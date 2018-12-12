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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຊາວຣັດ​ເຊຍ ທີ່​ຖືກ​ກ່າວ​ຫາສືບ​ລັບ ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ ກຳ​ລັງ​ຈະ​ຍອມຮັບ​ສາ​ລະ​ພາບ​ຜິດ

ຊາວຣັດ​ເຊຍ ທີ່​ຖືກ​ກ່າວ​ຫາສືບ​ລັບ ນາງ​ມາ​ເຣຍ ບູ​ຕີ​ນາ ກ່າວ​ທີ່ ກອງ​ປະ​ຊຸມ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ລ​ັ​ສ​ເວ​ກັ​ສ ລັດ​ເນ​ວາ​ດາ ວັນ​ທີ 11 ກໍ​ລະ​ກົດ 2015.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ນັກ​ສືບ​ຣັດ​ເຊຍຄົນ​ນຶ່ງ​ທີ່​ຖືກ​ກ່າວ​ຫາ ​ຈັບ​ໂຕ​ໄວ້ ​ໂດຍ​ສ​ະ​ຫະ​ລັດ ໃນ​ຂໍ້​ຫາ ​ແຊກ​ຊືມເຂົ້າ
ໃນວົງ​ວຽນ​ຂອງ​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລິ​ກັນ ເພື່ອ​ນຳ​ເອົາ​ຂໍ້​ມູນໄປ​ໃຫ້ມົ​ສ​ກູນັ້ນ ກຳ​ລັງ​ກຽມ​ພ້ອມ​ທີ່​
ຈະ​ຮັບ​ສາ​ລະ​ພາບ​ຜິດ ​ຢູ່​ໃນ​ສານ​ ທີ່​ຈະ​ຟັງ​ຄຳໃຫ້ການໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ມື້​ອື່ນ​ນີ້.

ການ​ກ່າວ​ຫາ​ວ່າກະ​ທຳ​ຄວ​າມ​ຜິດຕໍ່​ອັນ​ທີ່​ນ​າງ​ມາ​ເຣຍ ບູ​ຕີ​ນາ ຄາດ​ວ່າ​ ຈະ​ຮັບ​ສາ​ລະ​
ພາບ​ຜິດ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ເທື່ອ​. ນາງ​ບູ​ຕີ​ນາ ໄດ້​ຖືກ​ກັກ​ຂັງມາ ​ນັບ​ແຕ່​ໄດ້​ຖືກ​ຈັບ
​ໃນ​ເດືອນ​ກໍ​ລະ​ກົດ.

ນາງ​ບູ​ຕີ​ນາ​ອາ​ຍຸ 30 ປີ​ບໍ່ໄດ້ຮັບ​ສາ​ລະ​ພາບ​ຜິດ​ຕໍ່​ການ​ກ່າວ​ຫາ​ ວ່າ ນາງ​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ບັດ​
ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້ລົງ​ທະ​ບຽນ​ວ່າເປັນ​ນັກ​ສືບ​ໃຫ້​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຣັດ​ເຊຍ ຊຶ່ງ ນ​າງ​ຮ້ອງ
ວ່າສິດ​ທິ​ໃນການ​ຖື​ອາ​ວຸດ ເພື່ອ​ສ້າງ​ສາຍພົວພັນ​ກັບສະ​ມາ​ຄົມ​ປືນ​ຍາວ ​ແຫ່ງຊາດທີ່​
ມີ​ອຳ​ນາດຫຼາຍທີ່ສຸດ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໃນ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີຈະ​ສົ່ງ​ເສີມ​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລິ​
ກັນ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ.

ນາງ​ບູ​ຕີ​ນາ​ໄດ້ຖືກ​ກ່າວ​ຫາ​ວ່າ ​ສ້າງ​ຄວາມ​ພົວ​ພັນ​ສ່ວນ​ໂຕ​ ກັບ​ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ສະ​ມາ​
ຄົມ​ປືນ​ຍາວ NRA ຂອງ​ພັກ​ຣິ​ພັ​ລ​ລິ​ກັນ ທ່ານ​ພອ​ລ ເອ​ຣິ​ກສັນ ແລະ​ຢູ່​ກິນກັບ​ຜູ້ກ່ຽວ.
ນາງ​ບູ​ຕີ​ນາ​ຍັງ​ໄດ້​ລົງ​ທະ​ບຽນ​ວ່າ​ເປັນ​ນັກ​ສຶກ​ສາຂັ້ນກາຍ​ປະ​ລິນ​ຍາ​ຕີ ຢູ່​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ
​ໄລ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວໍ​ຊິ​ງ​ຕັນ ບ່ອນ​ທີ່​ນາງ​ໄດ້​ຮັບ​ປະ​ລິນ​ຍາ​ໂທ​ຝ່າຍ​ຄວາມ
​ສຳ​ພັນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ຕົ້ນ​ປີ​ນີ້.

ກະ​ຊວງ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ກ່າວ​ຫາ​ວ່າ​ນາງ​ບູ​ຕີ​ນາໄດ້​ເປັນ “​ສາຍ​ລັບ​ຣັດ​ເຊຍ” ຜູ້​ທີ່​ຮັກ
​ສາ​ການ​ຕິດ​ຕໍ່​ກັບພວກ​ນັກ​ສືບ​ຣັດ​ເຊຍໃນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ ທີ່​ແນ​ໃສ່​ການ​ແຊກ​ຊືມ
​ເຂົ້າ​ໃນ “ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈແຫ່ງ​ຊາດ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດໃນ​ການ​ກະ​ກຽມ​ໄປ​ໜ້າ​ຂອງ​ລາຍ
​ການ​ແກ່​ສະ​ຫະ​ພັນແຫ່ງຊາດ​ຣັດ​ເຊຍ.” ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກ່າວ​ຫາ​ວ່າ​ວຽກ​ງານ​ຂອງ​ນາງ​ຢູ່​ໃນ
​ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ຮັບຄຳແນະ​ນຳ​ຈາກ ໂດຍ​ອະ​ດີດ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ຣັດ​ເຊຍ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​
ຖືກ​ລົງ​ໂທດ​ໂດຍ​ກະ​ຊວງ​ການ​ເງິນ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຍ້ອນ​ການ​ກ່າວ​ຫາ​ວ່າ​ທ່ານ​ພົວ​ພັນ​ກັບ
​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຣັດ​ເຊຍ ທ່ານວ​ລາ​ເດ​ເມຍ ປູ​ຕິນ.

ຜູ້​ນຳ​ຣັດ​ເຊຍ​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ວານ​ນີ້​ວ່າ ທ່ານ​ບໍ່​ເຄີຍ​ໄດ້​ຍິນ​ຊື່​ນາງ​ບູ​ຕີ​ນາ ຈົນ
​ຮອດມື້​ຖືກ​ຈັບ​ໃນ​ເດືອນ​ກໍ​ລ​ະ​ກົດ. ທ່ານ​ປູ​ຕິນ​ກ່າວ​ວ່າ ເວ​ລາ​ທ່ານ​ຖາມ​ຫ້ອງ​ການ​
ສືບ​ລັບ​ຣັດ​ເຊຍ​ເພື່ອ​ຂໍ້​ມູນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ນາງ ທ່ານ​ໄດ້​ບອກວ່າ “ບໍ່​ມີ​ໃຜ​ຮູ້​ຫຍັງ​ໝົດກ່ຽວ
​ກັບ​ນາງ.”

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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