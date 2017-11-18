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ພາສາຕ່າງໆ
ໂລກ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ ອັຟການິສຖານ ເຕືອນວ່າ ນັກລົບ ລັດອິສລາມ ພໍ້ໍບ່ອນຫຼົບລີ້ ຢູ່ ອັຟການິສຖານ

ກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ ກວດເບິ່ງບ່ອນວາງລະເບີດ ໂຈມຕີ ສະຫຼະຊີບ ທີ່ໄດ້ສັງຫານຫລາຍກວ່າ 150 ຄົນ ຢູ່ຕໍ່ໜ້າສະຖານທູດ ເຢຍຣະມັນ ໃນນະຄອນ Kabul ອັຟການິສຖານ.

ກຸ່ມ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ລັດ​ອິສລາມ ທີ່ຖືກ​ໂຈມຕີ ​ແລະ​ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ​ຢູ່​ໃນ​ອີຣັກ ​ແລະ​
ຊີເຣຍ ​ກຳລັງ​ສົ່ງ​ພວກ​ນັກ​ລົບ​ໄປຍັງ​ອັຟການິສຖານ ເພື່ອເສີມສ້າງທີ່​ໝັ້ນ ຂອງຕົນຄືນ
ໃໝ່ ​ແລະ​ບາງ​ທີ​ອາດສ້າງ​ຖານ​ທັບແຫ່ງ​ໃໝ່​ເພື່ອ​ໂຈມ​ຕີ​ທັງປະ​ເທດ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ ​ແລະ
ຣັດ​ເຊຍ.

ບັນດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອັຟກາ​ນິສຖານກ່າວ​ຕໍ່​ວິທະ​ຍຸ​ສຽງ​ອາ​ເມຣິກາ​ວ່າ ກຸ່ມລັດ​ອິສລາມ​ປັດ
ຈຸບັນ​ນີ້ ​ອາດ​ມີນັກລົບຕ່າງປະເທດ​ຫລາຍ​ເຖິງ 3,000 ຄົນ ​ຢູ່ໃນປະ​ເທດດັ່ງກ່າວ ຫລາຍ​
ຄົນ​ແມ່ນມາ​ຈາກ​ Pakistan ​ແລະ Uzbekistan. ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຍັງ​ຢ້ານ​ກົວ​ວ່າ ຈຳນວນ​ດັ່ງ
ກ່າວ​ມີພຽງ​ແຕ່​ຈະ​ເພີ້ມຂຶ້ນ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ພວກ​ນັກລົບກຸ່ມ ອິສລາສ ຫລື IS ຈາ​ກອີຣັກ ​
ແລະຊີ​ເຣຍ ຫລົບໜີ​ອອກ​ຈາກ​ ປະ​ເທດທັງສອງ ອັນ​ເປັນ​ສ່ວນນຶ່ງໃນ​ຄວາມພ​ະຍາ​ຍາມ
​ ເພື່ອທ້ອ​ນໂຮມ​ກັນໃໝ່.

​ເອກ​ອັກຄະ​ລັດຖະທູດອັຟກາ​ນິສຖານ ທ່ານ Hamdullah Mohib ທີ່​ໃຊ້​ຊື່​ຫຍໍ້​ເປັນພາ
ສາອາຣັບ​ ເອີ້ນ​ກຸ່ມ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ດັ່ງກ່າວ ເວົ້າວ່າ “ຈຳນວນ​ຫລວງຫລາຍ​ຂອງ​ພວກ​ນັກ​
ລົບກຸ່ມ​ Daesh ​ແມ່ນ​ພວກຕ່າງ​ຊາດ.”

ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ James Mattis, ຂວາ, ແລະຜູ້ບັນຊາການກຳລັງທະຫານ ທະຫານສະຫະລັດ ປະຈໍາ ອັຟການິສຖານ ນາຍພົນ John Nicholson, ຊ້າຍ ເດີນທາງມາປະຊຸມ ກັບ ຜູ້ຕາງໜ້າປ້ອງກັນປະເທດ ທີ່ກອງບັນຊາການ ໃນນະຄອນ Kabul ປະເທດ Afghanistan.
ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ James Mattis, ຂວາ, ແລະຜູ້ບັນຊາການກຳລັງທະຫານ ທະຫານສະຫະລັດ ປະຈໍາ ອັຟການິສຖານ ນາຍພົນ John Nicholson, ຊ້າຍ ເດີນທາງມາປະຊຸມ ກັບ ຜູ້ຕາງໜ້າປ້ອງກັນປະເທດ ທີ່ກອງບັນຊາການ ໃນນະຄອນ Kabul ປະເທດ Afghanistan.

​ທ່ານ Mohib ກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ນະຄອນຫລວງ ວໍຊິ​ງຕັນ ໃນອາທິດ​ນີ້​ວ່າ “ຈຳນວນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​
ໄດ້​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ຕື່ມ ​ໂດຍມີ “ຈຳນວນ​ນ້ອຍໆ​ຂອງ​ຊາວອັຟກາ​ນິສຖານທີ່ຢູ່​ພາຍ ​ໃນ. ພວກ
Taliban ບາງສາຂາ​ ຊຶ່ງເປັນພວກຫົວຮຸນແຮງຈັດ ກໍໄດ້​ເຂົ້​າຮ່ວມ ກັບກຸ່ມ Daesh​.”

ກຳລັງພິເສດອັຟການິສຖານ ກຳລັງກວດເບິ່ງຖໍ້າ ທີ່ໄດ້ໃຊ້ໂດຍ ພວກຫົວຮຸນແຮງ ລັດອິສລາມ ທີ່ແຂວງ Nangarhar, ປະເທດ Afghanistan.
ກຳລັງພິເສດອັຟການິສຖານ ກຳລັງກວດເບິ່ງຖໍ້າ ທີ່ໄດ້ໃຊ້ໂດຍ ພວກຫົວຮຸນແຮງ ລັດອິສລາມ ທີ່ແຂວງ Nangarhar, ປະເທດ Afghanistan.

ການ​ຊັ່ງ​ຊາຫ​ລ້າ​ສຸດ​ຂອງ​ອັ​ຟການິສຖານ ​ກ່ຽກັບ​ລັດກຸ່ມ​ລິ​ສ​ລາມ​ໃນ​ອັຟກາ​ນິສຖານ ທີ່
​ຍັງ​ຮູ້​ກັນ​ອີກ​ວ່າ​ ແຂວງ IS-Korasan ​ໄດ້​ປະເຊີນໜ້າ ກັບ​ອັນ​ທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່​ສະຫະລັດ
​ແລະ​ແນວ​ໂຮມ ​ໄດ້​ກ່າວ​ມາ​ດົນ​ນານແລ້ວວ່າ ​ແມ່ນ​ໃຜ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ລະມັດລະວັງ​ບໍ່​ໃຫ້​
ຄວາ​ມ​ເປັນ​ຫ່ວງນັ້ນ​ໜ້ອຍ​ລົງ ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຮູບ​ພາບຂອງ​ກຸ່ມ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ຢູ່​ໃນ​ທ່າ
ຖອຍ​ຄືນ.

ແຜນທີ່່ ອັຟການິສຖານ ປາກິສຖານ ຈີນ ຣັດເຊຍ.
ແຜນທີ່່ ອັຟການິສຖານ ປາກິສຖານ ຈີນ ຣັດເຊຍ.

​ລັດຖະມົນຕີ​ປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ Jim Matthis ກ່າວເຖິງການ​ສູ້​ລົບ​ຕ້ານ
ກຸ່ມລັດອິສລາມ ຢູ່​ໃນ​ອັຟກາ​ນິສຖານ​ວ່າ ດຳເນີນ​ໄປ “​ໃນ​ທິດ​ທາງ​ທາງ​ທີ່ຖືກຕ້ອງ” ​ໃນ
​ເດືອນ​ກໍ​ລະ​ກົດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ຫລັງ​ຈາກ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງອາກາດທີ່ ​ແຂວງ Kunar ທີ່​ໄດ້​ສັງຫານຜູ້ນຳກຸ່ມ IS-Korasan ທ້າວ Abu Sayed.

ທ່ານ Mattis ກ່າວ​ວ່າ​ໃນ​ເວລານັ້ນວ່າ “ທຸກ​ໆເທຶ່ອທີ່​ທ່ານ​ສັງຫານ​ຜູ້ນຳ​ຄົນ​ນຶ່ງ ຂອງກຸ່ມ
ເຫລົ່ານີ້ ​ມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຖອຍຫຼັງຄືນ.​”

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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