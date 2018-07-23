ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ອັຟການິສຖານກ່າວວ່າ ລະເບີດພະລັງແຮງ ໄດ້ແຕກຂຶ້ນຢູ່ໄກ້ໆກັບສະ
ໜາມບິນລະຫວ່າງຊາດຂອງນະຄອນຄາບູລ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍ 16 ຄົນ ແລະບາດເຈັບ 60 ຄົນ ບໍ່ພໍເທົ່າໃດນາທີ ຫຼັງຈາກຮອງປະທານາທິບໍດີຄົນທີນຶ່ງ ທ່ານອັບດູລ ຣາຊິກ ໂດສຕຸມ ກັບຄືນໄປເຖິງບ້ານ ຫຼັງຈາກໄປ
ລີ້ໄພຢູ່ຕ່າງແດນ.
ໂຄສົກຕຳຫຼວດຄົນນຶ່ງ ທ່ານຮາສຮໍາຕູລລາ ຊັສນິກໄຊ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ເປັນນໍ້າມືຂອງຜູ້ວາງລະເບີດສະຫຼະຊີບ.
ທ່ານໂດສຕຸມ ບໍ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ກຸ່ມລັດອິສລາມ ຜ່ານທາງອົງການຂ່າວອາມັກຂອງເຂົາ ໄດ້ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ໃນການວາງລະເບີດດັ່ງກ່າວ ໂດຍເວົ້າວ່າ ການວາງລະເບີດ
ນັ້ນ ໄດ້ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ຝູງຊົນໜາແໝ້ນ ທີ່ພາກັນໄປຕ້ອນຮັບທ່ານໂດສຕຸມ ໂດຍໄດ້
ສັງຫານ ແລະເຮັດໃຫ້ກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະພວກໜັບສະໜູນຮອງປະທາ
ນາທິບໍດີອັຟການິສຖານ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຢ່າງໜ້ອຍ 115 ຄົນ.
ທ່ານໂດສຕຸມ ອະດີດຂຸນເສິກອຸສເບັກ ໄດ້ກັບຄືນໄປອັຟການິສຖານລຸນຫຼັງເວລາດົນ
ກວ່ານຶ່ງປີ ຫຼັງຈາກໄດ້ໄປຢູ່ໃນປະເທດເທີກີ. ທ່ານໄດ້ໜີອອກຈາກປະເທດໃນປີ 2017
ພາຍໃຕ້ເຫດການຂັດແຍ້ງກັນຫຼາຍຢ່າງ.
ລັດຖະບານອັຟການິສຖານໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ທ່ານຕ້ອງການໆປິ່ນປົວ ທີ່ດີຢູ່ຕ່າງປະເທດ
ແລະທ່ານຈະກັບຄືນມາຮ່ວມວຽກງານ ຫຼັງຈາກຫາຍເຊົາດີ.
ແຕ່ວ່່າ ຜູ້ນຳອຸສເບັກທ່ານນີ້ ໄດ້ຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ການສືບສວນໃນຖານທາລຸນ ແລະທຳ
ຮ້າຍ ທາງເພດຂູ່ແຂ່ງນັກການເມືອງ ເວລາທ່ານໄດ້ຂຶ້ນເຮືອບິນ ໜີອອກໄປຈາກນະ
ຄອນຄາບູລໃນຕອນທ່ຽງຄຶນມື້ນຶ່ງ.
ທ່ານໂດສຕຸມໄດ້ຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ສະພາບຂັດແຍ້ງມາເປັນເວລານານ ແລະທັງຢູ່ໃນປະ
ເທດ ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ປ້ອງກັນສິດທິມະນຸດສາກົນພາກັນກ່າວຫາທ່ານວ່າກະທຳຜິດເລື້ອງ
ອາດຊະຍາກຳສົງຄາມ ຕ້ານບັນດາສະມາຊິກທາລິບານ ຫຼັງຈາກສະຫະລັດ ໄດ້ນຳພາກອງທັບອັຟການິສຖານຂັບໄລ່ກຸ່ມອິສລາມລົງຈາກອຳນາດ ໃນນະຄອນຄາບູລ.
ຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ແຈ້ງຂາວເທື່ອວ່າ ທ່ານໂດສຕຸມ ຈະປະເຊີນໜ້າ ກັບການສືບສວນຢູ່
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ