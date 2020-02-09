ກອງທັບສະຫະລັດ ຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ ໄດ້ຢືນຢັນ ໃນວັນອາທິດມື້ນີ້ ວ່າ ທະຫານຂອງຕົນ ຢ່າງໜ້ອຍ 2 ຄົນ ໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ ແລະ ອີກ 6 ຄົນ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ໃນເວລາ ຄູ່ຮ່ວມງານຊາວອັຟການິສຖານ ໄດ້ຫັນປືນຂອງຕົນຍິງພວກເຂົາເຈົ້າ.
ໂຄສົກຂອງກອງກຳລັງສະຫະລັດທ່ານນຶ່ງ ຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການຍິງກັນໃນຕອນຂ້າມຄືນທີ່ຮ້າຍແຮງ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ຢູ່ໃນເມືອງ ເຊີຣຊາດ ຂອງແຂວງນານກາຣຮາ ຢູ່ທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດ.
ພັນເອກ ຊັນນີ ເລກເກັຕ ໄດ້ອະທິບາຍວ່າ “ພາຍຫຼັງຈາກ ໄດ້ສຳເລັດ ໃນການພົວພັນ ລະດັບຜູ້ນຳທີ່ສຳຄັນ ຢູ່ກາງເມືອງດັ່ງກ່າວແລ້ວ ມີລາຍງານໃນເວລານັ້ນ ທີ່ບົ່ງບອກວ່າ ບຸກຄົນຜູ້ນຶ່ງ ໃນຊຸດທະຫານອັຟການິສຖານ ໄດ້ເປີດສາກຍິງໃສ່ ກອງກຳລັງປະສົມ ສະຫະລັດ ແລະອັຟການິສຖານ ດ້ວຍປືນກົນ” ພົນເອກເລກເກັຕ ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ພວກເຮົາຍັງເກັບກຳຂໍ້ມູນຢູ່ ແລະສາເຫດ ຫຼື ເຫດຈູງໃຈ ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການໂຈມຕີນີ້ ແມ່ນຍັງບໍ່ຮູ້ຈັກເທື່ອ ໃນເວລານີ້.”
ພວກທະຫານອາເມຣິກັນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບນັ້ນ ຕາມການກ່າວ ກໍແມ່ນວ່າ ໄດ້ຮັບການຮັກສາບາດແຜ ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ຂອງສະຫະລັດ.
ເຈົ້າແຂວງໆພາກຕາເວັນອອກຂອງອັຟການິສຖານ ທ່ານ ຊາ ມາມູດ ມີອາແຄລ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ວ່າ ຜູ້ຮ້າຍໃນຊຸດກອງທັບບົກ ຜູ້ທີ່ຍັງໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ ໃນການຍິງຕອບໂຕ້ກັນ. ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອັຟການິສຖານ 3 ຄົນ ໃນກອງກຳລັງພິເສດ ແລະ ທະຫານສະຫະລັດ ຈຳນວນ ແມ່ນລວມຢູ່ໃນພວກທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ໃນເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນດັ່ງກ່າວນັ້ນ.
ທ່ານມີອາແຄລ ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ມັນບໍ່ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າ ການໂຈມຕີທີ່ຮ້າຍແຮງນັ້ນ ໄດ້ເປັນຜົນມາຈາກ “ການເຂົ້າໃຈຜິດ” ຫຼືບໍ່ ຫຼືວ່າ ມືປືນນັ້ນ ເປັນຜູ້ທີ່ “ໄດ້ຖືກຊັກຈູງ”. ທ່ານບໍ່ຍອມທີ່ຈະສະເໜີແນະວ່າ ທະຫານຄົນພານຜູ້ນີ້ ອາດເປັນຜູ້ແຊກຊຶມເຂົ້າມາຈາກກຸ່ມຕາລີບານ. ທ່ານເຈົ້າແຂວງ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການສືບສວນສອບສວນ ໃນເຫດການນີ້ ແມ່ນກຳລັງດຳເນີນໄປຢູ່ ເພື່ອຄວາມແນ່ນອນຂອງລາຍລະອຽດຕ່າງໆ.
ແຂວງນານກາຣຮາ ມີຊາຍແດນຕິດກັບ ປາກິສຖານ ແລະ ເມືອງຂອງຕົນຈຳນວນນຶ່ງ ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ເປັນທີ່ໝັ້ນຂອງພວກກຸ່ມກະບົດຕາລີບານ ຫຼື ເປັນຖານທີ່ພັກພິງຂອງພວກຫົວຮຸນແຮງ ທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບພວກກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍລັດອິສລາມ.