ຮັກສາການ ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງຍຸຕິທຳ ທ່ານ ແມັດທິວ ວິດເທເກີ ໄດ້ກ່າວໃນ
ວັນຈັນວານນີ້ ວ່າ ທ່ານ ຄຶດວ່າ ການສືບສວນຂອງໄອຍະການພິ ເສດ ທ່ານ ໂຣເບີດ
ມັລເລີ ກ່ຽວກັບການແຊກແຊງຂອງຣັດເຊຍເຂົ້າໃນການ ເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ປີ
2016 ແລະ ທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ວ່າ ມີການສົມຮູ້ ຮ່ວມຄິດ ກັບ ຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງ
ຂອງປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ນັ້ນ ຈະສຳເລັດໃນໄວໆນີ້.
ທ່ານ ວິດເທເກີ ໄດ້ກ່າວຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວໃນວໍຊິງຕັນ ວ່າ “ການສືບສວນ
ສອບສວນ ແມ່ນ ຂ້າພະເຈົ້າ ຄຶດວ່າ ໃກ້ຈະສຳເລັດເສັດສິ້ນແລ້ວ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າ
ຫວັງວ່າ ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບລາຍງານ ຈາກຜູ້ອຳນວຍການ ມັລເລີ ໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່
ຈະໄວໄດ້.”
ທ່ານ ວິດເທເກີ ໄດ້ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ ຮັກສາການ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຍຸຕິທຳ ມາ ນັບ
ຕັ້ງແຕ່ເດືອນພະຈິກປີກາຍນີ້ ເວລາປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ໄດ້ປົດ ທ່ານ ແຈັຟ ແຊັສສັນ
ອອກຈາກຕຳແໜ່ງ. ທ່ານທຣຳ ໄດ້ຈົ່ມຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ ກ່ຽວກັບ ວ່າ ທ່ານແຊັສສັນ ທີ່
ໄດ້ຖອນໂຕອອກຈາກການກຳກັບນຳ ການສືບສວນຣັດເຊຍ ແລະ ທ່ານ ວິດເທເກີ
ໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະຖອນໂຕເຊັ່ນກັນ ເຖິງແມ່ນວ່າ ມີສຽງ ຮຽກຮ້ອງວ່າ ທ່ານຄວນຖອນ
ໂຕ ບົນພື້ນຖານທີ່ວ່າ ໃນເມື່ອກ່ອນທ່ານເຄີຍຕຳ ໜິການສືບສວນສອບສວນຂອງ
ທ່ານ ມັລເລີ.
ສ່ວນ ທ່ານ ວີລລຽມ ລາຣ ແມ່ນກຳລັງລໍຖ້າ ການລົງຄະແນນສຽງເພື່ອການ ຢັ້ງຢືນ
ກ່ຽວກັບການສະເໜີທ່ານໃຫ້ເຂົ້າມາກຳຕຳແໜ່ງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຍຸຕິທຳ ແລະ
ໃນລະຫວ່າງ ການພິຈາລະນາຮັບຟັງ ການຮັບຮອງເອົາທ່ານນັ້ນ ທ່ານໄດ້ປະຕິຍານ
ໂດຍປາດສະຈາກກ່າວອ້າງ ໃນລາຍລະອຽດສະເພາະເຈາະ ຈົງໃດໆ ວ່າ ທ່ານຈະເປີດ
ເຜີຍຕໍ່ມະຫາຊົນ ບົດລາຍງານທີ່ຈະອອກມາໃນທີ່ສຸດ ຂອງທ່ານ ມັລເລີ ຫຼາຍເທົ່າທີ່
ເປັນໄປໄດ້.
ຈົນເຖິງຂະນະນີ້ ການສືບສວນຂອງທ່ານ ມັລເລີ ໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການກ່າວຟ້ອງເອົາຜິດ
ຫຼາຍໆຄົນ ຫຼື ການຍອມຮັບສາລະພາບຜິດ ຈາກ 34 ຄົນ ແລະ ສາມ ບໍລິສັດ.
ທ່ານ ຣໍເຈີ ສໂຕນ ອະດີດ ທີ່ປຶກສາຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣຳ ກໍໄດ້ກາຍ
ເປັນຜູ້ຫຼ້າສຸດ ໃນວົງໃນຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ທີ່ໄດ້ຖືກກ່າວຫາ ໃນຂໍ້ຫາທາງອາຍາ
ຂອງການສືບສວນນັ້ນ. ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ຖືກຈັບກຸມເມື່ອສັບປະດາແລ້ວ ນີ້ ຫຼັງຈາກຄະນະຕຸ-
ລາການ ຂອງສານລັດຖະບານກາງ ໄດ້ກ່າວຟ້ອງວ່າ ຜູ້ກ່ຽວໃຫ້ຄວາມເທັດ ຂັດຂວາງ
ຂະບວນການຍຸຕິທຳ ແລະ ຊັກຈູງພິຍານ. ທ່ານ ສໂຕນ ແມ່ນມີກຳນົດຈະໄປປາກົດໂຕ
ຢູ່ສານລັດຖະບານກາງ ໃນວັນອັງຄານ ມື້ນີ້.
ສ່ວນພວກຜູ້ຊາຍອີກຫ້າຄົນ ອະດີດ ປະທານຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງ ຂອງ ທ່ານທຣຳ
ທ່ານ ພອລ ມານາຝອດ ຜູ້ຊ່ວຍຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງ ທ່ານ ຣິກຄ໌ ເກຕສ໌ ທີ່ປຶກສາ
ດ້ານນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ ຈອຣ໌ຈ ປາປາໂດປູໂລສ ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມ
ໝັ້ນຄົງ ຄົນທຳອິດ ທ່ານ ໄມເກີລ ຟລີນນ໌ ແລະ ອະດີດ ທະນາຍຄວາມສ່ວນຕົວ ຂອງ
ທ່ານທຣຳ ທ່ານ ໄມເກີລ ໂຄເຮັນ ກໍຍັງໄດ້ຍອມຮັບສາລະພາບຜິດ ຫຼື ໄດ້ຖືກຕັດສິນວ່າ
ຜິດ ມີການກະທຳຜິດ ຫຼາຍປະການ.
ສ່ວນ ທ່ານ ປາປາໂດປູໂລສ ກໍໄດ້ຮັບໃຊ້ໂທດ ດ້ວຍການຖືກຈຳຄຸກ ໃນໄລຍະສັ້ນ ໃນ
ຂະນະທີ່ ທ່ານໂຄເຮັນ ກໍໄດ້ຖືກຕັດສິນລົງໂທດ ໃຫ້ຈຳຄຸກ 3 ປີ ແລະ ໄດ້ຖືກສັ່ງໃຫ້ມາ
ມອບໂຕ ໃນຕົ້ນເດືອນມີນານີ້. ທ່ານ ມານາຝອດ ທ່ານ ເກຕສ໌ ແລະ ທ່ານ ຟລິນ ແມ່ນ
ກຳລັງລໍຖ້າ ການຕັດສິນລົງໂທດຢູ່.
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