເທດເອເຊຍໃຕ້ແຫ່ງນັ້ນ ໂດຍຝືນຕໍ່ຄຳແນະນຳຂອງລັດຖະບານອັງກິດ.
"ນີ້ແມ່ນການເຮັດຜິດພາດ," ນັ້ນຄືຖ້ອຍຄຳທີ່ເປັນການອ້າງເຖິງຄຳເວົ້າຂອງຜູ້ຕາງຫນ້າຫ້ອງການ.
"ໃນນາມຂອງຄອບຄົວຂອງຊາວອັງກິດ, ພວກເຮົາຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈ ຕໍ່ການລະເມີດວັດທະນະທໍາ, ຮີດຄອງປະເພນີ ຫຼືກົດຫມາຍຂອງອັຟການິສຖານ, ແລະຂໍໃຫ້ການຮັບປະກັນຈາກເຂົາເຈົ້າວ່າ ຈະມີການປະພຶດທີ່ດີ ໃນອະນາຄົດ. ລັດຖະບານອັງກິດຮູ້ສຶກເສຍໃຈກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້.”
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດອັງກິດ, ທ່ານນາງເອລີຊາເບັດ ທຣັສ (Elizabeth Truss) ໄດ້ຂຽນລົງໃນທວີດເຕີວ່າ ນັກໂທດທີ່ຖືກປ່ອຍຕົວ "ຈະກັບຄືນສູ່ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາໃນໄວໆນີ້", ແລະຂອບໃຈນັກການທູດອັງກິດສໍາລັບບົດບາດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໃນການຮັບປະກັນໃຫ້ມີການປ່ອຍຕົວ ພວກເຂົາ.
ທັງກຸ່ມຕາລີບານ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ອັງກິດ ບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍຊື່ ຫຼືລາຍລະອຽດອື່ນໆກ່ຽວກັບຊາວອັງກິດທີ່ຖືກປ່ອຍຕົວນີ້ ໃນທັນທີທັນໃດ.