ນັກເຄື່ອນໄຫວຊາວອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍ ອີຣ່ານ ທີ່ພະຍາຍາມຈະຂັບໄລ່ອະດີດເຈົ້າໜ້າທີ່ ອີຣ່ານ ອອກຈາກສະຖາບັນການສຶກສາລະດັບສູງຂອງ ສະຫະລັດ ເຮັດໃຫ້ລາວຮັບຜິດຊອບສຳລັບປະຫວັດສິດທິມະນຸດທີ່ບໍ່ດີຂອງ ສາທາລະນະລັດ ອິສລາມ ເວົ້າວ່າ ວິທະຍາໄລ ສະຫະລັດ ທີ່ໄດ້ຫ້າມເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນນຶ່ງເຮັດວຽກຊົ່ວຄາວເມື່ອເດືອນແລ້ວນີ້ ຕ້ອງເຮັດດີກວ່ານີ້.
ພັນທະມິດຕໍ່ຕ້ານຜູ້ແກ້ຕົວໃຫ້ລະບອບການປົກຄອງ ອິສລາມ ແຫ່ງ ອີຣ່ານ ຫຼື AAIRIA ຍັງໄດ້ບອກວີໂອເອວ່າ ການຫ້າມທ່ານ ໂມຮຳມັດ ຈາຟາ ມາຮາລລາຕີ ຢູ່ວິທະຍາໄລ ໂອເບີລິນ ຂອງລັດ ໂອໄຮໂອ ໄດ້ໃຫ້ກຳລັງໃຈກຸ່ມບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລດັ່ງກ່າວ ເພື່ອແນເປົ້າໃສ່ອະດີດເຈົ້າໜ້າທີ່ ອີຣ່ານ ຄົນທີສອງ ສຳລັບການປົດອອກຈາກສະຖາບັນການສຶກສາລະດັບສູງຂອງ ສະຫະລັດ ອີກແຫ່ງນຶ່ງ.
ວິທະຍາໄລ ໂອເບີລິນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ສື່ມວນຊົນ ສະຫະລັດ ໃນເດືອນນີ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ສັ່ງໃຫ້ທ່ານ ມາຮາລລາຕີ ພັກຊົ່ວຄາວຢ່າງບໍ່ມີກຳນົດໃນວັນທີ 28 ພະຈິກ ທີ່ຜ່ານມາ. ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ບອກເຫດຜົນສຳລັບການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານ ມາຮາລລາຕີ ໄດ້ຮັບໃຊ້ໜ້າທີ່ເປັນເອກອັກຄະລັດຖະທູດຂອງ ອີຣ່ານ ປະຈຳອົງການສະຫະປະຊາຊາດຈາກປີ 1987-1986. ຕໍ່ມາທ່ານໄດ້ອອກຈາກລັດຖະບານ ອີຣ່ານ ສຳລັບບົດບາດການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ອາຈານສອນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ສະຫະລັດ ແລະ ການາດາ ຫຼາຍແຫ່ງ, ລວມທັງມະຫາວິທະຍາໄລ ໂຄລຳເບຍ ຂອງລັດ ນິວຢອກ ໃນຊຸມປີ 1990, ກ່ອນເຂົ້າຮ່ວມວິທະຍາໄລ ໂອເບີລິນ ເປັນອາຈານສອນວິຊາສາສະໜາໃນປີ 2007.