ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນສຸກມື້ນີ້ວ່າ ການຕັດສິນໃຈຂອງ ເກົາຫຼີ
ໃຕ້ ທີ່ຈະຍຸຕິການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນລັບທາງທະຫານ ກັບລັດຖະບານ ໂຕກຽວ ໄດ້ສ້າງ
ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈລະຫວ່າງກັນ.
ທ່ານ ຊິນໂຊ ອາເບະ, ໃນການກ່າວຄຳປາໄສນຶ່ງວັນຫຼັງຈາກລັດຖະບານ ໂຊລ ໄດ້ປະ
ກາດການຕັດສິນໃຈຂອງເຂົາເຈົ້ານັ້ນ, ໂດຍເວົ້າວ່າ ໂຕກຽວ “ຈະສືບຕໍ່ປະສານງານ
ຢ່າງໃກ້ຊິດກັບ ສະຫະລັດ ເພື່ອຮັບປະກັນສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມຈະເລີນຮັ່ງມີຂອງ
ພາກພື້ນ, ພ້ອມກັບຄວາມປອດໄພຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ.
ໃນຄວາມຂັດແຍ້ງທີ່ຂົມຂື່ນຂອງເຂົາເຈົ້າກັບ ຍີ່ປຸ່ນ ນັ້ນ, ເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ຕັດສິນໃຈໃນ
ວັນພະຫັດວານນີ້ ທີ່ຈະຍຸຕິຂໍ້ຕົກລົງການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນລັບທາງທະຫານຂອງເຂົາ
ເຈົ້າກັບ ໂຕກຽວ, ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມແຕກແຍກກັນຄັ້ງໃໝ່ ໃນການຮ່ວມມືດ້ານ
ຄວາມປອດໄພສາມຝ່າຍລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ເກົາຫຼີໃຕ້.
ທຳນຽບສີຟ້າຂອງປະທານາທິບໍດີ ເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ມັນບໍ່
ແມ່ນຄວາມສົນໃຈຂອງປະເທດທີ່ຈະສືບຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງນັ້ນ. ລັດຖະບານ ໂຊລ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້
ໂຕກຽວ ຮູ້ກ່ຽວກັບການຕັດສິນໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ອນຂີດເສັ້ນຕາຍເພື່ອຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງໃໝ່
ເຊິ່ງແມ່ນວັນເສົາມື້ອື່ນນີ້, ອີງຕາມການກ່າວໃນຖະແຫຼງການຂອງ ເກົາຫຼີໃຕ້.
ການຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງ ເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ຮຸນ
ແຮງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ, ເຊິ່ງປະກອບມີຄວາມຂັດແຍ້ງທີ່ກຳເນີດມາຈາກການໃຊ້ແຮງງານ
ໂດຍ ຍີ່ປຸ່ນ ໃນລະຫວ່າງການເປັນຫົວເມືອງຂຶ້ນຂອງ ເກົາຫຼີ. ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ
ຍັງໄດ້ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ການປັບປຸງການຮ່ວມມືດ້ານຄວາມປອດໄພ ໃນບູລິມະສິດສູງ
ສຸດຂອງ ສະຫະລັດ ໃນອະນາຄົດ ເຊັ່ນ ເກົາຫຼີເໜືອ ແລະ ຈີນ.
ໃນການປະກາດການຕັດສິນໃຈຂອງເຂົາເຈົ້ານັ້ນ, ເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ອ້າງເຖິງການຕັດສິນ
ໃຈເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ຈະລຶບ ໂຊລ ອອກຈາກລາຍຊື່ຂອງຄູ່ຮ່ວມດ້ານການ
ຄ້າທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ຖະແຫຼງການຂອງທຳນຽບສີຟ້າ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ເຫດຜົນກໍແມ່ນວ່າ ບັນຫາຄວາມປອດ
ໄພແຫ່ງຊາດ ໄດ້ກຳເນີດຂຶ້ນຍ້ອນການລະເມີດຄວາມໄວ້ວາງໃຈ, ແຕ່ມັນກໍບໍ່ມີຫຼັກ
ຖານທີ່ໜັກແໜ້ນ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການກ່າວຫາ ທີ່ມີຢູ່ພວກນັ້ນ.”
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ “ພາຍໃຕ້ສະຖານະການດັ່ງກ່າວນີ້, ລັດຖະບານຂອງສາທາ
ລະນະລັດ ເກົາຫຼີ ຈຶ່ງໄດ້ຕັດສິນວ່າ ການຮັກສາຂໍ້ຕົກລົງນີ້ໄວ້, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກລົງນາມເພື່ອ
ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນທາງທະຫານທີ່ລະອຽດອ່ອນນັ້ນ,
ແມ່ນບໍ່ໄດ້ສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດແຫ່ງຊາດຂອງພວກເຮົາ.”