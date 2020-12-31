ນັກບິນກອງທັບອາກາດ ອັຟການິສຖານ ຖືກຍິງຕາຍ ຢູ່ໃນແຂວງການດາຮາ

ນັກບິນກອງທັບອາກາດອັຟການິສຖານຄົນນຶ່ງຖືກຍິງຕາຍຢູ່ໃນແຂວງການດາຮາ ທາງພາກໃຕ້ຂອງອັຟການິສຖານ ໃນວັນພຸດວານນີ້.
ຕຳຫຼວດໄດ້ຢືນຢັນຕໍ່ວີໂອເອກ່ຽວກັບການສັງຫານສະມາຊິກຂອງກອງທັບຄົນນັ້ນ ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດເພີ້ມເຕີມໃດໆ.
ຜູ້ທີ່ເປັນແຫຼ່ງຂ່າວຢູ່ໃນກຳລັງຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງທີ່ບໍ່ປະສົງບອກນາມກ່າວວ່າ ນັກບິນເຮລິຄອບເຕີທະຫານ, ທ່ານ ມັດຊຸດ ອາຕາລ (Massoud Atal) ໄດ້ຖືກຍິງຕາຍ ໂດຍພວກມືປືນທີ່ບໍ່ຖືກລະບຸຕົວ ທີ່ຢູ່ປະມານນຶ່ງກິໂລ ແມັດ ຫ່າງຈາກເຮືອນຂອງເຈົ້າແຂວງໃນວັນພຸດວານນີ້.
ທ່ານ ອາຕາລ ແມ່ນອາໄສຢູ່ໃນແຂວງການດາຮາ ແລະໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຢູ່ສາທາລະນະລັດເຊັກ ແລະສະຫະລັດອາຣັບ ອາເມເຣສ.
ມາຮອດປະຈຸບັນ, ຍັງບໍ່ທັນມີກຸ່ມໃດອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການສັງຫານນັກບິນຄົນນີ້ເທື່ອ.
ການສັງຫານແບບມີເປົ້າໝາຍໂດຍສະເພາະແມ່ນຕໍ່ນັກຂ່າວ ແລະພວກນັກເຄື່ອນໄຫວ ແມ່ນໄດ້ມີເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ໃນອັຟການິສຖານເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້. ຢ່າງໜ້ອຍມີນັກຂ່າວ 5 ຄົນຖືກຂ້າຕາຍໃນປະເທດດັ່ງກ່າວໃນສອງເດືອນທີ່ຜ່ານມາ.
ໃນວັນອັງຄານຜ່ານມານີ້, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ອັຟການິສະຖານ, ທ່ານມາດຊຸດ ອານດາຣາບີ (Massoud Andarabi) ໄດ້ຕຳນິກຸ່ມຕາລີບານວ່າທໍາການໂຈມຕີເພີ່ມທະວີຂຶ້ນ.
ໃນການລາຍງານຕໍ່ສະພາສູງອັຟການິສຖານນັ້ນ ທ່ານອາດາຣາບີ (Andarabi) ກ່າວວ່າ ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສທີ່ຖືກຈັບກຸມ ທີ່ມີການພົວພັນກັບການສັງຫານເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ ກຸ່ມຕາລີບານໄດ້ສ້າງນຶ່ງຂຶ້ນສໍາລັບໂຈມຕີບຸກຄົນຢູ່ໃນເປົ້າໝາຍ ເຊັ່ນ: ນັກຂ່າວ, ພະນັກງານລັດຖະບານ, ແລະນັກເຄື່ອນໄຫວສັງຄົມພົນລະເຮືອນ.
ການສັງຫານກຳລັງເກີດຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ກຸ່ມຕາລີບານ ກຳລັງຈະເລີ່ມການເຈລະຈາສັນຕິພາບຮອບທີສອງ ກັບທີມເຈລະຈາທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນ ຈາກລັດຖະບານອັຟການິສຖານ ຢູ່ນະຄອນໂດຮາ ໃນວັນທີ 5 ມັງກອນ 2021 ຈະມາເຖິງນີ້.