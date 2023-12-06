ກຸ່ມກະບົດອັຟການິສຖານ ເດີນໜ້າໂຈມຕີທາງການເມືອງ ຕໍ່ຕ້ານກຸ່ມຕາລີບານ

ກຸ່ມກະບົດ ອັຟການິສຖານ 2 ກຸ່ມ ທີ່ປະກອບດ້ວຍ ອະດີດເຈົ້າຫນ້າທີ່ທະຫານ ແລະ ລັດຖະບານ ເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ອ້າງວ່າ ໄດ້ສັງຫານ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະທະ ຫານຕາລີບານ ຢ່າງນ້ອຍ 50 ຄົນ ໃນລະຫວ່າງ ເດືອນພະຈິກ.
ການກໍ່ຄວາມບໍ່ສະຫງົບແບບຕີແລ້ວໜີ ເກີດຂຶ້ນຫລາຍທີ່ສຸດໃນພາກເໜືອ ແລະພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງປະເທດ ບ່ອນທີ່ກຸ່ມຕາລີບານໄດ້ປະເຊີນກັບການຕໍ່ຕ້ານຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງ ໃນລະຫວ່າງການປົກຄອງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າກ່ອນໜ້ານີ້ ແຕ່ປີ 1996 ຫາປີ 2001.
ໃນຖະແຫຼງການສັ້ນໆເປັນພາສາ ດາຣີ (Dari) ແລະພາສາອັງກິດທີ່ເອົາລົງເຜີຍແຜ່ໃນສື່ສັງຄົມ X ທີ່ຮູ້ກັນໃນເມື່ອກ່ອນໃນຊື່ ທວິຕເຕີ, ແນວໂຮມເສລີ ພາບອັຟການິສຖານແລະແນວໂຮມຕໍ່ຕ້ານແຫ່ງຊາດຂອງອັຟການິສຖານ ໄດ້ອ້າງວ່ານັກລົບຂອງພວກເຂົາໄດ້ແນເປົ້າໃສ່ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ຢູ່ທີ່ ຈຸດກວດ, ຄ້າຍທະຫານແລະແມ່ນແຕ່ຢູ່ສັ້ນທາງຫລວງ ເປັນປະຈໍາ.
ມາຮອດປະຈຸບັນນີ້, ກຸ່ມຕາລີບານ ໄດ້ຫຼຸດຄວາມສຳຄັນຂອງກຳລັງປະກອບອາວຸດ, ໂດຍກ່າວວ່າສັນຕິພາບ ແລະຄວາມສະຫງົບ ໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູຢ່າງສົມບູນໃນທົ່ວປະເທດ.
ສື່ມວນຊົນອັຟການິສຖານ ໄດ້ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກອັນໃຫຍ່ຫຼວງພາຍໃຕ້ການປົກຄອງຂອງກຸ່ມຕາລີບານ, ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະການກວດສອບຂໍ້ກ່າວອ້າງຂອງກຸ່ມກະບົດ.