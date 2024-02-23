ການພົບປະສຸດຍອດທີ່ອາດມີຂຶ້ນລະຫວ່າງພຽງຢາງແລະໂຕກຽວຈະປະສົບຜົນສຳເລັດໄດ້ ກໍຕໍ່ເມື່ອຈະມີການແກ້ໄຂ ບັນຫາກ່ຽວກັບການລັກພາໂຕ ພ້ອມທັງໂຄງການອາວຸດນິວເຄລຍ ແລະລູກສອນໄຟຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ພວກນັກວິເຄາະກ່າວ.
ເຖິງແມ່ນພຽງຢາງໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະເຈລະຈາຫາລືກັບວໍຊິງຕັນແລະໂຊລ ແຕ່ກໍໄດ້ສະແດງຄວາມເປີດກວ້າງ ແບບບໍ່ຄ່ອຍເຫັນກັນ ທີ່ຈະເຈລະຈາກັບປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ຊຶ່ງພວມເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດ ກັບເກົາຫຼີໃຕ້ ພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາພາຄີ 3 ຝ່າຍກັບສະຫະລັດ.
ທ່ານນາງກິມ ໂຢ ຈົງ ນ້ອງສາວຜູ້ມີອິດທິພົນຂອງຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ກ່າວວ່າ ພຽງຢາງແມ່ນເປີດກວ້າງທີ່ຈະປັບປຸງຄວາມສຳພັນກັບໂຕກຽວ ແລະເປີດໂອກາດ ສຳລັບການພົບປະສຸດຍອດ ກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານຟູມີໂອະ ກິຊິດະ. ທ່ານນາງກໍເວົ້າວ່າ ແຕ່ກໍມີຂໍ້ແມ້ຢູ່.
ທ່ານນາງກ່າວຕໍ່ໄປຢູ່ໃນຖະແຫຼງການ ທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໂດຍອົງການຂ່າວສູນກາງ KCNA ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ເມື່ອວັນທີ 15 ກຸມພາຜ່ານມານີ້ວ່າ ຍີ່ປຸ່ນຕ້ອງໄດ້ປະບັນຫາການລັກພາໂຕ ທີ່ພຽງຢາງຖືວ່າ ໄດ້ຮັບ “ການແກ້ໄຂໄປແລ້ວ” ແລະໂຄງການອາວຸດນິວເຄລຍຂອງຕົນ ທີ່ “ບໍ່ມີຫຍັງກ່ຽວຂ້ອງ” ກັບການປັບປຸງຄວາມສຳພັນນັ້ນ.
“ການປະກາດບັນຫາການລັກພາໂຕໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໄປແລ້ວ ແມ່ນເປັນເລື້ອງທີ່ຈະປະສົບຄວາມສຳເລັດໄດ້ຍາກ ສຳລັບຍີ່ປຸ່ນ” ທ່ານນິກ ເຊເຊັນຢີ (Nick Szechenyi) ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສ ພ້ອມທັງເປັນປະທານຝ່າຍຍີ່ປຸ່ນ ແລະຮອງຜູ້ອຳນວຍການສຳລັບເຂດເອເຊຍ ທີ່ສູນກາງຄວາມໝັ້ນຄົງແລະການສຶກສາລະຫວ່າງປະເທດ (CSIS) ເມື່ອວັນພຸດທີ່ຜ່ານມານີ້.
“ມັນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ໜັກແໜ້ນສຳລັບການທູດຍີ່ປຸ່ນ-ເກົາຫຼີເໜືອ” ໃນຂະນະທີ່ “ຈີນຫາຍສາບສູນໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານ ກ່ຽວກັບການທ້າທາຍຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ແລະກິມ ຈົງ ອຶນ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກັບເກົາຫຼີໃຕ້ແລະສະຫະລັດ” ທ່ານກ່າວຕໍ່ວີໂອເອຜ່ານທາງອີແມລ.
“ຍີ່ປຸ່ນແມ່ນເປັນພຽງປະເທດດຽວທີ່ມີໂອກາດພົວພັນ ແຕ່ກິມອາດຈະແກ້ໄຂບັນຫາການລັກພາໂຕ ຕະຫຼອດທັງໂຄງການລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດແລະອາວຸດນິວເຄລຍນຳ” ທ່ານເຊເຊັນຢີກ່າວຕື່ມ.
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