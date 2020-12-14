ຄູບາທີ່ເປັນນັກເຄື່ອນໄຫວ ຫລົບໜີອອກຈາກ ກໍາປູເຈຍ ຍ້ອນຢ້ານຖືກຈັບ ແລະໃຫ້ຊິກຈາກການເປັນພະ

ໃນລະດູຮ້ອນທີ່ຜ່ານມາ, ພະສົງທີ່ເປັນນັກເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີຊື່ສຽງອົງນຶ່ງຂອງກຳປູເຈຍ, ຄູບາບໍເບັດ (Bor Bet) ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການປະທ້ວງ ທີ່ເກີດຈາກການຈັບກຸມຜູ້ນຳຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ, ທ່ານຣອງ ຈະຮຸນ (Rong Chhun). ດຽວນີ້ພະສົງອົງດັ່ງກ່າວໄດ້ຫລົບໜີໄປຢູ່ປະເທດໄທກັບຜູ້ຄັດຄ້ານລັດຖະບານກຳປູເຈຍຄົນອື່ນໆ, ໂດຍໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະກັບຄືນບ້ານ.
ເຊັ່ນດຽວກັນກັບພະສົງສາມະເນນຂອງກຳປູເຈຍຫຼາຍໆອົງ ຄູບາບໍເບັດໄດ້ມີຄວາມຄິດໃນດ້ານການເຄື່ອນໄຫວ, ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບແນວໂຮມຂອງຂະບວນການທີ່ຄັດຄ້ານຕໍ່ລັດຖະບານທີ່ນັບມື້ນັບຜະເດັດການຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຮຸນ ເຊນ. ພວກສະໜັບສະໜຸນປະຊາທິປະໄຕ, ສະຫະພັນກໍາມະບານ, ພວກປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ, ແລະປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ ເຂົາເຈົ້າລ້ວນແຕ່ເຂົ້າຮ່ວມການເດີນຂະບວນຂອງກັນແລະກັນ.
ເມື່ອເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ຈັບກຸມທ່ານຣອງ ຈະຮຸນ (Rong Chhun), ອະດີດນັກປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດໃນວັນທີ 31 ກໍລະກົດຜ່ານມາ ແລະກ່າວຫາທ່ານວ່າ "ທໍາການກະຕຸ້ນທີ່ໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ສະຫງົບໃນສັງຄົມ," ໃນຂະນະທີ່ທ່ານໄດ້ຕິດຕາມຄະດີຂອງພວກຊາວນາຢູ່ໃນແຂວງຕະບອງ ຂະມໍາ, ຊຶ່ງເປັນແຂວງນຶ່ງ ຢູ່ຊາຍແດນຕິດກັບຫວຽດນາມ ບ່ອນທີ່ວ່າດິນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຖືກຢຶດໄປໂດຍເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການປັກຫຼັກໝາຍຊາຍແດນຢ່າງເປັນທາງການຊຶ່ງເປັນບັນຫາຖົກຖຽງກັນມາເປັນເວລາດົນນານນັ້ນ.
ຄູບາບໍເບັດ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ນຶ່ງ ໃນບັນດາພວກທີ່ເປັນພັນທະມິດຢ່າງບໍ່ເປັນທາງການຂອງນັກເຄື່ອນໄຫວນັ້ນ ໄດ້ລົງໄປສູ່ຖະໜົນຫົນທາງໃນນະຄອນພະນົມເປັນຢ່າງວ່ອງໄວ. ການປະທ້ວງທີ່ສະໜັບສະໜູນທ່ານ ຣອງ ຈະຮຸນ ແມ່ນຖືວ່າເປັນການກະທຳທີ່ຜິດກົດໝາຍ ຂອງລັດຖະບານ ເຊິ່ງໄດ້ຈັບກຸມ ແລະກ່າວຫາຢ່າງ
ໜ້ອຍ 12 ຄົນໃນຂໍ້ຫາ “ກໍ່ໃຫ້ເກີດການກະທໍາຜິດກົດໝາຍທີ່ຮຸນແຮງ ຫຼືກໍ່ກວນຄວາມບໍ່ສະຫງົບໃນສັງຄົມ” ແລະ “ຂັດຂວາງອຳນາດການປົກຄອງ.”
ບັນດາກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນກ່າວວ່າ ຂໍ້ກ່າວຫາດັ່ງກ່າວແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ພວກຕ້ານລັດຖະ ບານ ບໍ່ໃຫ້ອອກປາກອອກສຽງໄດ້.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ