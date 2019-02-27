ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສ ສະຫະລັດ ທ່ານນຶ່ງໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ລັດຖະບານ
ທ່ານ ທຣຳ ຈະວາງມາດຕະການຕື່ມອີກຕໍ່ ເວເນຊູເອລາ ໃນບໍ່ເທົ່າໃດວັນ ທີ່ຈະມາ
ເຖິງນີ້.
ທູດພິເສດ ກ່ຽວກັບ ເວເນຊູເອລາ ທ່ານ ແອລລຽດ ເອແບຣມສ໌ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກ
ຂ່າວທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ບ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ຂຶ້ນກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມຂອງສະພາ
ຄວາມໝັ້ນຄົງທີ່ ສະຫະລັດ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຈັດຂຶ້ນນັ້ນວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ປະກາດມາດ
ຕະການລົງໂທດບາງຢ່າງມື້ວານນີ້. ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ມັນຈະມີເພີ່ມອີກ. ມັນຈະມີມາ
ອີກໃນທິດນີ້. ມັນຈະມີຕື່ມອີກທິດໜ້າ. ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ວາງມາດຕະການລົງໂທດ
ຕໍ່ສະມາຊິກລະດັບສູງ ຂອງລະບອບການປົກຄອງນັ້ນ ແລະ ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ຈັດການ
ກັບບັນຫາດ້ານການເງິນຂອງເຂົາເຈົ້າ.”
ທ່ານເອແບຣມສ໌ ຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ ວໍຊິງຕັນ ຈະນຳສະເໜີຮ່າງຍັດຕິດັ່ງກ່າວເພື່ອ ລົງ
ຄະແນນສຽງ ໃນສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນທິດນີ້, ເຊິ່ງຈະ
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳ ສາມາດເຂົ້າໄປໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ
ໄດ້.
ທັງ ວໍຊິງຕັນ ແລະ ມົສກູ ຕ່າງກໍໄດ້ຮ່າງຍັດຕິ ທີ່ແຂ່ງກັນ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາດັ່ງກ່າວ ແຕ່
ຍັງບໍ່ໄດ້ກ້າວໜ້າໄປເຖິງຂັ້ນການລົງຄະແນນສຽງເທື່ອ. ຣັດເຊຍ, ເຊິ່ງແມ່ນພັນທະມິດ
ທີ່ໃກ້ຊິດຂອງປະທານາທິບໍດີ ນິໂຄລັສ ມາດູໂຣ ທີ່ມີບັນຫານັ້ນ, ເບິ່ງຄືວ່າຈະໃຊ້ອຳ
ນາດຍັບຢັ້ງມາດຕະການທີ່ຖືກສະເໜີພິຈາລະນາໂດຍ ສະຫະລັດ.
ເມື່ອຖືກຖາມວ່າ ສະຫະລັດ ໄດ້ກຽມການດຳເນີນການທາງທະຫານຕໍ່ປະເທດ ອາເມ
ຣິກາ ລາຕິນ ດັ່ງກ່າວນັ້ນຫຼືບໍ່, ທ່ານໄດ້ເວົ້າວ່າ ບໍ່ໄດ້ກຽມ.
ທ່ານ ເອແບຣມສ໌ ກ່າວວ່າ “ບໍ່. ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທາງເລືອກຕ່າງໆ
ແມ່ນສາມາດເຈລະຈາໄດ້. ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ມັກເວົ້າແນວນັ້ນ ແລະ ຕາມທີ່ມັນ
ຄວນເປັນ.”
ທ່ານ ເອແບຣມສ໌ ໄດ້ເວົ້າວ່າ ນະໂຍບາຍ ສະຫະລັດ ແມ່ນເພື່ອໃຊ້ການກົດດັນທາງ
ການທູດ, ເສດຖະກິດ ແລະ ການເມືອງ ໃຫ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້ ເພື່ອສະໜັບສະ
ໜູນຄວາມໄຝ່ຝັນ ໃນການຢາກມີປະຊາທິປະໄຕຂອງປະຊາຊົນ ເວເນຊູເອລາ ນັ້ນ.
ຢູ່ໃນສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ, ທູດພິເສດດັ່ງກ່າວໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຈັດການເລືອກຕັ້ງໃໝ່.
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