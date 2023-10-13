ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວເພື່ອສິດທິມະນຸດຕ້ອງຕິຈີນ ຫຼັງຈາກມີລາຍງານວ່າ ປັກກິ່ງໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ສົ່ງຊາວເກົາຫຼີເໜືອທີ່ໂຕນໜີຫຼາຍກວ່າ 500 ຄົນກັບຄືນປະເທດ.
ອີງຕາມກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດເກົາຫຼີໃຕ້ຫຼາຍໆກຸ່ມ ທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບອົບພະຍົບເກົາຫຼີເໜືອແຈ້ງວ່າ ພວກທີ່ໂຕນໜີຈຳນວນນຶ່ງໄດ້ຖືກສົ່ງກັບຄືນ ຢູ່ເຂດຊາຍແດນຈີນຕິດກັບເກົາຫຼີເໜືອ ໃນຕົ້ນອາທິດນີ້ ບໍ່ດົນຫຼັງຈາກການແຂ່ງຂັນກິລາເອຊຽນເກມ ປີ 2022 ທີ່ເມືອງຫາງໂຈ ໃນປະເທດຈີນ ສິ້ນສຸດລົງ.
ລາຍງານກ່ຽວກັບການສົ່ງຊາວເກົາຫຼີເໜືອຂະໜາດໃຫຍ່ນີ້ແມ່ນເທື່ອທຳອິດຂອງຈີນ ນັບແຕ່ພຽງຢາງໄດ້ເລີ້ມຜ່ອນຜັນ ການຈຳກັດຮັດແຄບ ກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ຢູ່ຕາມເຂດຊາຍແດນ ເມື່ອສອງສາມເດືອນທີ່ຜ່ານມານີ້.
ກ່ອນເກີດໂຣກລະບາດນັ້ນ ຈີນໄດ້ສົ່ງພວກໂຕນໜີກັບຄືນໄປເກົາຫຼີເໜືອເປັນປະຈຳ ບ່ອນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບການຖືກລົງໂທດທີ່ຮວມທັງການຖືກບັງຄັບໃຊ້ແຮງງານ ຂັງຄຸກ ທໍລະມານ ຫຼືບໍ່ກໍຖືກປະຫານຊີວິດ.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຈີນ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນ ກ່ຽວກັບການສົ່ງຊາວເກົາຫຼີເໜືອກັບຄືນປະເທດ ແຕ່ໄດ້ກ່າວປ້ອງກັນ ການກະທຳຂອງປັກກິ່ງຕໍ່ຊາວເກົາຫຼີເໜືອ ຊຶ່ງຈີນມອງເບິ່ງວ່າ ເປັນອົບພະຍົບເສດຖະກິດທີ່ເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍ.
ໃນການຖະແຫຼງຂ່າວ ເມື່ອວັນພະຫັດວານນີ້ ໂຄສົກຫວັງ ເຫວິນ ບິນ ຢືນຢັດວ່າ ບໍ່ໄດ້ມີ “ໃນອັນທີ່ເອີ້ນວ່າຜູ້ໂຕນໜີ” ຢູ່ໃນປະເທດຈີນ.