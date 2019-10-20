ຄະນະກຳມາທິການ ການເລືອກງຕັ້ງອິດສະຫຼະຂອງ ອັຟການິສຖານ ຫຼື IEC ໄດ້ຢືນຢັນໃນວັນເສົາວານນີ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເລື່ອນການເປີດເຜີຍຜົນຄະແນນເບື້ອງຕົ້ນທີ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ ສຳລັບການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີໃນວັນທີ 28 ກັນຍາທີ່ຜ່ານມາ.
ຫົວໜ້າຂອງຄະນະກຳມາທິການດັ່ງກ່າວ, ທ່ານນາງ ຮາວາ ອາລຳ ນູຣິສຕານີ, ໄດ້ທຳການປະກາດທີ່ມີການລໍຄອຍຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວເມື່ອຕອນຄ່ຳ ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ກາບູລ ໃນວັນທີ່ຄະນະກຳມາທິການດັ່ງກ່າວຄວນທີ່ຈະປະກາດຜົນຄະແນນທຳອິດຢ່າງເປັນທາງການນັ້ນ.
ທ່ານນາງ ນູຣິສຖານ ໄດ້ກ່າວຂໍໂທດຕໍ່ປະຊາຊົນ ອັຟການິສຖານ ສຳລັບການທີ່ບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ທັນຂີດເສັ້ນຕາຍ ແຕ່ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວປ້ອງກັນການຕັດສິນໃຈເລື່ອນເວລາການປະກາດຜົນຄະແນນນັ້ນ, ໂດຍເວົ້າວ່າມັນ “ຈະຮັບປະກັນຄວາມໂປ່ງໄສຂອງຂະບວນການເລືອກຕັ້ງໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ” ແລະ ນຳເອົາຄວາມໝັ້ນໃຈຂອງປະຊາຊົນຕໍ່ເຂົາເຈົ້າກັບຄືນມາ.
ຫົວໜ້າຂອງຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສັນຍາທີ່ຈະເປີດເຜີຍຜົນຄະແນນເບື້ອງຕົ້ນໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້ ແຕ່ບໍ່ເວົ້າວ່າມື້ໃດແທ້.
ສະມາຊິກອາວຸໂສ IEC ສອງທ່ານ, ໃນຂະນະທີ່ໃຫ້ຄຳເຫັນຕໍ່ວີໂອເອໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມານັ້ນ, ໄດ້ເດົາວ່າຜົນຄະແນນດັ່ງກ່າວຈະຖືກເລື່ອນອອກໄປຢ່າງໜ້ອຍນຶ່ງອາທິດ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ການເລືອກຕັ້ງເວົ້າວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະເຊີນກັບບັນຫາຕ່າງໆໃນການເກັບກຳ ແລະ ສົ່ງຂໍ້ມູນຢ່າງມະຫາສານໄປລະບົບຄອມພິວເຕີຂອງ IEC ຈາກອຸປະກອນຊີວະມິຕິທີ່ຖືກໃຊ້ເພື່ອບັນທຶກລາຍມື ແລະ ຮູບຂອງຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ. ການປະຕິບັດງານ ກ່ຽວກັບ ການຊອກຫາຄະແນນສຽງສໍ້ໂກງທີ່ໃຊ້ເວລາດົນ ໄດ້ຖືກອ້າງດັ່ງກັບເຫດຜົນສຳຄັນອີກອັນນຶ່ງ ສຳລັບການບັນທຶກຂໍ້ມູນທີ່ຊ້ານັ້ນ.
ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ອັຟການິສຖານ ຄັ້ງທີສີ່ ແມ່ນໄດ້ຖືກກວດສອບສຳລັບການອອກມາລົງຄະແນນສຽງຂອງປະຊາຊົນຈຳນວນຕ່ຳທີ່ສຸດເປັນສະຖິຕິ ປະມານ 26 ເປີເຊັນ ແລະ ການກ່າວຫາຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ສໍ້ໂກງ. ຜູ້ອອກມາລົງຄະແນນສຽງຈຳນວນສຸດທ້າຍແມ່ນຄາດວ່າຈະຫຼຸດລົງອີກ ໃນຂະນະທີ່ IEC ຄາດວ່າຈະຕັດສິດຄະແນນສຽງທີ່ຖືກປ່ອນປະມານ 700,000 ບັດຈາກ ສອງລ້ານເຈັດແສນບັດ ໃນການເລືອກຕັ້ງເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ສຳລັບການບໍ່ສາມາດປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຕໍ່ຕ້ານການສໍ້ໂກງ.
ການເລືອກຕັ້ງທຸກຄັ້ງທີ່ຖືກຈັດຂຶ້ນໃນ ອັຟການິສຖານ ນັບຕັ້ງແຕ່ການຂັບໄລ່ລັດຖະບານ ອັຟການິສຖານ ອອກໃນປີ 2001 ແມ່ນໄດ້ເສື່ອມເສຍຍ້ອນການກ່າວຫາ ກ່ຽວກັບ ການສໍ້ໂກງ ແລະ ຫຼອກລວງຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ກໍ່ໃຫ້ IEC ຕ້ອງໃຊ້ອຸປະກອນຊີວະມິຕິສຳເປັນຄັ້ງທຳອິດ ໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີທີ່ຫາກໍ່ແລ້ວໄປນັ້ນ.