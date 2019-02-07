ພວກຫົວຮຸນແຮງຕາລິບານ ແລະບັນດາຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານທີ່ມີອິດທິພົນອັຟການິສຖານ ໄດ້ມ້ວນທ້າຍ “ກອງປະຊຸມສັນຕິພາບ” ທີ່ບໍ່ຄ່ອຍມີຂຶ້ນເປັນເວລາສອງມື້ ໃນນະຄອນ
ຫຼວງມົສກູ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ບ່ອນທີ່ເຂົາເຈົ້າຮ່ວມກັນປະກາດວ່າ ການຖອນກຳລັງ
ທະຫານຕ່າງປະເທດທັງໝົດທີ່ນຳພາໂດຍສະຫະລັດນັ້ນ ເປັນກະແຈດອກສຳຄັນ
ແຫ່ງສັນຕິພາບຕະຫຼອດໄປຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ.
ການປະກາດຫຼັງຈາກກອງປະຊຸມໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຍັງໄດ້ຕົກ
ລົງກັນສະໜັບສະໜູນກອງປະຊຸມທີ່ນຳພາໂດຍສະຫະລັດ ເພື່ອສົນທະນາໂດຍກົງ
ກັບຕາລິບານ ເພື່ອຊອກຫາຊ່ອງທາງຕົກລົງໂດຍການເຈລະຈາກັນ ເລື້ອງສົງຄາມ
ອັຟການິສຖານ ທີ່ປັດຈຸບັນໄດ້ຕົກເປັນປີທີ 18 ແລ້ວນັ້ນ.ສະຖານທູດຣັດເຊຍໃນນະ
ຄອນຫຼວງຄາບູລ ກ່າວວ່າ ບັນດາສະມາຊິກອັຟການິສຖານຢູ່ຕ່າງແດນໃນຣັດເຊຍ ໄດ້ຈັດຕັ້ງໃຫ້ມີການສົນທະນາກັນ ເຖິງແມ່ນວ່າບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າໄດ້ຮັບຮູ້ໃນທາງ
ສ່ວນໂຕ ວ່າລັດຖະບານທີ່ເປັນເຈົ້າພາບນັ້ນ ໄດ້ຫຼິ້ນບົດບາດທີ່ສຳຄັນໃນການຈັດ
ແຈງກໍຕາມ.ບັນດາສະມາຊິກຜູ້ຕາງໜ້າຕາລິບານ 10 ຄົນ ຈາກກຸ່ມກະບົດ ທີ່ຫ້ອງ
ການກາຕາ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງຫົວໜ້າເຈລະຈາຂອງ
ເຂົາເຈົ້າ ທ່ານເຊີຣ ມູຮຳມັດ ອັບບັສ ສຕານິກຊາຍ.
ອະດີດປະທານາທິບໍດີຮາມິດ ຄາຣຊາຍ ໄດ້ນຳພາກຸ່ມນັກການເມືອງ ປະມານ 40 ຄົນ ຈາກອັຟການິສຖານ ຮວມທັງຜູ້ຢາກສະໝັກເປັນປະທານາທິບໍດີ ອະດີດບັນດາເຈົ້າ
ໜ້າທີ່ ບັນດາຂຸນເສິກ ບັນດາຜູ້ນຳເຜົ່າ ແລະບັນດານັກເຄື່ອນໄຫວສິດທິພວກແມ່ຍິງ. ທ່ານສຕານິກຊາຍ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນຕອນທ້າຍກອງປະຊຸມສອງວັນວ່າ “ການ
ປະຊຸມຢູ່ທີ່ນີ້ໃນນະຄອນມົສກູ ໄດ້ເປັນຜົນສຳເລັດ ແລະພວກເຮົາເຫັນພ້ອມນຳກັນ
ຫຼາຍຈຸດ.”
ແຕ່ລັດຖະບານທີ່ໜູນຫຼັງໂດຍສະຫະລັດ ໃນນະຄອນຫຼວງຄາບູລ ບໍ່ໄດ້ຖືກເຊີນເຂົ້າ
ຮ່ວມກອງປະຊຸມ ເພາະວ່າຕາລິບານເນັ້ນໜັກປະຕິເສດ ທີ່ຈະພົວພັນສົນທະນາໃດໆ
ກັບຄາບູລ ຈົນກວ່າວ່າກຳລັງທະຫານຕ່າງປະເທດຈະອອກໄປຈາກອັຟການິສຖານ
ເສຍກ່ອນ.
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