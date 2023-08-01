ສະຫະລັດ ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກຸ່ມຕາລີບານຂອງອັຟການິສ ຖານ ໃນການເຈຣະຈາສອງຝ່າຍຮອບຫລ້າສຸດ ໃຫ້ຕ່າວປີ້ນຄືນນະໂຍ ບາຍທີ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສະຖານະການສິດທິມະນຸດໃນປະເທດ ທີ່ຊຸດໂຊມລົງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສຳລັບພວກແມ່ຍິງ, ເດັກຍິງ ແລະຊຸມຊົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ, ໃນຂະນະດຽວກັນ ກໍໄດ້ຊົມເຊີຍຜົນງານທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະການຕ້ານຢາເສບຕິດຢູ່ໃນປະເທດ ພາຍໃຕ້ຜູ້ປົກຄອງທີ່ແທ້ຈິງ.
ການສົນທະນາເປັນເວລາສອງມື້ ລະຫວ່າງອະດີດຄູ່ສັດຕູກັນໃນສະໜາມລົບໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ນະຄອນໂດຮາ ປະເທດກາຕາ ໂດຍມີຜູ້ຕາງໜ້າພິເສດຂອງອັຟການິສຖານ, ທ່ານທອມ ແວສທ໌ (Tom West) ແລະລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຕາລີບານ, ທ່ານ ອາເມຍ ຄານ ມຸດຕາກີ (Amir Khan Muttaqi) ທີ່ນຳພາຄະນະຜູ້ແທນຂອງຕົນ.
ສະຫະລັດ "ສະແດງຄວາມກັງວົນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງກ່ຽວກັບການກັກຂັງ, ການປາບປາມ ສື່ມວນຊົນ, ແລະການຈໍາກັດການປະຕິບັດທາງສາສະຫນາ" ນັບຕັ້ງແຕ່ກຸ່ມຕາລີບານ ໄດ້ຍຶດອໍານາດໃນກາບູລມາ, ອີງຕາມຖະແຫຼງການຂອງສະຫະລັດກ່າວຫລັງຈາກກອງ ປະຊຸມ. ຝ່າຍສະຫະລັດໄດ້ສະໜັບສະໜູນການຮຽກຮ້ອງຂອງປະຊາຊົນອັຟການິສຖານກ່ຽວກັບສິດທິຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ຈະໄດ້ຮັບການເຄົາລົບ ແລະສຽງຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການສ້າງອະນາຄົດຂອງອັຟການິສຖານ.