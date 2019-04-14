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ລະ​ເບີດ​ຂ້າງ​ທາງ​ແຕກ ເຮັດ​ໃຫ້​ທະ​ຫານ ໂຣ​ເມ​ເນຍ ບາດ​ເຈັບ ສີ່​ຄົນ

ພວກ​ຜຸ້​ຊາຍ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ ນອນ​ຢູ່​ໂຮງ​ໝໍ ຫຼັງ​ຈາກ​ປະ​ທະ​ກັນ​ກັບ ພວກ​ກະ​ບົດ​ຕ​າ​ລິ​ບານ ວັນ​ທີ 13 ເມ​ສາ 13, 2019.

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ລະ​ເບີດ​ຝັງ​ດິນຢູ່​ຂ້າງ​ທາງ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ທະ​ຫານ ​ໂຣ​ເມ​ເນ​ຍ ​ສີ່​ຄົນ​ ​ບາດ​ເຈັບຢູ່​ທາງ​ພາກ​
ໃຕ້ຂອງ​ປະ​ເທດ ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ການ​ຕໍ່​ສູ້ຢ່າງ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ລະ​ຫວ່າງ​ກຳ​ລັງ​
ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ລັດ​ຖະ​ບານ ແລະ ​ພວກ​ກະ​ບົດ ​ຕາ​ລິ​ບານ ຢູ່​ແຫ່ງອື່ນ​ໆຂອງ​ປະ​ເທດ ​
ໄດ້​ສັງ​ຫານ​ຫຼາຍ​ສິ​ບ​ຄົນ, ອີງ​ຕາມ​ການ​ກ່າວ​ຂອງ​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າທີ່.

ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້ເກີດ​ຂຶ້ນ​ນຶ່ງ​ມື້ ​ຫຼັງ​ຈາກ​ພວກ​ກະ​ບົດ​ ຕາ​ລິ​ບານ ໄດ້​ປະ​ກາດ
ອັນ​ທີ່​ຮ້ອງວ່​າ ການ​ໂຈມ​ຕີ​ລະ​ດູບ​ານໃໝ່​ປະ​ຈຳ​ປີ​ນັ້ນ, ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ຂະ​ບວນ​ການ​ເຈ​ລະ​
ຈາ​ນຳ​ໜ້າ​ໂດຍ ສະ​ຫະ​ລັດ ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຢ່າງ​ຮຸນ​ແຮງກັບ​ກຸ່ມ​ກະ​ບົດ ເພື່ອ
​ຫາງ​ທາງ​ສິ້ນ​ສຸດ​ສົງ​ຄາມທາງ​ການ​ເມືອງ​ດົນ 18 ປີ​ໃນ ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ, ພ້ອມ​ກັບ​ການ
ຫຼຸ​ດ​ຜ່ອນ​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ລະ​ດູ​ການ​ຕໍ່​ສູ້​ຂອງ​ປີນີ້.

ເດັກ​ນ້ອຍ​ຜູ້​ຊາຍ​ຄົນ​ນຶ່ງ ກຳ​ລັງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປິ່ນ​ປົວ​ຢູ່​ໂຮງ​ໝໍ ວັນ​ທີ 13 ເມ​ສາ 2019.
ເດັກ​ນ້ອຍ​ຜູ້​ຊາຍ​ຄົນ​ນຶ່ງ ກຳ​ລັງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປິ່ນ​ປົວ​ຢູ່​ໂຮງ​ໝໍ ວັນ​ທີ 13 ເມ​ສາ 2019.

ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ ໂຣ​ເມ​ເນຍ ​ໄດ້​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ທະ​ຫານຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ສີ່​ຄົນ​ໄດ້​ຮັບ​
ບາດ​ເຈັບ​ຢູ່​ໃນແຂວງ​ ກັນ​ດາ​ຮາ​ ເມື່ອ​ລະ​ເບີດ​ສະ​ແຫວງ​ເຄື່ອງໄດ້​ແຕກ​ໃສ່​ຂະ​ບວນ​ລົດ​
ເຂົາ​ເຈົ້າ ແລະ​ ໄດ້​ໂຈມ​ຕີດ້ວຍ​ອາ​ວຸດທະ​ຫານ​ອີກ. ໂຄ​ສົກ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ແຂວງ ທ່ານ​ອາ
​ຊິ​ສ ອາ​ມາດ ອາ​ຊີ​ຊີ ກ່າວ​ຕໍ່ ວີ​ໂອ​ເອ ວ່າ​ການ​ໂຈ​ມ​ຕີ​ຂອງພ​ວກ ​ຕາ​ລິ​ບານ ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ
​ຢູ່​ຖະ​ໜົນ​ໄປ​ຫາ​ຖານ​ທັບ​ອາ​ກາດ ກັນ​ດາ​ຮາ​ ບ່ອນ​ທີ່​ກອງ​ທະ​ຫານ​ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ​
ໂຣ​ມາ​ເນຍ ປະ​ຈຳ​ການ​ຢູ່.

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