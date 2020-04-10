ທະນາຄານ ພັດທະນາ ເອເຊຍ ປັບຫຼຸດການຂະຫຍາຍຕົວ ທາງເສດຖະກິດ ຂອງ ລາວ ໃນປີ 2020

ທະນາຄານພັດທະນາເອເຊຍ ປັບຫຼຸດການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດຂອງ ລາວ ໃນປີ 2020 ຈາກ 6.2 ເປີເຊັນ ລົງເປັນ 3.5 ເປີເຊັນ ຍ້ອນການແຜ່ລະບາດຂອງ COVID-19 ໂດຍການບໍລິການຈາກຖືກກະທົບໜັກສຸດ.
ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານເສດຖະສາດຂອງທະນາຄານພັດທະນາເອເຊຍ (ADB) ເປີດເຜີຍວ່າ ADB ໄດ້ມີການປັບຫຼຸດຄາດໝາຍການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດຂອງ ລາວ ໃນປີ 2020 ນີ້ຈາກລະດັບ 6.2 ເປີເຊັນລົງມາເປັນ 3.5 ເປີເຊັນຂຶ່ງເປັນຜົນກະທົບໂດຍກົງຕາກການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັສ COVID-19 ໃນປັດຈຸບັນ ໂດຍພາກບໍລິການ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວຈະຖືກກະທົບໜັກທີ່ສຸດ ແລະ ຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍຕົວໃນອັດຕາສະເລ່ຍພຽງ 1.3 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນທຽບກັບປີ 2019 ສ່ວນພາກກະສິກຳ ແລະ ພາກອຸດສາຫະກຳກໍຈະຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນພຽງ 2.5 ເປີເຊັນ ແລະ 5.7 ເປີເຊັນຕາມລຳດັບ ຊຶ່ງຫຼຸດລົງທຸກດ້ານ ທຽບກັບປີ 2019 ທີ່ພາກກະສິກຳຂະຫຍາຍຕົວ 2.5 ເປີເຊັນ, ພາກອຸດສາຫະກຳຂະຫຍາຍຕົວ 7.1 ເປີເຊັນ ແລະ ພາກບໍລິການຂະຫຍາຍຕົວ 5 ເປີເຊັນ ຂະນະທີ່ລັດຖະບານ ລາວ ໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍໄວ້ທີ່ລະດັບ 2.8 ເປີເຊັນ ກັບ 8.3 ເປີເຊັນ ແລະ 6.7 ເປີເຊັນຕາມລຳດັບ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມການທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດ ລາວ ຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 3.5 ເປີເຊັນໃນປີ 2020 ດັ່ງກ່າວກໍມີເງື່ອນໄຂວ່າລັດຖະບານ ລາວ ຈະຕ້ອງຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບຢ່າງແທ້ຈິງ ທັງຈະຕ້ອງປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານລັດໃຫ້ແຂງແຮງ ປະຕິຮູບກົນ ໄກການເກັບລາຍຮັບທີ່ໂປ່ງໃສ ແລະ ທັນສະໄໝ, ຄຸ້ມຄອງເງິນຕາໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບ, ປະຕິ ບັດນະໂຍບາຍດອກເບ້ຍທະນາຄານຕາມກົນໄກຕະຫຼາດ, ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມການດຳເນີນທຸ ລະກິດ, ສົ່ງເສີມການລົງທຶນທີ່ເນັ້ນການພັດທະນາ ແລະ ການຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ສົ່ງ ເສີມການຜະລິດສິນຄ້າພາຍໃນ ເພື່ອຫຼຸດການນຳເຂົ້າ ແກ້ໄຂບັນຫາຍາກຈົນ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າ ໝາຍການພັດທະນາຢ່າງຍືນຍົງ ແລະ ປາບປາມການທຸຈະລິດຄໍຣັບຊັ້ນຢ່າງແທ້ຈິງ.
ພ້ອມກັນນີ້ ADB ຍັງຄາດໝາຍດ້ວຍວ່າລັດຖະບານ ລາວ ຈະຕ້ອງປະເຊີນກັບບັນຫາຂາດດຸນບັນຊີໝຸນວຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດເຖິງ 9.4 ເປີເຊັນຂອງ GDP ໃນປີ 2020 ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທອນສຳຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດເຫຼືອບໍ່ເຖິງ 1,000 ລ້ານໂດລາ ຫຼືເທົ່າກັບການນຳເຊົ້າສິນຄ້າບໍ່ເຖິງ 2 ເດືອນເທົ່ານັ້ນ.
ກ່ອນໜ້ານີ້ລັດຖະບານໄດ້ວາງຄາດໝາຍການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດປີ 2020 ໄວ້ທີ່ລະດັບ 6.5 ເປີເຊັນຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ GDP ມີມູນຄ່າລວມເຖິງ 117,780 ຕື້ກີບ ສາມາດຖົວສະເລ່ຍເປັນລາຍໄດ້ຂອງປະຊາຊົນ ລາວ ທີ່ລະດັບ 2,733 ໂດລາຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ ແລະ ພາກບໍລິການຈະມີມູນຄ່າທາງເສດຖະກິດຫຼາຍທີ່ສຸດ ຕິດຕາມດ້ວຍພາກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ພາກກະສິກຳ ຫາກແຕ່ວ່າດ້ວຍຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ນລະບາດຂອງໄວຣັສ COVID-19 ດັ່ງກ່າວຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານ ລາວ ຈະຕ້ອງປັບຫຼຸດຄາດໝາຍການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດໃນ ລາວ ດ້ວຍເຊັ່ນກັນ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນໄດ້ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ
“ລັດຖະບານຈະຄົ້ນຄວ້າ ປັບປຸງຄາດໝາຍການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດຫຼື GDP ຄືນໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງໃນປັດຈຸບັນ ພ້ອມນັ້ນກໍຈະປັບຫຼຸດຄາດໝາຍດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກຈຳນວນນຶ່ງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຄາດໝາຍດ້ານງົບປະມານ, ຄາດໝາຍເງິນຕາ, ຄາດໝາຍທາງດ້ານການດຸນການຄ້າ ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງອັດຕາເງິນເຟີ້ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ເໝາະສົມ ໂດຍຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ ເພີ່ມການຜະລິດຢູ່ພາຍໃນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ຄຸ້ມຄອງອັດຕາແລກປ່ຽນໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບ ເລັ່ງສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.”
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດຂອງ ລາວ ກໍໄດ້ປັບຕົວລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນຊ່ວງປີ 2017-2019 ຄືຈາກ 6.9 ເປີເຊັນໃນປີ 2017 ເປັນ 6.5 ເປີເຊັນໃນປີ 2018 ແລະ 6.2 ເປີເຊັນໃນປີ 2019 ເພາະປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມໃຫຍ່ທັງໃນປີ 2018-2019 ທັງຍັງເຮັດໃຫ້ລາຍໄດ້ຂອງປະຊາ ຊົນ ລາວ ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 2,599 ໂດລາຕໍ່ຄົນໃນປີ 2018 ເປັນ 2,683 ໂດລາຕໍ່ຄົນໃນປີ 2019. ສ່ວນໃນປີ 2020 ຖ້າຫາກເປັນໄປຕາມການຄາດໝາຍຂອງ ADB ດັ່ງກ່າວກໍຈະເຮັດໃຫ GDP ສາມາດຖົວສະເລ່ຍເປັນລາຍໄດ້ຂອງປະຊາຊົນ ລາວ ທີ່ລະດັບ 2,777 ໂດລາຕໍ່ຄົນໃນປີ 2020 ນີ້ ສ່ວນອັດຕາເງິນເຟີ້ຈະຢູ່ທີ່ລະດັບ 4.5 ເປີເຊັນ ແລະ ສົ່ງອອກໄຟຟ້າໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 6 ເປີເຊັນທຽບໃສ່ປີ 2019.
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