ທະນາຄານ ພັດທະນາເອເຊຍ ຄາດວ່າ ເສດຖະກິດໃນລາວ ຈະຂະຫຍາຍໂຕ

ທະນາຄານພັດທະນາເອເຊຍ (ADB) ຄາດວ່າເຂດທຸລະກິດໃນລາວ ຈະຂະຫຍາຍ
ໂຕເພີ້ມຂຶ້ນໃນອັດຕາສະເລ່ຍ 7 ເປີເຊັນ ແຕ່ຍັງຈະຕ້ອງປະເຊີນກັບບັນຫາເງິນເຟີ້ ທີ່
ຈະເພີ້ມຂຶ້ນໃນອັດຕາສະເລ່ຍ 3 ເປີເຊັນ ຫາ 5 ເປີເຊັນ ໃນປີ 2018 ນີ້.
ທ່ານຢາຊຸູຈິ ເນກິຊິ ຜູ້ອຳນວຍການທະນາຄານພັດທະນາເອເຊຍ (ADB)ສຳນັກງານ
ປະຈຳລາວໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ຄະນະຊ່ຽວຊານຂອງ ADB ໄດ້ຄາດໝາຍວ່າເສດຖະ
ກິດຂອງລາວໃນປີ 2018 ນີ້ຈະຂະຫຍາຍໂຕເພີ້ມຂຶ້ນໃນອັດຕາສະເລ່ຍ 7 ເປີເຊນ
ທຽບໃສ່ປີ 2017 ຜ່ານມາ ແຕ່ລາວຍັງຈະຕ້ອງປະເຊີນກັບບັນຫາເງິນເຟີ້ທີ່ຈະເພີ້ມຂຶ້ນ
ໃນອັດຕາສະເລ່ຍລະຫວ່າງ 3 ເປີເຊັນ ຫາ 5 ເປີເຊັນ ເນື່ອງຈາກການປັບຂຶ້ນຂອງລາ
ຄາສິນຄ້າທີ່ນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະລັດຖະບານລາວກໍບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້
ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
ພ້ອມກັນນີ້ ADB ຍັງໄດ້ຄາດໝາຍດ້ວຍວ່າ ພາກບໍລິການຈະຂະຫຍາຍໂຕເພີ້ມຂຶ້ນ
ໃນອັດຕາສະເລ່ຍ 9 ເປີເຊັນ ສ່ວນພາກອຸດສາຫະກຳ ຫັດຖະກຳແລະພາກກະສິກຳ
ປ່າໄມ້ນັ້ນ ກໍຈະຂະຫຍາຍໂຕເພີ້ມຂຶ້ນໃນອັດຕາສະເລ່ຍ 8 ເປີເຊັນ ແລະ 2.8 ເປີເຊັນ
ຕາມລຳດັບໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານລາວໄດ້ວາງຄາດໝາຍການຂະຫຍາຍໂຕໃນພາກ
ອຸດສາຫະກຳໄວ້ທີ່ລະດັບ 9.1 ເປີເຊັນ ພາກບໍລິການ 6.4 ເປີເຊັນ ພາກກະສິກຳ 2.8
ເປີເຊັນ ແລະພາສີອາກອນ ການຄ້າຂາອອກຂາເຂົ້າຂະຫຍາຍໂຕໃນລະດັບ 9 ເປີ
ເຊັນຕາມລຳດັບ.
ທັງນີ້ໂດຍລັດຖະບານລາວໄດ້ວາງຄາດໝາຍການຂະຫຍາຍໂຕທາງເສດຖະກິດໄວ້
ທີ່ລະດັບ 7 ເປີເຊັນ ເທົ່າກັບຄາດໝາຍຂອງ ADB ແລະການຂະຫຍາຍໂຕໃນລະດັບ
ດັ່ງກ່າວນີ້ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ມູນຄາທາງເສດຖະກິດໃນພາກບໍລິການກວມເອົາ 41.68 ເປີ
ເຊັນ ຂອງ GDP ສ່ວນພາກອຸດສາຫະກຳ ພາກກະສິກຳ ແລະພາສີອາກອນການຄ້າ
ຂາອອກຂາເຂົ້ານັ້ນກໍຈະກວມເອົາ 30.79 ເປີເຊັນ 15.73 ເປີເຊັນ ແລະ 11.8 ເປີເຊັນ
ຕາມລຳດັບ ແຕ່ວ່າການທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງນ້ັນ ກໍບໍ່
ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານສຸພັນ ແກ້ວມີໄຊ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງແຜນການ
ແລະການລົງທືນ ໃຫ້ການຍອມຮັບວ່າ
“7 ເປີເຊັນນີ້ ພວກເຮົາຈະຕ້ອງພ້ອມກັນໄດ້ມີມາດຕະການ ແລະກົນໄກໃນພາກ
ປະຕິບັດໂຕຈິງໃນທຸກຂະແໜງການ ແລະທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍສະເພາະໃນແຕ່ລະ
ແຂວງ ເພາະວຄືຮູ້ການຜະລິດໂຕຈິງ ແມ່ນຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ຢູ່ແຂວງ ຢູ່ບັນດາຮາກ
ຖານການຜະລິດ ກະສິກຳ ອຸດສາຫະກໍາ ການບໍລິການ ການຄ້າ ການຂົນສົ່ງ
ທຸກຂະແໜງການ ຈະຕ້ອງໄດ້ພ້ອມກັນເອົາໃຈໃສ່ໃນການສ້າງມາດຕະການ
ລະອຽດ.”
ທ່ານສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການ
ເງິນ ຖະແຫລງວ່າໃນແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະສັງຄົມແຫ່ງຊາດປະຈຳປີ
2018 ລັດຖະບານລາວໄດ້ວາງຄາດໝາຍວ່າ ການຂະຫຍາຍໂຕທາງເສດຖະກິດໃນ
ລະດັບ 7 ເປີເຊັນນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ GDP ມີມູນຄ່າລວມເຖິງ 149,471 ຕື້ກີບ ຫຼື 18,100
ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຊຶ່ງໂຕສະເລ່ຍເປັນລາຍໄດ້ຂອງປະຊາຊົນລາວ ທີ່ລະດັບ
2,536 ຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ໃນແຜນການປີ 2017 ຜ່ານມາ ລັດຖະບານລາວກໍໄດ້ວາງຄາດ
ໝາຍການຂະຫຍາຍໂຕທາງເສດຖະກິດໄວ້ທີ່ລະດັບ 7 ເປີເຊັນດຽວກັນ ຫາກແຕ່ສາ
ມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຈິງ ທີ່ອັດຕາສະເລ່ຍ 6.83 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນ ໂດຍມີມູນຄ່າຜະ
ລິດຕະພັນລວມ 129,683 ຕື້ກີບ ຫຼື 16,210 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ ທີ່ຖົວສະເລ່ຍ
ເປັນລາຍໄດ້ຂອງປະຊາຊົນລາວ ທີ່ລະດັບ 2,341 ໂດລາຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ.
ທາງດ້ານກອງທຶນການເງິນສາກົນ (IMF) ລະບຸວ່າລັດຖະບານລາວ ຈະຕ້ອງຈັດເກັບ
ລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ບໍ່ໜ້ອຍກວ່າ 25,452 ຕື້ກີບ ຄິດເປັນ 17,02 ເປີເຊັນ ຂອງ GDP ແລະ
ຈະຕ້ອງຄຸມລາຍຈ່າຍໃຫ້ຢູ່ທີ່ມູນຄ່າບໍ່ເກີນ 32,809 ຕື້ກີບ ຄິດເປັນ 21.94 ເປີເຊັນ
ຂອງ GDP ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຕ້ອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວິໃນການເງິນຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະຈະຕ້ອງ
ນຳໃຊ້ເທັກນິກທີ່ທັນສະໄໝໃນການຈັດຕຽມລາຍຮັບພາສີອາກອນດ້ວຍ.
ໂດຍຖ້າຫາກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ແທ້ຈິງກໍຈະເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານລາວສາມາດຄວບຄຸມ
ການຂາດດຸນດ້ານງົບປະມານໃຫ້ຢູ່ໃນມູນຄ່າບໍ່ເກີນ 7,357 ຕື້ກີບ ຄຶດເປັນ 4,92 ເປີເຊັນ
ຂອງ GDP ໃນປີ 2018 ຫາກແຕ່ວ່າໃນແຜນການປີ 2017 ກໍປາກົດວ່າລັດຖະບານລາວຂາດດຸນງົບປະມານເຖິງ 8,019 ຕື້ກີບ ຄິດເປັນ 6.18 ເປີເຊັນຂອງ GDP ທີ່ຍັງບໍ່ຮວມໜີ້
ເງິນກູ້ມູນຄ່າ 6,216 ຕື້ກີບ ຊຶ່ງລັດຖະບານລາວໄດ້ຊຳລະຄືນໃນປີ 2017 ແຕ່ຢ່າງໃດ ພາຍ
ໃຕ້ສະພາບ ດັ່ງກ່າວ ADB ຍັງຄາດວ່າລັດຖະບານລາວ ຈະຂາດດຸນທຶນໜຸນວຽນເຖິງ
20 ເປີເຊີນ ຂອງ GDP ອີກດ້ວຍ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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