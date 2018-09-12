ຜູ້ເສຍຊີວິດ ຍ້ອນລະເບີດ ສະຫຼະຊີບ ຢູ່ພາກ ຕາເວັນອອກ ອັຟການິສຖານ ເພີ້ມຂຶ້ນ 2 ເທົ່າ

ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ອັຟການິສຖານ ຢູ່ໃນແຂວງນານກາຮາ ທາງຕາເວັນອອກຂອງປະ
ເທດເວົ້າວ່າ ຈໍານວນຄົນເສຍຊີວິດ ຍ້ອນການວາງລະເບີດສະຫລະຊີບ ໃນວັນອັງ
ຄານວານນີ້ ໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນເຖິງ 68 ຄົນ ຊຶ່ງຫຼາຍກວ່າຕົວເລກ 32 ຄົນທີ່ແຈ້ງບອກໃນ
ເມື່ອກ່ອນນັ້ນ.
ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນທີ່ເມືອງໂມແມນ ດາຣາ (Mohmand Dara) ທີ່ຢູ່
ຫ່າງໄກສອກຫລີກ ໃນຂະນະທີ່ປະຊາຊົນພາກັນເດີນຂະບວນປະທ້ວງຢູ່ໃນບ້ານ
ດາຄາ (Daka) ເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປົດຜູ້ບັນຊາການຕໍາຫລວດໃນທ້ອງຖິ່ນດັ່ງກ່າວ
ອອກຈາກຕໍາແໜ່ງ.
ຢູ່ໃນຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງທີ່ອອກໃນວັນພຸດມື້ນີ້, ທ່ານອັດຕາຮູລາ ຄອກຢານີ
(Atttahullah Khogyani) ໂຄສົກຂອງເຈົ້າແຂວງດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ ມີຄົນອີກ 165
ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບຍ້ອນລະເບີດແຕກໃນຄັ້ງນີ້.
ພວກຕານລີບານປະຕິເສດວ່າ ບໍ່ໄດ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຫຍັງ ຢູ່ໃນການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນຫລາຍຊົ່ວໂມງ ມີໂຮງຮຽນ 3 ແຫ່ງຖືກໂຈມດ້ວຍລະເບີດທີ່ເມືອງຈາລາ
ລາບາດ (Jalalabad) ຊຶ່ງເປັນເມືອງຫລວງຂອງແຂວງດັ່ງກ່າວ.
ຢ່າງໜ້ອຍມີເດັກນ້ອຍຄົນນຶ່ງເສຍຊີວິດແລະຫລາຍຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ, ອີງຕາມຄໍາ
ເວົ້າຂອງໂຄສົກ ຂອງຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາແຂວງທີ່ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ (VOA).
ບໍ່ມີໃຜອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວນີ້ ທີ່ເມືອງຈາລາລາບາດ ບ່ອນ
ທີ່ເຫດລະເບີດແຕກ ເກືອບທຸກຄັ້ງຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ແລະການບຸກເຂົ້າໄປໃນສະຖານທີ່
ການສຶກສາແມ່ນກຸ່ມລັດອິສລາມ ຫລື IS ເປັນຜູ້ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບ.
ເຄືອຂ່າຍກຸ່ມລັດອິສລາມຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ ຊຶ່ງເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີ ໃນຊື່ກຸ່ມລັດອິສລາມ
ຢູ່ແຂວງໂຄຣາຊານ ທີ່ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ ISK-P ແລະຖານປະຕິບັດງານຂອງກຸ່ມກະບົດ
ຕາລີບານຢູ່ໃນແຂວງນານກາຮາ ທີ່ຢູ່ຕິດກັບຊາຍແດນຂອງປາກິສຖານ ທີ່ເປັນປະ
ເທດເພື່ອນບ້ານນັ້ນ.
ພວກກະບົດຕາລີບານໄດ້ທໍາການໂຈມຕີຢູ່ສະໜາມລົບ ນັບແຕ່ວັນເສົາຜ່ານມາ ໂດຍ
ໄດ້ສຸມໃສ່ບັນດາແຂວງຢູ່ພາກເໜືອຂອງອັຟການິສຖານ. ການບຸກໂຈມຕີເຫລົ່ານັ້ນ
ໄດ້ເຮັດໃຫ້ກໍາລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງອັຟການິສຖານເສຍຊີວິດ 140 ຄົນ ແລະເຮັດໃຫ້ເຂດດັ່ງກ່າວຕົກໄປຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງພວກກະກະບົດ
ກຸ່ມນີ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.
ການເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ ຂອງການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງ ແມ່ນມີຂຶ້ນທ້າມກາງໄພແຫ້ງ
ແລ້ງຢ່າງໜັກ.
ຫ້ອງການດ້ານມະນຸດສະທໍາຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດເວົ້າວ່າ ບັນຫາຂັດແຍ້ງກັນ
ແລະໄພແຫ້ງແລ້ງ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊາວອັຟການິສຖານ 5 ແສນຄົນຕ້ອງ ໄດ້ຍົກຍ້າຍໜີ
ຈາກເຂດດັ່ງກ່າວ ນັບແຕ່ຕົ້ນປີນີ້ເປັນຕົ້ນມາ.
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