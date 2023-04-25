ຄວາມແຕກແຍກຢ່າງຮຸນແຮງລະຫວ່າງບັນດາປະເທດຕາເວັນຕົກ ແລະ ຣັດເຊຍ ກ່ຽວກັບ ການບຸກລຸກ ຢູເຄຣນ ຂອງພວກເຂົາໄດ້ຄອບງຳກອງປະຊຸມສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ເປັນປະທານໂດຍລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຣັດເຊຍ ທ່ານ ເຊີເກ ລາວຣອຟ ໃນວັນຈັນວານນີ້.
ຣັດເຊຍ ໄດ້ເປັນປະທານວຽນຂອງສະພາທີ່ມີ 15 ປະເທດໃນເດືອນນີ້. ແມ່ນກະທັ້ງກ່ອນເຂົ້າໄປໃນຫໍປະຊຸມເພື່ອປຶກສາຫາລືຫົວຂໍ້ທີ່ຖືກເລືອກໂດຍ ຣັດເຊຍ ຊື່ວ່າ “ການປ້ອງກັນຫຼັກເກນຂອງກົດບັດສະຫະປະຊາຊາດຫຼາຍຝ່າຍຢ່າງມີປະສິດທິພາບ” ນັ້ນ, ບັນດາປະເທດຕາເວັນຕົກໄດ້ກ່າວປະນາມສົງຄາມຂອງວັງ ເຄຣັມລິນ ຕໍ່ ຢູເຄຣນ ແລະ ຄວາມຫຼອກລວງຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການເລືອກຫົວຂໍ້ກອງປະຊຸມ.
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະພາບຢູໂຣບ ທ່ານ ໂອລາຟ ສກູກ ໄດ້ກ່າວ, ເຊິ່ງຖືກອ້ອມຮອບ ໂດຍບັນດາທູດພິເສດຈາກສະຫະພາບຢູໂຣບທັງໝົດ 27 ປະເທດວ່າ “ດ້ວຍການຈັດການໂຕ້ວາທີນີ້ ຣັດເຊຍ ແມ່ນພະຍາຍາມທີ່ຈະອະທິບາຍຕົນເອງວ່າເປັນຜູ້ປ້ອງກັນກົດບັດສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ພັນທະມິດຫຼາຍຝ່າຍ. ບໍ່ມີຫຍັງສາມາດເປັນຫຼາຍກວ່ານີ້ຈາກຄວາມຈິງ. ມັນແມ່ນການດູຖູກ. ພວກເຮົາທຸກຄົນຮູ້ວ່າໃນຂະນະທີ່ ຣັດເຊຍ ກຳລັງທຳລາຍ, ພວກເຮົາແມ່ນກຳລັງສ້າງສາ. ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາລ່ວງລະເມີດ, ພວກເຮົາປົກປ້ອງ. ກົດບັດສະຫະປະຊາຊາດ, ສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ, ສານຍຸດຕິທຳສາກົນ, ສານອາຍາສາກົນ ທຸກບ່ອນທີ່ເຈົ້າແນມເບິ່ງ, ຣັດເຊຍ ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ຄວາມເຄົາລົບ.
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດ ທ່ານນາງ ລິນດາ ທອມມາສ ກຣີນຟີລດ໌, ເຊິ່ງຖືກອ້ອມຂ້າງໂດຍຄູ່ຮ່ວມຕຳແໜ່ງຈາກ ການາດາ ແລະ ໄອຣແລນ, ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ ຣັດເຊຍ ໄດ້ລ່ວງລະເມີດສິດທິມະນຸດຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ເສລີພາບພື້ນຖານທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຢ່າງຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ.