ສອງຝ່າຍປໍລະປັກ ໃນ ອັຟການິສຖານ ທຳການເຈລະຈາ ສັນຕິພາບ ໃນຂະນະທີ່ການໂຈມຕີ ຍັງສືບຕໍ່ ໃນສະໜາມລົບ

ສອງຝ່າຍທີ່ເຮັດສົງຄາມກັນໃນ ອັຟການິສຖານ ໄດ້ກ່າວຫາກັນ ແລະ ກັນກ່ຽວກັບການໂຈມຕີຄັ້ງໃໝ່ຢູ່ສະໜາມລົບໃນຂະນະທີ່ຕົວແທນຂອງພວກເຂົາ ໄດ້ຈັດການເຈລະຈາສັນຕິພິພາບຄັ້ງປະ ຫວັດສາດທີ່ນຳໜ້າໂດຍ ສະຫະລັດ ເປັນວັນທີສອງໃນວັນອາທິດວານນີ້ຢູ່ປະເທດ ກາຕ້າ.
ການປະທະກັນລະຫວ່າງກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ ອັຟການິສຖານ ກັບ ພວກກະບົດຕາລີບານ ໃນລະຫວ່າງ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາມີລາຍງານວ່າໄດ້ສັງຫານຫຼາຍຄົນ, ລວມທັງພວກນັກລົບຈາກທັງສອງຝ່າຍ ແລະ ພົນລະເຮືອນ.
ຄວາມຮຸນແຮງຍັງຄົງເປັນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສຳຄັນສຳລັບການເຈລະຈາທີ່ລໍຖ້າມາດົນ ເຊິ່ງກຳລັງດຳ ເນີນຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງ ໂດຮາ, ປະເທດ ກາຕ້າ, ທີ່ປະກອບມີທີມເຈລະຈາທີ່ມີຄວາມສາມາດສູງ ຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ແລະ ລັດຖະບານ ກາບູລ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວວ່າການປຶກສາຫາລືລະຫວ່າງຄູ່ແຂ່ງໃນ ອັຟການິສຖານ ຈະເພັ່ງເລັງໃສ່ການເຮັດ “ຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງຮອບດ້ານ” ແລະ ການເມືອງທີ່ແນເປົ້ໃສ່ການສິ້ນສຸດສົງ ຄາມທີ່ແກ່ຍາວມາໄດ້ສີ່ທົດສະວັດຢ່າງຖາວອນໃນປະເທດທີ່ຕັ້ງຢູ່ເອເຊຍໃຕ້ນັ້ນ.
ການເຈລະຈາດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງຮູ້ຈັກດັ່ງກັບການເຈລະຈາລະຫວ່າງອັຟການິສຖານ, ໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ ພາຍໃນບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກພິທີເປີດທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈເປັນຢ່າງສູງ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂດຍລັດຖະມົນຕີການຕ່າງະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໄມຄ໌ ພອມພຽວ ແລະ ຄົນອື່ນໆ.
ຄະນະຜູ້ແທນ ອັຟການິສຖານ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມສັງເກດການໃນວັນອາທິດວານນີ້ ເວົ້າວ່າ “ມັນມີຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ເປັນແງ່ບວກ” ໃນການພົວພັນເບື້ອງຕົ້ນລະຫວ່າງ ທີມເຈລະຈາຈາກທັງສອງຝ່າຍ.
ທ່ານ ອັບດຸລລາ ອັບດຸລລາ, ປະທານຂອງສະພາສູງເພື່ອການປອງດອງຊາດ ອັຟການິສຖານ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນນະຄອນຫຼວງ ກາຕ້າ ວ່າ “ຄວາມ ຮຸນແຮງຄວນຈະລຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ພ້ອມກັບການເລີ່ມຕົ້ນຂອງການເຈລະຈາ ສະນັ້ນພວກເຮົາຈຶ່ງຈະສາມາດບັນລຸການຢຸດຍິງດ້ານມະນຸດສະທຳນີ້.”
ທ່ານ ອັບດຸລລາ ໄດ້ເດີນທາງໄປນະຄອນຫຼວງ ໂດຮາ ກັບທີມເຈລະຈາສັນຕິ ພາບຂອງລັດຖະ ບານ ເພື່ອເປັນຕົວແທນໃຫ້ລັດຖະບານ ກາບູລ ໃນພິທີເປີດການເຈລະຈາດັ່ງກ່າວ ເມື່ອວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ.
ບັນດານັກເຈລະຈາຈາກທັງສອງຝ່າຍ ໄດ້ທຳການປະຊຸມລັບອີກຄັ້ງນຶ່ງ ໃນຕອນແລງວັນອາທິດວານນີ້, ອີງຕາມການກ່າວຂອງໂຄສົກກຸ່ມ ຕາລີບານ.