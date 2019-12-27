ທະນາຄານພັດທະນາເອເຊຍຄາດວ່າ ເສດຖະກິດຂອງ ລາວ ຈະຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນໃນອັດຕາສະເລ່ຍ 6.2 ເປີເຊັນໃນປີ 2019 ແລະ 2020 ຊຶ່ງຫຼຸດລົງຈາກການຄາດໝາຍໃນໄລຍະກ່ອນໜ້ານີ້ທີ່ອັດຕາສະເລ່ຍ 6.5 ເປີເຊັນ.
ທ່ານ ລັດຕະນະໄຕ ຫຼວງລາດບັນດິດ ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານເສດຖະສາດຂອງທະນາຄານພັດທະນາແຫ່ງເອເຊຍ (ADB) ຖະແຫຼງວ່າເສດຖະກິດຂອງລາວໃນຕະຫຼອດປີ 2019 ນີ້ຈະຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນຈາກປີ 2018 ໃນອັດຕາສະເລ່ຍ 6.2 ເປີເຊັນ ຊຶ່ງຫຼຸດລົງຈາກຊ່ວງກາງປີ 2019 ທີ່ຄາດໝາຍການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດຂອງລາວໄວ້ທີ່ອັດຕາສະເລ່ຍ 6.5 ເປີເຊັນນັ້ນ ທັງນີ້ກໍເພາະວ່າພາກການຜະລິດໃນ ລາວ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຕ່ຳກວ່າແຜນການທີ່ວາງໄວ້ໃນທຸກດ້ານ ກໍຄືພາກກະສິກຳຂະຫຍາຍຕົວ 2.5 ເປີເຊັນ, ພາກອຸດສາຫະກຳຂະຫຍາຍຕົວ 7.1 ເປີເຊັນ, ພາກບໍລິການຂະຫຍາຍຕົວ 5 ເປີເຊັນ ໃນຂະນະທີ່ແຜນການໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍໄວ້ທີ່ລະດັບ 2.8 ເປີເຊັນກັບ 8.3 ເປີເຊັນ ແລະ 6.7 ເປີເຊັນຕາມລຳດັບ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມເພື່ອເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດ ລາວ ຂະຫຍາຍຕົວທີ່ອັດຕາສະເລ່ຍ 6.2 ເປີເຊັນໃນປີ 2020 ດ້ວຍນັ້ນລັດຖະບານລາວຈະຕ້ອງຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້ມີສະເຖຍລະພາບ ແລະ ໝັ້ນທ່ຽງ ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງລະບົບການເງິນ ແລະ ງົບປະມານລັດໃຫ້ແຂງແຮງ ປະຕິຮູບກົນໄກເກັບລາຍຮັບທີ່ທັນສະໄໝ-ໂປ່ງໃສ, ຄຸ້ມຄອງເງິນຕາໃຫ້ມີສະເຖຍລະພາບ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍດອກເບ້ຍທະນາຄານຕາມກົນໄກຕະຫຼາດ, ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ, ສົ່ງເສີມການລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຂອງຕ່າງຊາດໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນ, ພັດທະນາການຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການສົ່ງເສີມການຜະລິດສິນຄ້າ ເພື່ອຊົມໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ຫຼຸດການນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ, ແກ້ໄຂບັນຫາທຸກຍາກ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍພັດທະນາຢ່າງຍືນຍົງ ແລະ ປາບປາມການທຸຈະລິດຄໍຣັບຊັ້ນຢ່າງແທ້ຈິງ.
ພ້ອມກັນນີ້ ADB ຍັງຄາດໝາຍດ້ວຍວ່າ ລັດຖະບານ ລາວ ຈະຕ້ອງປະເຊີນບັນຫາຂາດດຸນການຊຳລະບັນຊີໝຸນວຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີ່ລະດັບ 9.5 ເປີເຊັນ ແລະ 10 ເປີເຊັນຂອງ DGP ໃນປີ 2019-2020 ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ທຶນສຳຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງລັດຖະບານ ລາວ ຫຼຸດລົງເຫຼືອບໍ່ເຖິງ 1,000 ລ້ານໂດລາ ຫຼືທຽບໄດ້ກັບການນຳເຂົ້າສິນຄ້າຈາກຕ່າງປະເທດໄດ້ພຽງແຕ່ 2 ເດືອນເທົ່ານັ້ນ.
ສ່ວນທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີກໍຖະແຫຼງຍອມຮັບວ່າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດໃນປີ 2019 ເຮັດໄດ້ຕ່ຳກວ່າເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ຈຶ່ງຄ່າດວ່າເສດຖະກິດ ລາວ ຈະຂະຫຍາຍຕົວບໍ່ເກີນ 6.4 ເປີເຊັນ ຂະນະທີ່ແຜນການປີໄດ້ວາງໄວ້ທີ່ອັດຕາສະເລ່ຍ 6.7 ເປີເຊັນ ແຕ່ກໍຍັງຖືວ່າເປັນການຂະຫຍາຍຕົວດ້ານບວກ ແລະ ກໍຈະຍັງສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງ ລາວ ມີການຂະຫຍາຍຕົວດ້ານບວກໃນປີ 2020 ດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຄົງຄ້າງຕ່າງໆຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການບໍລິຫານງານໃນບັນດາລັດວິສາຫະກິດນັ້ນ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ທອງລຸນ ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ
"ປີ 2020 ນີ້ ຈະພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ບັນລຸຄາດໝາຍໃຫ້ໄດ້ສະມັດຕະພາບຂອງການຜະລິດນັ້ນ ບໍ່ທັນສູງການປັບປຸງລັດວິສາຫະກິດຍັງບໍ່ທັນໄປທັນມາ ພວກເຮົາແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການແລ້ວ ກະໄດ້ດຳເນີນມາແລ້ວ ແຕ່ວ່າກໍບໍ່ງ່າຍປານໃດ ເພາະວ່າພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຕັດສິນໃຈສູງຮ່ວມກັນ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ບັນດາລັດວິສາຫະກິດບໍ່ທັນໄປທັນມານັ້ນ ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂບັນຫາສະພາບແວດລ້ອມຂັ້ນຂອດການລົງທຶນ ການເຮັດກິດຈະການໃນປະເທດຂອງພວກເຮົາເຮັດທຸລະກິດຕ່າງນັ້ນ."
ໃນປີ 2018 ເສດຖະກິດຂອງ ລາວ ຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນ 6.5 ເປີເຊັນຊຶ່ງຫຼຸດລົງຈາກ 6.9 ເປີເຊັນໃນປີ 2017 ເພາະໄພນ້ຳຖ້ວມຄັ້ງໃຫຍ່ ແລະ ລາຍໄດ້ຂອງປະຊາຊົນ ລາວ ຢູ່ທີ່ລະດັບ 2,599 ໂດລາຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ ສ່ວນໃນທ້າຍປີ 2019 ນີ້ກໍຄາດວ່າລາຍໄດ້ສະເລ່ຍຂອງປະຊາຊົນ ລາວ ຈະເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 2,683 ໂດລາຕໍ່ຄົນຊຶ່ງຕ່ຳກວ່າແຜນການທີ່ສະພາແຫ່ງຊດໄດ້ຮັບຮອງເອົາໄວ້ທີ່ລະດັບ 2,726 ໂດລາຕໍ່ຄົນ ແລະ ບັນຫາຍາກຈົນຂອງປະຊາຊົນກໍຍັງເກີນກວ່າ 65,000 ຄອບຄົວຫຼື 5.34 ເປີເຊັນຂອງຄົວເຮືອນທັງໝົດ.
ພາຍໃຕ້ສະພາບການດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງເປັນໄປໄດ້ຍາກທີ່ລັດຖະບານ ລາວ ຈະສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດໃຫ້ໄດ້ທີ່ອັດຕາສະເລ່ຍ 7 ເປີເຊັນໃນຕະຫຼອດແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດໄລຍະ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 8 ໃນຊ່ວງປີ 2016-2020 ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາໄວ້ ເພາະວ່າໃນຊ່ວງປີ 2017-2019 ເສດຖະກິດ ລາວ ຂະຫຍາຍຕົວໃນອັດຕາສະເລ່ຍ 6.5 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນ ສ່ວນການຮັດສາຍແອວທາງດ້ານລາຍຈ່າຍ ກໍຍັງກະທົບແຜນການຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາຍາກຈົນໃນ ລາວ ອີກດ້ວຍ.
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