ການສູ້ລົບ ມື້ທີ 4 ເພື່ອຄວບຄຸມ ເມືອງກາສນີ ໃນອັຟການິສຖານ ຍັງດຳເນີນຕໍ່ມາ

ການສູ້ລົບກັນລະຫວ່າງກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພອັຟການິສຖານ ແລະກຸ່ມ
ຕາລີບານ ແມ່ນຍັງສືບຕໍ່ເປັນມື້ທີ 4 ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ໃນເມືອງກາສນີ ທາງພາກໃຕ້
ຂອງອັຟການິສຖານ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ ກ່າວວ່າ ມີການສົ່ງກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບເພີ້ມຕື່ມ ໄປຍັງເມືອງ
ດັ່ງກ່າວ ເພື່ອຂັບໄລ່ກຸ່ມຕາລີບານ ທີ່ໄດ້ແຊກຊຶມເຂົ້າໄປໃນເມືອງດັ່ງກ່າວນັ້ນແລ້ວ.
ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ການປະທະກັນຢ່າງໜັກ ແມ່ນໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ລະຫວ່າງກອງກຳລັງ
ຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະກຸ່ມຕາລີບານ ທ່າມກາງທີ່ມີການກ່າວອ້າງ ແບບຂັດແຍ້ງ
ກັນວ່າ ແມ່ນລັດຖະບານ ຫຼືກຸ່ມຕາລີບານ ເປັນຜູ້ຄວບຄຸມສະຖານທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆນັ້ນ.
ຜູ້ບັນຊາການກອງທັບອັຟການິສຖານ ນາຍພົນ ໂມຮຳມາດ ຊາຣິຟ ຢັຟຕາລີ ກ່າວຕໍ່
ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ໃນນະຄອນຫຼວງກາບູລ ວ່າ ກອງກຳລັງ
ຂອງທ່ານ ແມ່ນກຳລັງທຳການໂຈມຕີ ເພື່ອຂັບໄລ່ພວກນັກລົບຕາລີບານ ໃຫ້ອອກຈາກ
ເມືອງດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານນາຍພົນ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ພວກກະບົດ ແມ່ນປະປົນຢູ່ກັນພວກພົນລະເຮືອນໃນ
ເຂດທີ່ແອອັດແລະຕາມຕະຫຼາດຕ່າງໆ ບັງຄັບໃຫ້ກອງກຳລັງອັຟການິສຖານ ຕ້ອງໄດ້
ລະມັດລະວັງ ແລະຄ່ອຍໆບຸກຄືບໜ້າ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີການບາດເຈັບລົ້ມຕາຍ ຕໍ່ພົນລະເຮືອນ.
ກອງກຳລັງອັຟການິສຖານ ຍັງຄວບຄຸມ ຈຸດຍຸດທະສາດຕ່າງໆ ໃນເມືອງກາສນີ,
ຮວມທັງໂຮງການແຂວງ ຄ້າຍຕຳຫຼວດ ຄຸກໃຫຍ່ ແລະຫ້ອງການສືບລັບ ອີງຕາມ
ຄຳເວົ້າຂອງ ທ່ານ ຢັຟຕາລີ ທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້.
“ກອງກຳລັງອັຟການິສຖານ ໃນອີກ 2 ມື້ ກໍຈະສາມາດຟື້ນຟູຄວາມສະຫງົບ ແລະ
ສະຖຽນລະພາບ ໃນເມືອງກາສນີ ແລະ ເປີດທາງສາຍຫຼັກຄືນ ເພື່ອໃຫ້ພວກປະຊາ
ຊົນ ເດີນທາງໄປມາ ຈາກພາກໃຕ້ໄປຍັງເຂດພາກຕາເວັນຕົກ ໄປຫານະຄອນຫຼວງ
ກາບູລໄດ້,” ນັ້ນແມ່ນການປະຕິຍານ ຂອງຜູ້ບັນຊາການທະຫານ ທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນໂຮງພະຍາບານ ແລະພວກທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເຂດນັ້ນ ທີ່ໄດ້ພາກັນໜີອອກຈາກ
ເມືອງ ໄດ້ບອກກັບພວກນັກຂ່າວທ້ອງຖິ່ນວ່າ ໂຮງໝໍປະຈຳແຂວງ ໄດ້ຮັບເອົາພວກບາດ
ເຈັບ ທີ່ເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານແລະຕຳຫຼວດ ຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນ ແລະ ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ
ທາງໂຮງໝໍ ແມ່ນບໍ່ມີສະຖານທີ່ຮອງຮັບຄົນເຈັບໄດ້ອີກຕໍ່ໄປແລ້ວ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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