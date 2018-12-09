ປະຊາຊົນ ເຢເມນ ປະມານ 20 ລ້ານຄົນ ພາກັນອຶດຫິວ

ສອງສ່ວນສາມຂອງປະຊາກອນ 20 ລ້ານຄົນໃນປະເທດ ເຢເມນ ພວມຂາດອາຫານ
ການກິນ, ສາເຫດເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນຍ້ອນສົງຄາມ ທີ່ໄດ້ທຳລາຍປະເທດທຸກຍາກນີ້.
ຖະແຫຼງການຮ່ວມທີ່ໄດ້ປະກາດໃນວັນເສົາວານນີ້ ໂດຍອົງການອາຫານ ແລະ ກະສິກຳ
ຂອງ ສະຫະປະຊາຊາດ, ອົງການ UNICEF ແລະ ໂຄງການອາຫານໂລກ ໄດ້ກ່າວວ່າ
ຄວາມຂັດແຍ້ງ ໄດ້ເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງ “ວິກິດການດ້ານມະນຸດສະທຳທີ່ໂຫດຮ້າຍທີ່ສຸດ
ຂອງໂລກ.”
ອົງການທັງຫຼາຍນັ້ນໄດ້ອ້າງອີງການວິເຄາະໂດຍການສຳຫຼວດ ຮວບຮວມສະຖານະ
ການຈຳແນກຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານອາຫານ, ທີ່ໄດ້ຊ່ວຍພິຈາລະນາການປະກາດໄພອຶດ
ຢາກໃນປະເທດຕ່າງໆ.
ອົງການຕ່າງໆໄດ້ເວົ້າກ່ຽວກັບ ການຄົ້ນພົບທັງຫຼາຍວ່າໃນປະເທດ ເຢເມນ “ປະຊາຊົນ
15 ລ້ານ 9 ແສນຄົນໄດ້ຕື່ນຂຶ້ນມາກັບຄວາມອຶດຫິວ, ເຊິງຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ ປະຊາຊົນ
20 ລ້ານຄົນແມ່ນກຳລັງປະເຊີນກັບ “ການຂາດອາຫານຢ່າງສາຫັດ.”
ຫົວໜ້າ ໂຄງການອາຫານໂລກ ທ່ານ ເດວິດ ບີສລີ ກ່າວວ່າ “ການຂະຫຍາຍການຊ່ວຍ
ເຫຼືອຢ່າງມະຫານ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງທຸກໆຂົງເຂດຂອງ ເຢເມນ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ” ແມ່ນຈຳ
ເປັນ ເພື່ອຊ່ວຍບັນເທົາວິກິດການດັ່ງກ່າວ. ທ່ານໄດ້ເຕືອນວ່າ ຖ້າການດຳເນີນການ
ພວກນັ້ນຫາກບໍ່ໄດ້ຖືກປະຕິບັດ, “ພວກເຮົາຈະສູນເສຍການແຜ່ຂະຫຍາຍຂອງພວກ
ເດັກນ້ອຍທັງໝົດໃຫ້ແກ່ຄວາມອຶດຫິວ.”
ໃນຂະນະທີ່ລາຍງານໄດ້ອ້າງອີງສົງຄາມ ວ່າເປັນສາເຫດຫຼັກຂອງວິກິດການດັ່ງກ່າວນີ້,
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເວົ້າວ່າ ວິກິດການດັ່ງກ່າວຍັງຮຸນແຮງຂຶ້ນ ຍ້ອນລາຄາອາຫານທີ່ແພງກວ່າ
ເກົ່າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ລະດັບການຫວ່າງງານທີ່ສູງ.
ວິກິດການທີ່ວ່ານັ້ນ ໄດ້ຂະຫຍາຍຈົນຄວບຄຸມບໍ່ໄດ້ ຫຼັງຈາກພັນທະມິດນຳໜ້າໂດຍ ຊາ
ອຸດີ ອາຣາເບຍ ໄດ້ເປີດການໂຈມຕີໃນເດືອນມີນາ 2015 ເພື່ອສະໜັບສະໜູນລັດຖະ
ບານ ເຢເມນ ຕໍ່ຕ້ານພວກກະບົດ ຮູຕີ ທີ່ເປັນພັນທະມິດກັບ ອີຣ່ານ.
ໄພພິບັດດັ່ງກ່າວໄດ້ເອົຳຊີວິດຂອງປະຊາຊົນຢ່າງໜ້ອຍ 10,000 ຄົນໄປແລ້ວ, ອີງຕາມ
ການຄາດຄະເນຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ.
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