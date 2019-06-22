ພວກນັກການເມືອງອະວຸໂສຄົນສຳຄັນໆ ຈາກອັຟການິສຖານ ຮວມທັງບັນດາຜູ້ທີ່ສະໝັກເປັນປະທານາທິບໍດີຫຼາຍທ່ານ ຈະເຂົ້າຮວມໃນກອງປະຊຸມ ທີ່ບໍ່ສູ້ຈະມີ ແລະບໍ່ເປັນທາງການ ຢູ່ປາກິສຖານ ຊຶ່ງເປັນປະເທດເພື່ອນບ້ານ ໃນວັນເສົາມື້ນີ້ ບ່ອນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າ ຈະໂອ້ລົມສົນທະນາກັນກ່ຽວກັບວ່າ ຈະສົ່ງເສີມຄວາມພະຍາຍາມ “ເພື່ອສ້າງສັນຕິແລະທ້ອນໂຮມຊາດ” ແບບໃດ ໃນປະເທດທີ່ປະສົບກັບໄພສົງຄາມແຫ່ງນີ້.
ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ຈະຈັດຂຶ້ນທີ່ສະຖານທີ່ຕາກອາກາດ Bhurban ປະມານ 70 ກິໂລແມັດ ຫ່າງຈາກນະຄອນຫຼວງອິສລາມາບັດ ຂອງປາກິສຖານ. ມີຊາວອັຟການິສຖານປະມານ 30 ຄົນ ສ່ວນໃຫຍ່ພວກຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານ ໄດ້ຮັບການເຊື້ອເຊີນ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງຄະນະຈັດງານທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້. ພວກເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ ການປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນຖືກຈັດຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ ຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມ ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງສະຫະລັດ ທີ່ພວມດຳເນີນຢູ່ ເພື່ອຈະຍຸຕິສົງຄາມກັບກຸ່ມຕາລີບັນ ທີ່ແກ່ຍາວມາໄດ້ 17 ປີແລ້ວນັ້ນ.
ບໍ່ມີຜູ້ແທນຈາກກຸ່ມຕາລີບັນ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ. ກອງປະຊຸມນີ້ຈັດຂຶ້ນ ກ່ອນໜ້າການຢ້ຽມຢາມຢ່າງເປັນທາງການຕໍ່ປາກິສຖານ ໂດຍປະທານາທິບໍດີ Ashraf Ghani ໃນວັນທີ 27 ມິຖຸນາ ຊຶ່ງທ່ານຈະຊອກຫາຊ່ອງທາງທີ່ຈະລົງສະໝັກອີກຄັ້ງນຶ່ງ ໃນເດືອນກັນຍາ ໃນການເລືອກຕັ້ງຢູ່ອັຟການິສຖານ.
ຄູ່ແຂ່ງໃນການເລືອກຕັ້ງ ຂອງປະທານາທິບໍດີ Ghani ກໍຄືທ່ານ Gulbadin Hekmatyar, ທ່ານ Haneef Atmar ແລະທ່ານ Abdul Latif Pedram ແມ່ນຮວມຢູ່ໃນພວກທີ່ຄາດວ່າ ຈະເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ. ໂຄສົກຂອງທ່ານ Atmar ໄດ້ກ່າວວ່າ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ທ່ານ Atmar ໄດ້ສົ່ງຜູ້ແທນຂອງທ່ານ 2 ຄົນໄປຮ່ວມ ຍ້ອນວ່າ ທ່ານຕິດພາລະກິດທີ່ສຳຄັນ.
ທ່ານ Mohammad Karim Khalili ຫົວໜ້າສະພາສັນຕິພາບຂັ້ນສູງທີ່ຖືກແຕ່ງ ຕັ້ງໂດຍລັດຖະບານ, ອະດີດເຈົ້າແຂວງສອງທ່ານ ຄືທ່ານ Atta Mohammad Noor ແລະທ່ານ Mohammad Ismail ແລະຮອງຫົວໜ້າຜູ້ບໍລິຫານ ຄົນທີ 2 ຂອງອັຟການິສຖານ ທ່ານ Mohammad Mohaqiq ກໍຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດ້ວຍ.
“ນີ້ແມ່ນກອງປະຊຸມ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍສັນຕິພາບທີ່ສຳຄັນ ທີ່ແນໃສ່ເພື່ອໃຫ້ໂອກາດແກ່ສັນຕິພາບ. ພວກເຮົາເປັນຢືນຢັດຢູ່ບົນພື້ນຖານຂອງສັນຕິພາບໃນອັຟການິສຖານ ແລະເວລາກໍມາຮອດ ທີ່ຈະໄດ້ຟັງການແກ້ໄຂເພື່ອສ້າງສັນຕິພາບ, ບໍ່ແມ່ນເພື່ອເຮັດສົງຄາມ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ Maria Sultan ຈາກສະຖາບັນຍຸດທະສາດເພື່ອສ້າງສະຖຽນລະພາບແບບຍືນຍົງໃນເອເຊຍໃຕ້ ທີ່ຜູ້ ຈັດກອງປະຊຸມໃນວັນເສົາມື້ນີ້.
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