“ທະຫານໄດ້ມາເຮືອນຂອງຂ້ອຍໃນເມືອງ ເຄີສັນ ແລະ ໄດ້ເວົ້າວ່າພວກເຂົາຈະເອົາຂ້ອຍໄປສູນຂອງເດັກນ້ອຍ ໃນແຫຼມ ໄຄຣເມຍ,” ອະທິບາຍໂດຍເດັກຊາຍອາຍຸ 18 ປີ ທ້າວ ເດນິສ ເບເຣສຍີ, ໃນການກ່າວຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາ ສະຫະລັດ ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ເມື່ອເດືອນແລ້ວນີ້. ລາວເວົ້າວ່າ ພໍແມ່ຂອງລາວແມ່ນຫູໜວກ ແລະ ປາກກືກ, ແລະບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຖຽງກັບພວກທະຫານຣັດເຊຍໄດ້.
ລາວເວົ້າວ່າຢູ່ໃນສູນດັ່ງກ່າວ, ຜູ້ຊີ້ນຳຂອງລາວ ໄດ້ປະຕິເສດການປິ່ນປົວໂຣກເບົາຫວານຂອງລາວ ເພື່ອບັງຄັບໃຫ້ລາວເຊື່ອຟັງຄວາມ, ຈົນກວ່າຮ່າງກາຍຂອງລາວຊຸດໂຊມລົງ ແລະ ລາວກໍຖືນຳຕົວໄປໂຮງໝໍ ໃນລົດໂຮງພະຍາບານ.
ທ້າວ ເບເຣສຍີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກຂອງຄະນະກຳມາທິການຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຮ່ວມມືໃນ ຢູໂຣບ, ເຊິ່ງຮູ້ຈັກກັນໃນອີກຊື່ນຶ່ງວ່າ ຄະນະກຳມາທິການ ສະຫະລັດ ແຮລຊິງກິ “ຂ້ອຍບໍ່ຍາກເປັນຄົນສັນຊາດ ຣັດເຊຍ. ຂ້ອຍໂທຫາໂທລະສັບສາຍດ່ວນ ຢູເຄຣນ ຈາກເບີຂອງ ຣັດເຊຍ ແລະ ໄດ້ໂດດຂຶ້ນດ້ວຍຄວາມດີໃຈ ເວລາທີ່ຂ້ອຍຮູ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະມາຊ່ອຍຂ້ອຍ.”
ທ້າວ ເບເຣສຍີ ແມ່ນນຶ່ງໃນເດັກນ້ອຍຢູເຄຣນ ທີ່ໂຊກດີຫຼາຍຄົນຜູ້ທີ່ໄດ້ກັບບ້ານຢ່າງປອດໄພ. ອົງການ Save Ukraine ແມ່ນເຄືອຂ່າຍການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍ ຢູເຄຣນ ທີ່ຖືກລັກພາຕົວໄປ ຣັດເຊຍ ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍອົງການເພື່ອການພັດທະນາສາກົນ ແລະ ການບໍລິຈາກ ຂອງ ເອກະຊົນ ສະຫະລັດ.
ແຕ່ວ່າ, ເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາມາດທີ່ຈະສົ່ງເດັກນ້ອຍ 239 ຄົນກັບບ້ານ, ເຊິ່ງ 64 ຄົນແມ່ນເດັກກຳພ້າ.
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