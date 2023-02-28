ກະຊວງການເງິນຂອງມາເລເຊຍ ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ບໍລິສັດລົງທຶນດ້ານນ້ຳມັນສາກົນ ຫລື IPIC ຂອງອາບູ ດາບີ (Abu Dhabi) ແລະໜ່ວຍງານ Aabar Investments PJS ຂອງບໍລິສັດນັ້ນ ໄດ້ຕົກລົງຈະຈ່າຍເງິນ 1.8 ຕື້ໂດລາ ເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງທາງກົດໝາຍກ່ຽວກັບເລື້ອງທີ່ເປັນຂ່າວນອງນັນຢູ່ທີ່ກອງທຶນຂອງລັດຖະບານມາເລເຊຍ ຫລື 1MDB, ອີງຕາມກະຊວງການເງິນມາເລເຊຍກ່າວ ແລະລາຍງານໂດຍອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌ (Reuters).
ມາເລເຊຍໃນປີ 2018 ໄດ້ຍື່ນຄຳຟ້ອງຮ້ອງ ຕໍ່ສານລອນດອນຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງໃນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງນຳກັນລະຫວ່າງ 1MDB ແລະ IPIC ທີ່ໄດ້ມີການເຈລະຈາກັນໃນ 1 ປີ ກ່ອນໜ້ານັ້ນ ໃນໄລຍະການເປັນນາຍົກຂອງອະດີດຜູ້ນຳປະເທດ, ທ່ານນາຈີບ ຣາຊັກ (Najib Razak).
ທ່ານນາຈີບຖືກຕັດສິນໃຫ້ຖືກຈຳຄຸກ 12 ປີ ໃນປີກາຍນີ້ ຫຼັງຈາກຖືກພົບເຫັນວ່າ ມີຄວາມຜິດໃນຄະດີສໍ້ລາດບັງຫຼວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກອງທຶນ 1MDB.
ໃນສິ່ງທີ່ບໍ່ເຫັນດີນຳນັ້ນ ທາງມາເລເຊຍໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງວ່າ ການຕົກລົງແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງກັນໃນປີ 2017 ໄດ້ຖືກຈັດໄປດ້ວຍການສໍ້ໂກງ.
ກະຊວງການເງິນ ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ບັນດາບໍລິສັດຂອງອາບູ ດາບີ, 1MDB ແລະລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນຂອງມາເລເຊຍ ໄດ້ບັນລຸການຕົກ ລົງແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງນຳກັນ ກ່ຽວກັບການດຳເນີນຄະດີຢູ່ສານຕັດສິນຊີ້ຂາດສາກົນລອນດອນ ແລະສານສູງລອນດອນ.