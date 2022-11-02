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ວັນພຸດ, 02 ພະຈິກ 2022
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ລັດ Wisconsin ​ຄົນ​ນຶ່ງ ກ່າວວ່າ ລາວໄດ້​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ເປັນ​ທີ່​ຮຽບ​ຮ້ອຍ​ແລ້ວ

ແຟ້ມ-ຜູ້ເລືອກຕັ້ງຄົນນຶ່ງ ຂຽນລາຍລະອຽດໃສ່ບັດລົງຄະແນນສຽງ ສໍາລັບການເລືອກຕັ້ງກາງສະໄໝ ຢູ່ທີ່ສະຖານທີ່ເລືອກຕັ້ງ ໃນເມືອງເມດີຊັນ, ລັດວິສຄອນຊິນ, ວັນທີ 6 ພະຈິກ​ 2018.
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ເຊີນຮັບຟັງຂ່າວກ່ຽວກັບ ການສະໜັບສະໜຸນພັກທີ່ເຄີຍໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຄອບຄົວ ແລະຍາດຕິພີ່ນ້ອງ ຂອງປະຊາຊົນທ່ານນຶ່ງ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ເນື່ອງຈາກການເລືອກຕັ້ງຍັບໃກ້ເຂົ້າມາ ປະຊາຊົນຫຼາຍຄົນຢູ່ໃນຫຼາຍຂົງເຂດກໍພາກັນຢາກອອກໄປໃຊ້ສິດຂອງຕົນເອງຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຮັດໃຫ້ມີຫາງສຽງອອກມາວ່າ ຜູ້ທີ່ຈະໄປເລືອກຕັ້ງໃຫ້ແກ່ພັກເດໂມແຄຣັດ ສ່ວນຫຼາຍກໍອາດຈະແມ່ນຜູ້ທີ່ມີລາຍໄດ້ຕໍ່າ ເພາະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກນະໂຍບາຍຂອງພັກດັ່ງກ່າວຫຼາຍ. ປະຊາຊົນທ່ານນຶ່ງທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເມືອງມີລວອກກີ້ ລັດວິສຄອນຊິນກ່າວໃຫ້ VOA ພາກພາສາລາວຟັງວ່າ ເຫດຜົນທີ່ເຮັດໃຫ້ນາງຢາກອອກໄປເລືອກພັກເດໂມແຄຣັດ ກໍຍ້ອນວ່າ ພັກດັ່ງກ່າວ ເປັນພັກທີ່ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະສະໜັບສະໜຸນຜູ້ທີ່ມີໂອກາດໜ້ອຍ, ລາວກ່າວວ່າ ໂດຍສ່ວນໂຕແລ້ວ ພັກໃດກໍແມ່ນດີໝົດ ເພາະທັງສອງພັກ ແມ່ນມີເປົ້າໝາຍໃນການສ້າງສາພັດທະນາໃຫ້ອາເມຣິກາດີກວ່າເກົ່າ, ເຊິ່ງລາວໄດ້ກ່າວກ່ຽວກັບສະຖານະການຕ່າງໆທີ່ພັກເດໂມແຄຣັດກໍາລັງປະເຊີນຢູ່ນັ້ນ ດັ່ງນີ້:

“ສະຖານະການດັ່ງກ່າວມັນເປັນລັກສະນະສະເພາະ ເຊິ່ງນີ້ເປັນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ພວກເຮົາປະເຊີນກັບການລະບາດໃຫຍ່ຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ, ເນື່ອງຈາກບັນຫາດັ່ງກ່າວທີ່ມີຜົນກະທົບໃສ່ລະບົບເສດຖະກິດ ຂະນ້ອຍຄິດວ່າ ສອງປີມັນກໍຄົງບໍ່ພໍທີ່ຈະໃຫ້ເວລາແກ່ປະທານາທິບໍດີຈາກພັກເດໂມແຄຣັດຟື້ນຟູສະພາບຕ່າງໆໃຫ້ກັບມາດີໄດ້ໃນຊ່ວງເວລາສັ້ນໆນີ້.”

ປັດຈຸບັນ, ຍັງເວລາອີກບໍ່ເທົ່າໃດມື້ ກໍຈະເປັນວັນເລືອກຕັ້ງກາງສະໄໝແລ້ວ. ທຸກຄົນມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນຫຼາຍຂຶ້ນໃນການອອກໄປໃຊ້ສິດຂອງຕົນ. ສໍາລັບປະຊາຊົນຄົນດັ່ງກ່າວ ນາງໄດ້ອອກໄປໃຊ້ສິດຂອງນາງເລືອກຕັ້ງລ່ວງໜ້າ ຕັ້ງແຕ່ເດືອນສິງຫາທີ່ຜ່ານມາ

ສ່ວນ​ຜູ້​ທີ່​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄປ​ໃຊ້​ສິດ​ໃຊ້​ສຽງ​ນັ້ນ ວັນ​ທີ 8 ພະ​ຈິກນີ້ ກໍ​ຈະ​ເປັນ​ໂອ​ກາດ​ສຳ​ລັບ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ເອົາ​ ຖ້າ​ບໍ່​ແມ່ນ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ກໍ​ແມ່ນ​ພັກ​ຣ​ີ​ພັບ​ບ​ລີ​ກັນ.

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