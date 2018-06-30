ປ. ອັຟການິສຖານ ເວົ້າວ່າ ການຢຸດຍິງ ກັບພວກຕາລິບານ ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ ແລ້ວ

ປະທານາທິບໍດີອັຟການິສຖານກ່າວວ່າ ການຢຸດຍິງແຕ່ພຽງຝ່າຍດຽວຂອງລັດຖະບານ
ຕໍ່ພວກຫົວຮຸນແຮງຕາລິບານໄດ້ສິ້ນສຸດລົງແລ້ວ.
ທ່ານອາສຣັຟ ການີ ກ່າວໃນວັນເສົາມື້ນີ້ວ່າ “ການຢຸດຍິງໄດ້ສິ້ນສຸດລົງແລ້ວ. ກຳລັງປ້ອງ
ກັນຄວາມປອດໄພ ແລະກຳລັງປ້ອງກັນຊາດອັຟການິສຖານ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເລີ້ມ
ປະຕິບັດງານທາງທະຫານຂອງເຂົາເຈົ້າຄືນໃໝ່ອີກ.”
ທ່ານກ່າວອີກວ່າ “ບັດນີ້ເປັນການຕັດສິນໃຈຂອງພວກຕາລິບານວ່າ ຈະສືບຕໍ່ດຳເນີນ
ການຂ້າຟັນລັນແທງກັນບໍ່ ຫຼືຈະເຂົ້າຮ່ວມຂັ້ນຕອນສັນຕິພາບ.”
ພວກກະບົດໄດ້ສັງຫານກຳລັງອັຟການິສຖານຫຼາຍຄົນຢູ່ໃນການໂຈມຕີຢູ່ທົ່ວປະເທດ
ນັບຕັ້ງແຕ່ພວກເຂົາໄດ້ຍຸຕິການຢຸດຍິງຊົ່ວຄາວຂອງພວກເຂົາລົງໃນໄລຍະສະຫຼອງບຸນ
ປະຈຳປີ ຖືສິນອົດ ອີອາດ-ອາລ-ເຟິຕສ໌ ເປັນເວລາສາມມື້ໃນເດືອນນີ້.
ການໂຈະການກໍ່ກວນທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນຂອງພວກກະບົດ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນເພື່ອເປັນການ
ຕອບສະໜອງການຢຸດຍິງຂອງລັດຖະບານອັຟການິສຖານເປັນເວລານຶ່ງອາທິດ ຊຶ່ງຕໍ່
ມາໄດ້ຕໍ່ເວລາອອກໄປອີກ 10 ມື້ ແລະສິ້ນສຸດລົງໃນວັນເສົາມື້ນີ້.
ໃນວັນພຸດທີ່ຜ່າມນມາ ປະທານາທິບໍດີ ການີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກຕາລິບານຍືດເວລາຢຸດ
ຍິງຂອງພວກເຂົາອອກໄປ ແລະກ່າວວ່າ ທ່ານພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຈັດການເຈລະຈາສັນຕິ
ພາບກັບ ທ່ານຮີບາທູລລາ ອາຄຸນຊາດາ, ຜູ້ນຳຂອງກຸ່ມກະບົດ “ຢູ່ແຫ່ງໃດກໍໄດ້ຕາມທີ່
ທ່ານຕ້ອງການ.”
ແຕ່ວ່າກຸ່ມຕາລິບານໄດ້ປະຕິເສດຂໍ້ສະເໜີຂອງລັດຖະບານອັຟການິສຖານ ທີ່ກຸ່ມດັ່ງ
ກ່າວຖືວ່າເປັນ “ຫຸ່ນ” ຂອງອາເມຣິກາ ແລະໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເຈລະຈາໂດຍກົງ
ກັບສະຫະລັດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຂັດແຍ້ງກັນສິ້ນສຸດລົງ. ວໍຊິງຕັນປະຕິເສດທີ່ຈະຈັດ
ໃຫ້ມີການເຈລະຈາກັບພວກກະບົດ ແລະຢືນຢັດວ່າ ຂະບວນການສັນຕິພາບຈະຕ້ອງ
“ນຳພາໂດຍອັຟການິສຖານ ແລະອັຟການິສຖານເປັນເຈົ້າຂອງ.”
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