ທະນາຄານກາງຂອງອັຟການນິຖານ ເມື່ອວັນພຸດວານນີ້ ຍິນດີກັບຄຳຕັດສິນຂອງຜູ້ພິພາກສາ ລັດຖະບານກາງສະຫະລັດ ທີ່ປະຕິເສດການໂອນເງິນກວ່າ 3.5 ຕື້ໂດລາ ໃນກອງທຶນອັຟການິສຖານທີ່ຖືກກັກ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກການໂຈມຕີຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍເມື່ອວັນທີ 11 ກັນຍາ ປີ 2001 ເພື່ອເປັນການຕົກລົງໃນການຟ້ອງຮ້ອງຕໍ່ກຸມຕາລິບານ.
ທະນາຄານ Da ຂອງ ອັຟການນິຖານ ຫຼື DAB ກ່າວໃນການຖະແຫຼງຂ່າວ ວ່າ “ທຶນສຳຮອງເງິນຕາເປັນຂອງຊາວອັຟການິສຖານ ເຊິ່ງໃຊ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍເພື່ອຄວາມໝັ້ນຄົງທາງການເງິນ, ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກັບລະບົບການເງິນ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າກັບໂລກ,”
ອັຟກາກນິສຖານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະຫະລັດ ແລະ ຊາດຕາເວັນຕົກອື່ນໆ ຍົກເລີກການກັກເງິນສຳຮອງ ຂອງທະນາຄານກາງອັຟການິສຖານທັງໝົດ ເພື່ອຊ່ວຍ “ປະເທດທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍເອົາຊະນະບັນຫາເສດຖະກິດຂອງພວກເຂົາ.” ຖະແຫຼງ ການກ່າວຕຶື່ມວ່າ, DAB ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮ່ວມມືຢ່າງເຕັມທີ່ກັບບັນດາປະເທດໃນໂລກ ແລະບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມວິຕົກກັງວົນຂອງສາກົນ.
ໃນວັນອັງຄານຜ່ານມານີ້, ຜູ້ພິພາກສາເຂດ ທ່ານ George Daniels ໃນນິວຢອກ ໄດ້ຕັດສິນວ່າ ໂຈດບໍ່ມີສິດໃນຊັບສິນຂອງຊາວອັຟການນິຖານ ເພາະວ່າສານຂອງສະຫະລັດຂາດສິດອຳນາດທາງດ້ານກົດໝາຍທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ຍຶດຊັບສິນດັ່ງກ່າວ.
ຂໍ້ມູນບາງສ່ວນໃນບົດລາຍງານນີ້ແມ່ນມາຈາກ Reuters