ແມ່ຍິງຣັດເຊຍຄົນນຶ່ງໄດ້ຮັບສາລະພາບຜິດໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງ
ຕັນວ່າໄດ້ປະຕິບັດການເປັນນັກສືບໃຫ້ແກ່ວັງແຄຣມລິນ ເພື່ອສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດໃນການ
ວາງແຜນສ້າງຄວາມສຳພັນກັບສະມາຄົມປືນຍາວແຫ່ງຊາດ ຫຼື NRA ຊຶ່ງເປັນກຸ່ມປົກ
ປ້ອງສິດໃນການໃຊ້ປືນທີ່ມີອຳນາດຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແລະແຊກຊືມເຂົ້າໄປໃນວົງການ
ຂອງພັກຣີພັບບລິກັນເພື່ອສົ່ງຂໍ້ມູນກັບຄືນໄປໃຫ້ມົສກູ.
ນາງມາເຣຍ ບູຕີນາ ໄດ້ຖືກກ່າວຫາໃນເດືອນກໍລະກົດຜ່ານມາວ່າໄດ້ປະຕິບັດການຢ່າງ
ຜິດກົດໝາຍ ໃນການເປັນນັກສືບຣັດເຊຍທີ່ບໍ່ໄດ້ລົງທະບຽນ ແລະມີການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ
ໃນການວາງແຜນ. ໃນຂັ້ນຕົ້ນ ນາງໄດ້ບໍ່ຍອມຮັບຜິດ.
ແຕ່ນາງບູຕີນາໄດ້ຮັບສາລະພາບຕໍ່ຜູ້ພິພາກສາສະຫະລັດ, ທ່ານນາງທັນຍາ ຈັຕກັນ
ວ່າຄວາມຈິງແລ້ວນາງໄດ້ເຮັດວຽກໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານຣັດເຊຍ.
ໂດຍເປັນສ່ວນນຶ່ງໃນການຕົກລົງກັບບັນດາໄອຍະການ ເພື່ອໃຫ້ປ່ຽນການຮັບສາລະ
ພາບຜິດຂອງນາງນັ້ນ, ນາງບູຕິນາອາຍຸ 30 ປີ ຍິນດີທີ່ຈະຊ່ວຍພວກເພິ່ນ ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວ
ກັບການແຊກແຊງຂອງຣັດເຊຍ ເຂົ້າໃນກິດຈະການທາງການເມືອງຂອງສະຫະລັດ.
ການປະຕິບັດງານຂອງນາງ ແມ່ນໄດ້ຮັບຄຳສັ່ງຈາກ ທ່ານອາເລັກຊານເດີຣ ທໍຣຊິນ,
ຮອງຜູ້ວ່າການທະນາຄານກາງຣັດເຊຍ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກລົງໂທດໂດຍກະຊວງການເງິນສະ
ຫະລັດ ໃນເດືອນເມສາທີ່ຜ່ານມາໃນຂໍ້ຫາທີ່ເວົ້າວ່າ ທ່ານມີສາຍພົວພັນກັບປະທານາ
ທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາເດີເມຍປູຕິນ.
ນາງບູຕິນາ ປະເຊີນກັບການຕິດຄຸກເຖິງຫ້າປີ ແລະຍັງຕ້ອງຢູ່ໃນຄຸກໃນຂະນະທີ່ລໍ
ຖ້າການຕັດສິນລົງໂທດໃນວັນທີ 12 ເດືອນກຸມພາຜ່ານມາ. ນາງອາດຖືກເນລະເທດ
ກັບຄືນສູ່ບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງນາງ ຫຼັງຈາກໄດ້ໃຊ້ເວລາຢູ່ໃນຄຸກ ຕາມການຕັດ
ສິນຕ່າງໆແລ້ວ.
ນາງບູຕີນາ ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າ ໄດ້ສ້າງສາຍສຳພັນແບບສ່ວນໂຕກັບ ນັກເຄື່ອນ
ໄຫວທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບອົງການ NRA, ທ່ານພອລ ເອຣິກສັນ ແລະໄດ້ອາໄສຢູ່ກັບທ່ານ.
ນາງບູຕີນາ ຍັງໄດ້ລົງທະບຽນເປັນນັກຮຽນປະລິນຍາໂທ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລອາເມ
ຣິກັນ ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ບ່ອນທີ່ນາງສຳເລັດປະລິນຍາໂທ ຝ່າຍການພົວພັນ
ຕ່າງປະເທດໃນຕົ້ນປີນີ້. ນາງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີທາງການເມືອງຫຼາຍເທື່ອ ຢູ່ໃນສະ
ຫະລັດ, ໂດຍຖ່າຍຮູບວາງທ່າຖືປືນຢູ່ໜ້າສື່ສັງຄົມ ຕ່າງໆ ແລະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຢູ່ໃນພິທີ
ສູດມົນອາຫານເຊົ້າແຫ່ງຊາດ ໃນປີ 2017 ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ຊຶ່ງເປັນພິທີປະ
ຈຳປີ ທີ່ມັກເຕັມໄປດ້ວຍພວກເຈົ້າໜ້າທີີ່ການເມືອງສຳຄັນຂອງສະຫະລັດ.
ກະຊວງຍຸຕິທຳສະຫະລັດກ່າວຫາ ນາງບູຕີນາວ່າ ເປັນ “ສາຍສອດແນມຂອງຣັດເຊຍ”
ທີ່ຮັກສາການຕິດຕໍ່ກັບພວກນັກສືບຣັດເຊຍ ໃນການປະຕິບັດງານທີ່ແນໃສ່ແຊກຊືມ
ເຂົ້າໃນ “ກູ່ມພວກນັກເຮັດນະໂຍລາຍແຫ່ງຊາດຕ່າງໆ ຂອງສະຫະລັດ ເພື່ອສົ່ງເສີມ
ວຽກງານໃນນະໂຍບາຍຂອງສະຫະພັນແຫ່ງຊາດຣັດເຊຍ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ