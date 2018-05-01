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ພວກ​ຫົວຮຸນແຮງ ລັດ​ອິສລາມ ແນເປົ້າໝາຍ ໃສ່ປະຊາ​ຄົມ ​ສື່​ມວນຊົນ ອັຟກາ​ນິສຖາ​ນ

ຊາຍຜູ້ນຶ່ງຮ້ອງໃຫ້ໃນໂຮງພະຍາບານ ຫຼັງຈາກ ທີ່ລາວໄດ້ສູນ ເສຍລູກຊາຍ ທີ່ເປັນນັກຂ່າວ ໃນເຫດລະເບີດທີ່ນະຄອນກາບູລ, 30 ເມສາ 2018.

ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ວັນ​ອິດສະຫຼະພາບ ດ້ານການ​ຂ່າວຂອງ​ໂລກ​ພວມຍັບ​ໃກ້​ເຂົ້າ​ມາ​ນີ້ ປະຊາ​ຄົມ
​ສື່​ມວນຊົນອັຟກາ​ນິສຖາ​ນ ແມ່ນ​ໄດ້ຮັບ​ກະທົບ​ຢ່າງ​ຮ້າຍ​ແຮງ ​ໃນ​ການ​ສູນ​ເສຍສະມາຊິກ
​ຂອງຕົນ​ເຖິງ 9 ຄົນ ​ໃນພຽງມື້ດຽວ.

ພວກ​ຫົວຮຸນແຮງລັດ​ອິສລາມ ​ໄດ້​ສັງຫານ​ນັກ​ຂ່າວ​ອັຟກາ​ນິສຖານ 9 ຄົນ ແລະ​ເຮັດ​ໃຫ້
ອີກ ​5 ຄົນບາດ​ເຈັບ​ ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ ​ໃນ​ການໂຈມຕີດ້ວຍລະ​ເບີດ​ສະຫຼະຊີບ ສອງ​ບັ້ນ​
ຕິດ​ກັນ ​ໃນເຂດໃຈກາງຂອງ​ນະຄອນ​ກາ​ບູລ ​ເມືອງ​ຫຼວງ​ຂອງ​ອັຟກາ​ນິສຖານ​.

ພວກນັກວິ​ເຄາະກ່າວ​ວ່າ ຄວາມ​ໂກດ​ແຄ້ນ ​ກ່ຽວກັບລາຍງານຂ່າວຂອງສື່ມວນຊົນ​ອັຟ
ການ ກຸ່ມລັດ​ອິສລາມ​ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່​ກະຈາຍ​ຄວາມ​ຫວາດ​ກົວແລະ​ບັງຄັບ​ໃຫ້​ພວກ​
ນັກ​ຂ່າວ​ມິດ​ງຽບ.

​ທ່ານ ວອລ​ເຕີ ​ດອນ, ອາຈານ​ສອນ​ທີ່​ມະຫາວິທະຍາ​ໄລທະຫານແຫ່ງລາ​ຊະ​ອາ​ນາ​ຈັກ
​ແລະ​ມະຫາ​ວິທະຍາ​ໄລ​ກອງທັບການາດາ ​ໄດ້​ບອກ​ກັບ​ວີ​ໂອ​ເອ​ເຊັ່ນ​ວ່າ “​ກຸ່ມລັດ​ອິສລາ
ຕ້ອງການ ​ທີ່​ຈະ​ທັບ​ມ້າງອິດສະຫຼະພາບຂອງສື່ມວນຊົນ​ໃນ​ອັຟກາ​ນິສຖານ ​ໂດຍ​ການ
​ສ້າງ​ຄວາມ​ຫວາດກົວ​ໃນ​ປະຊາ​ຄົມສື່ມວນ​ຊົນອັຟການິສຖານ. ພວກ​ເຂົາບໍ່​ຕ້ອງການ
ໃຫ້ນຳເອົາ​ຄວາມ​ຈິງ​ອອກມາ​ເຜີຍ​ແຜ່ ພວກ​ເຂົາ​ຊອກ​ຫາ​ຊ່ອງ​ທາງ ​ທີ່ຈະ​ບັງຄັບບໍ່​ໃຫ້
ສື່ມວນຊົນ​ ລາຍ​ງານ​ຕໍ່ຕ້ານ​ຕົນແລະ​ຕົນຈຶ່ງຈະໄດ້ນຳສະ​ເໜີການ​ໂຄ​ສະ​ນາຊວນເຊື່ອ
ທີ່ບິດ​ເບືອນຄວາມຈິງ.”

Twin Suicide Attack Kills 26, Wounds More Than 50 in Kabul
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Twin Suicide Attack Kills 26, Wounds More Than 50 in Kabul

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ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ​ທີ່​ກ້າຫານ​ຊານ​ໄຊຂອງອັຟການິສຖານ ທີ່​ຍັງສືບ​ຕໍ່​ຂຽນ​
ບົດ​ຄວາມ​ແລະ​ກ້າ​ປາກ​ເວົ້າ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງ​ສຳຄັນ​ຕ່າງ​ໆ ໃນ​ແຕ່ລະມື້ນີ້ ຄວນ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​
ຄຳ​ສັນລະ​ເສີນ ​ແລະ​ຮູ້​ຄຸນຄ່າ, ບໍ່​ແມ່ນ​ເວົ້າ​ໃສ່​ຮ້າຍ ​ແລະ​ຖືກ​ສັງຫານ. ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້
​ເປີດ​ເຜີຍ​ເລື່ອງ​ການ​ສໍ້​ລາດ​ບັງ​ຫຼວງ​ຂອງລັດ​ຖະບານ ກອງ​ກຳລັງ​ແລະ​ພວກ​ຄ້າ​ຢາ​ເສບ​
ຕິດ​ອື່ນໆແລະ ​ພວກ​ເຂົ້າ​ເຈົ້າຕ້ອງການ​ຄວາມ​ສະໜັບສະໜຸນ.”

​ນອກນັ້ນແລ້ວ ໃນວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ ​ມື​ປືນ​ທີ່ບໍ່ຊາບຝ່າຍ ​ໄດ້​ສັງຫານ​ນັກ​ຂ່າວ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຂອງ​
ອົງການ​ຂ່າວ BBC ​ໃນ​ແຂວງ ​ໂຄສຕ໌ ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ​ປະ​ເທດ. ​ໃນ​ເຫດການ
​ທີ່​ຄ້າຍຄື​ກັນ​ນີ້​ເມື່ອສັບປະດາ​ຜ່ານ​ມາ​ນີ້ ກໍ​ມີມື​ປືນທີ່​ບໍ່​ຊາບ​ຝ່າຍ ​ໄດ້​ຍິງ​ນັກ​ຂ່າວ​ອັຟກາ​ນິສ
ຖານ​ຄົນ​ນຶ່ງຕາຍ ​ໃນ​ແຂວງກັນດາ​ຮາ ທາງ​ພາກ​ໃຕ້ຂອງ​ປະ​ເທດ. ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ມີ​ກຸ່ມ​ໃດ​ອອກ​
ມາ​ອ້າງ​ເອົາ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບໃນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ດັ່ງກ່າວ ເທື່ອ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

ຊາຍຊາວອັຟການິສຖານ ຍົກຊາຍບາດເຈັບເພື່ອຮັກສາພະຍາບານ ຫຼັງຈາກເຫດລະເບີດມນກາບູລ, ອັຟການິສຖານ, 30 ເມສາ 2018.
ຊາຍຊາວອັຟການິສຖານ ຍົກຊາຍບາດເຈັບເພື່ອຮັກສາພະຍາບານ ຫຼັງຈາກເຫດລະເບີດມນກາບູລ, ອັຟການິສຖານ, 30 ເມສາ 2018.

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