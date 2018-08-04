ພວກຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ທີ່ເສຍຊີວິດ ໃນການໂຈມຕີ ວັດອິສລາມ ໃນອັຟການິສຖານ ຖືກຝັງຢູ່ໃນ ບໍລິເວນດຽວກັນ

ໃນວັນເສົາມື້ນີ້ ພວກຊາວບ້ານ ແລະຍາດຕິພີ່ນ້ອງ ຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກ ຂອງ
ອັຟການິສຖານ ໄດ້ພາກັນຂຸດຂຸມຝັງສົບບ່ອນດຽວກັນ ແລະ ຝັງ 35 ສົບຂອງຜູ້ເຄາະ
ຮ້າຍ ຂອງການສັງຫານສະຫຼະຊີບດ້ວຍປືນ ແລະການໂຈມຕີວາງລະເບີດໃສ່ ວັດ
ອິສລາມຂອງຊາວຊີໄອສ໌.
ນັກຂ່າວ ວີໂອເອ ຄົນນຶ່ງ ຂອງພະແນກພາສາອັຟການິສຖານ ກ່າວວ່າພວກໄວ້ອາໄລ
ຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສົ່ງສະການໝູ່ ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນພາຍໃຕ້ ການຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ຢູ່ໃນເມືອງກາເດັສ ນະຄອນຫຼວງຂອງແຂວງປາກເຕ່ຍ ບ່ອນທີ່
ມີການສັງຫານໝູ່ເກີດຂຶ້ນ ໃນວັນສຸກວານນີ້.
ເດັກນ້ອຍສາມຄົນຍັງຮວມຢູ່ໃນການເສຍຊີວິດ. ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ສາທາລະນະສຸກ
ປະຈຳແຂວງ ທ່ານ ວາລາຍັຕ ຄານ ອາມາດໄຊ ຢືນຢັນຕໍ່ ວີໂອເອ ໃນວັນເສົາມື້ນີ້ວ່າ
ການໂຈມຕີໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຫຼາຍກວ່າ 90 ຄົນ ແລະສະພາບຂອງ 17
ຄົນໃນຈຳນວນນັ້ນ ແມ່ນຢູຸ່ໃນຂັ້ນ “ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດ.”
ຕຳຫຼວດ ແລະບັນດາຜູ້ເຫັນເຫດການກ່າວວ່າ ຜູ້ວາງລະເບີດສະຫຼະຊີບ ຄູ່ນຶ່ງທີ່ນຸ່ງຜ້າ
ເບິີກກາ ທີ່ປົກຄຸມຫົວ ໂດຍຕິດອາວຸດປືນຍາວ ໄດ້ຍິງຖະຫລົ່ມເຂົ້າໃສ່ຝູງຊົນ ຢູ່ໃນວັດ
ດັ່ງກ່າວ ໃນລະຫວ່າງ ກາສູດມົນພາວັນນາ ຕອນທ່ຽງ ຢູ່ທີ່ເມືອງ ກາວາຈາ ຮາຊານ
ເປັນພື້ນທີ່ເມືອງເອກຂອງແຂວງ.
ຫົວໜ້າຕຳຫຼວດປະຈຳແຂວງ ທ່ານຣາຊ ໂມຮໍາມາດ ມັນໂດໄຊ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ວ່າ
ພວກກໍ່ການຮ້າຍ ໄດ້ເຂົ້າໄປໃນບ່ອນສູດມົນທີ່ສຳຄັນ ແລະໄດ້ຍິງກາດໃສ່ພວກສູດມົນ
ດ້ວຍລູກປືນ ກ່ອນທີ່ຈະບີບຂະນວນ ລະເບີດໂຕພວກເຂົາເຈົ້າເອງ.
ບໍ່ໄດ້ມີການອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນທັນທີທັນໃດ ຕໍ່ການນອງເລືອດ ໃນເມືອງ
ປາກເຕ່ຍ ທີ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບ ປາກິສຖານ.
ໂຄສົກຂອງພວກກະບົດຕາລິບານ ໄດ້ປະຕິເສດຢ່າງວ່ອງໄວ ໃນການມີສ່ວນພົວພັນ
ຂອງຕົນ ໃນການບຸກໂຈມຕີຖະຫລົ່ມວັດດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດມີການສົງໄສວ່າ ລັດ
ອິສລາມ ອາດຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ ການຂ້າລ້າງ ຊາວຊີໄອນີ້.
ສາຂາກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ ອັຟກາສິສຖານ ຂອງພາກຕາເວັນອອກກາງ ທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນຊື່ຫຍໍ້
ວ່າ ISK-P ໄດ້ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການໂຈມຕີທັງໝົດ ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້
ຕໍ່ບ່ອນນົບໄຫວ້ ແລະບ່ອນເຕົ້າໂຮມຕ່າງໆ ຂອງຊາວຊີໄອ ຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ.
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