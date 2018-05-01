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ເຫດລະ​ເບີດແຕກ ​ຢູ່​ນະຄອນຫຼວງ ​ກາ​ບູລ ສັງຫານ 26 ຄົນ ຮວມທັງ ນັກຂ່າວ 9 ຄົນ

ກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລ່ນຈາກບ່ອນເກີດເຫດ ຫຼັງຈາກລະເບີດລູກທີສອງແຕກຂຶ້ນ ໃນນະຄອນຫຼວງກາບູລ ອັຟການິສຖານ ທີ 30 ເມສາ 2018.

ການວາງ​ລະ​ເບີດ​ສະຫຼະ​ຊີບ​ສອງ​ລູກ​ໄດ້​ແຕກ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ໃນ​ນະຄອນຫຼວງ​ກາ​ບູລຂອງ ອັຟ
ການິສຖານ ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ ຊຶ່ງໄດ້ສັງຫານ​ຢ່າ​ງໜ້ອຍ 26 ຄົນ ຮວມ​ທັງ​ນັກ​ຂ່າວເກົ້າ
​ຄົນ. ຢ່າງໜ້ອຍ 50 ຄົນ​ໄດ້​ຮັບບາດເຈັບ ຮວມ​ທັງ​ນັກ​ຂ່າ​ວອີກ​ຫ້າ​ຄົນ.

ກຸ່ມລັດ​ອິສລາມ ໂດຍ​ຜ່່ານອົງການ​ຂ່າວ​ອາ​ແມັກ ​ໄດ້​ອ້າງ​ເອົາ​ຄວາມ​ຮັບຜິ​ດຊອບ​ຕໍ່​ການ
​ໂຈມຕີ​ຮ້​າຍ​ແຮງ ແບບທີ່​ບໍ່ເຄີຍ​ມີ​ມາ​ກ່ອນ ​ໃສ່​ພວກນັກ​ຂ່າວ ຢູ່​ໃນ​ອັຟກາ​ນິນ​ຖານ.

ອົງການຄຸ້ມຄອງ​ສື່​ມວນຊົນທ້ອງ​ຖິ່ນຄືຄະນະ​ກຳມະການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພ ​ນັກ​
ຂ່າວ​ອັຟກາ​ນິສຖານຫຼື AJSC ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ຢືນຢັນກ່ຽວກັບການ​ບາດ​ເຈັບລົ້ມ ຕາຍ​ທີ່​
ພົວພັນ​ກັບ​ສື່​ມວນ​ຊົນນັ້ນ ​ກໍໄດ້​ປະນາມ​ການ​ໂຈມຕີ​ຢ່າງ​ແຮງ.

ຜູ້ຊາຍຄົນນຶ່ງຮ້ອງໃຫ້ ຢູ່ໂຮງໝໍໃນນະຄອນກາບູລ ຫຼັງຈາກລາວໄດ້ເສຍລູກຊາຍຄົນນຶ່ງ ທີ່ເປັນນັກຂ່າວ ຈາການວາງລະເບີດ ໃນວັນທີ 30 ເມສາ 2018.
ຜູ້ຊາຍຄົນນຶ່ງຮ້ອງໃຫ້ ຢູ່ໂຮງໝໍໃນນະຄອນກາບູລ ຫຼັງຈາກລາວໄດ້ເສຍລູກຊາຍຄົນນຶ່ງ ທີ່ເປັນນັກຂ່າວ ຈາການວາງລະເບີດ ໃນວັນທີ 30 ເມສາ 2018.

ນັກ​ຂ່າວ​ແມ່ຍິງ​ສອງ​ຄົນ ຮວມ​ທັງນາງ​ມາ​ຮາ​ຣໍາ ດູຣານີ ຈາກວິທະຍຸຢູໂຣບເສລີ ແລະວິ
ທະຍຸອິສະຫຼະພາບ ທີ່ເອີ້ນຫຍໍ້ RFE/RL ກໍ​ຢູ່ໃນ​ບັນດາ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີວິດ. ອົງ ການ​ຂ່າວ
AFP ຂອງຝຣັ່ງ ​ໄດ້ໃຫ້ການ​ຢືນຢັນ ​ກ່ຽວກັບການ​ຕາຍ​ຂອງ​ຫົວໜ້າ​ຊ່າງພາບຂອງ​ຕົນ
​ໃນ​ນະຄອນ​ກາ​ບູລ ທ່ານ​ຊາ​ ມາ​ໄຣ. ພະນັກງານ​ອີກ​ສອງ​ຄົນ​ຈາກ​ວິທະຍຸຢູໂຣບເສລີ
ແລະວິທະຍຸອິສະຫຼະພາບ ທ່ານ​ອັບ​ດູລລາ ​ຮານານຊາຍ ແລະ​ອາບ​າ​ວູນ ກາກາ ກໍຮວມ
ຢູ່​ໃນຈຳນວນ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີວິດ.

ສະຖານີ​ໂທລະພາບ​ອັຟກາ​ນິສຖານ 1 TV News ກໍ​ໄດ້ໃຫ້ການ​ຢືນຢັນ​ກ່ຽວ ກັບການ​
ເສຍ​ຊີວິດຂອງ​ພະນັກງານ​ຕົນສອງ​ຄົນ​ໃນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້.

ພວກຜູ້ຊາຍພາກັນຫາມຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຄົນນຶ່ງ ຈາກການວາງລະເບີດ ວັນທີ 30 ເມສາ.
ພວກຜູ້ຊາຍພາກັນຫາມຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຄົນນຶ່ງ ຈາກການວາງລະເບີດ ວັນທີ 30 ເມສາ.

ບັນດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອັຟກາ​ນິສຖານ ​ແລະ​ຜູ້​ເຫັນ​ເຫດການ​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ໂຈມ​ຕີ​ໄດ້​ເລີ້ມຂຶ້ນ
ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ ​ເວລາ​ຄົນ​ໄປ​ການ ໂດຍທີ່​ຜູ້​ວາງ​ລະ​ເບີດ​ສະຫຼະ​ຊີບ​ໄດ້ຂີ່ ລົດຈັກ​ແລ້ວກໍບີບ
ຄະນວນລະ​ເ​ບີ​ດໃຫ້ແຕກຂຶ້ນ​ຢູ່​ໃກ້​ກັບ​ຫ້ອງການຮັກສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ແຫ່ງ​ຊາດ ທີ່​ເປັນ
​ອົງການ​ສືບ​ລັບ​ຂອງ​ປະ​ເທດນັ້ນ.

ເມືອງໂຄສທ໌ ອັຟການິສຖານ.
ເມືອງໂຄສທ໌ ອັຟການິສຖານ.

​ເວລາ​ພວກ​ກູ້​ໄພ ​ແລະ​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ​ໄປ​ເຕົ້າ​ໂຮ​ມກັນ​ຢູ່​ສະ​ຖານ​ທີ່​ດັ່ງ​ກ່າວ​ບໍ່ພໍ​ເທົ່າ​ໃດ​ນາ
ທີ​ຕໍ່​ມາຜູ້​ວາງລະ​ເບີດສະຫຼະຊີບທີ່​ປອມ​ແປງ​ເປັນ​ນັກ​ຂ່າວກໍໄດ້ບີບຄະ​ນວນ ​ລະ​ເບີດທີ່
ມັດຕິດ​ໃສ່ຮ່າງ​ກາຍ​ຂອງ​ລາວ ໃຫ້​ແຕກ​ຂຶ້ນ ເຮັດ​ໃຫ້ມີ​ການ​ເສຍ​ຊີວິດແລະບາດເຈັບເປັນ
ສ່ວນໃຫຍ່ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງໂຄສົກຕຳຫຼວດທີ່ນະຄອນ​ກາ​ບູລ ທ່ານ​ຮາ​ສ​ແມັຕ ອິສ
ຕານິກ​ໄຊ.

ໜ່ວຍຮັກສາຄວາມປອດໄພຄົນນຶ່ງ ແລະພົນລະເຮືອນກຳລັງໝອບລົງ ຢູ່ບ່ອນວາງລະເບີດລູກທີສອງ ໃນນະຄອນກາບູລ ອັຟການິສຖານ ວັນທີ 30 ເມສາ 2018.
ໜ່ວຍຮັກສາຄວາມປອດໄພຄົນນຶ່ງ ແລະພົນລະເຮືອນກຳລັງໝອບລົງ ຢູ່ບ່ອນວາງລະເບີດລູກທີສອງ ໃນນະຄອນກາບູລ ອັຟການິສຖານ ວັນທີ 30 ເມສາ 2018.

ຢູ່​ໃນ​ຖະ​ແຫຼ​ງການນັ້ນ ວີ​ໂອ​ເອ ກ່າວ​ວ່າ ​ຕົນຮູ້ສຶກ​ເສົ້າ​ສະ​ຫລົດ​ໃຈ​ໃນ​ການ​ສູນ​ເສຍ​ບັນ
ດາ​ນັກ​ຂ່າວ ​ຈາກ​ຕາໜ່າງວິທະຍຸ RFE/RL ຊຶ່ງເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງອົງການອອກອາກາດ
ຂອງສະຫະລັດ ຢູ່ບ່ອນ​ລະ​ເບີດ​ແຕກ​ໃນນະຄອນ​ກາ​ບູລ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

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