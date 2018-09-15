ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ໂລກ

ເຮຣີຄອບເຕີ້ ກອງທັບ ອັຟການິສຖານ ຕົກ ເຮັດໃຫ້ 5 ຄົນ ເສຍຊີວິດ

ແຜນທີ່ແຂວງຟາຣາ ຂອງອັຟການິສຖານ

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ເຮືອບິນເຮຣີຄອບເຕີ້ທະຫານລຳນຶ່ງ ຂອງກອງທັບອັຟການິສຖານ ໄດ້ລຸກໄໝ້ເປັນໄຟ ຫລັງຈາກລົງຈອດສຸກເສີນ ເຮັດໝົດທັງ​ 5 ຄົນທີ່ຢູ່ໃນເຮືອບິນລຳດັ່ງກ່າວເສຍຊີວິດ.

ເຮຣີຄອບເຕີ້ລຳນີ້ ໄດ້ເດີນທາງຈາກເມືອງເຮຣາດ ໄປຍັງແຂວງຟາຣາ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ຄຽງ
ເວລາປະສົບອຸບັດຕິເຫດ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງພວກເຈົ້າໜ້າທີ່.

ທ່ານນາສເຊີ ເມຣີ ໂຄສົກຂອງເຈົ້າແຂວງກ່າວວ່າ ເຮຣີຄອບເຕີ້ລຳນີ້ໄດ້ປະສົບກັບບັນ
ຫາທາງດ້ານເຄື່ອງຈັກແລະກໍບໍ່ໄດ້ຖືກຍິງຕົກໂດຍພວກກະບົດຕາລີບານແຕ່ຢ່າງໃດ.

ອົງການຂ່າວຝຣັ່ງ ລາຍງານວ່າ ທ້າວຊາບີຮູລລາ ມູຈາຮີດ ໂຄສົກ ຂອງກຸ່ມຕາລີບານ
ໄດ້ກ່າວອ້າງ ພວກຕົນເປັນຜູ້ຍິງ ເຮືອບິນເຮຣີຄອບເຕີ້ ຂອງສັດຕູຕົກ.

ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດອັຟການິສຖານ ກ່າວວ່າ ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ ເຮຣີຄອບເຕີ້ຕົກ
ຍັງຢູ່ໃນລະຫວ່າງການສືບສວນ.

ກຸ່ມຕາລີບານໄດ້ທຳການໂຈມຕີເພີ້ມຂຶ້ນ ຕໍ່ກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບຂອງລັດຖະ
ບານ ໃນຂະນະທີ່ ລັດຖະບານອັຟການິສຖານ ແລະນາໆຊາດ ພວມເພີ້ມຄວາມພະ
ຍາຍາມຂອງຕົນ ເພື່ອຊັກຊວນໃຫ້ພວກຫົວຮຸນແຮງຕາລີບານ​ ເຂົ້າຮ່ວມການເຈລະ
ຈາ ເພື່ອຍຸຕິສົງຄາມ ທີ່ດຳເນີນມາໄດ້ 17 ປີແລ້ວນັ້ນ.


ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

Back to top
XS
SM
MD
LG