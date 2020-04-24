ຄະດີ ທຳລາຍພະພຸດທະຮູບ ທີ່ວັດລາວສັນຕິທຳ ເມືອງຟອດສມິທ ຈະຖືກນຳຂຶ້ນສານ ໄວໆນີ້

ຄະດີທຳລາຍພະພຸດທະຮູບ ທີ່ວັດລາວສັນຕິທຳ ໃນເມືອງຟອດສມິທ ລັດອາແກນຊໍ ມີກຳນົດຈະຖືກນຳຂຶ້ນສານໃນວັນທີ 11 ພຶດສະພາຈະມານີ້.
ລາຍງານຂ່າວແຈ້ງວ່າ ທ້າວ Shawn Israel ອາຍຸ 21 ປີ ຈາກເມືອງຟອດສມິທໄດ້ຖືກຈັບໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຈາກເຂດເຊບາສຕຽນຄາວຕີ້ທີ່ວັດລາວສັນ ຕິທຳ ເມື່ອວັນທີ 5 ເມສາຜ່ານມາ ຍ້ອນຜູ້ກ່ຽວໄດ້ປີນຮົ້ວເຂົ້າໄປ ທຳລາຍສຽນຂອງພະພຸດທະຮູບ 3 ອົງ ໂດຍໃຊ້ຄ້ອນຕີທັບ. ດຣ. ທອງຄຳ ວັນນາຣາຊ ປະ ທານຄະນະກຳມະການບໍລິຫານວັດລາວພຸດທະຣາມທີ່ນະຄອນໂອກລາໂຮມາຊີ້ຕີ້ ໃນລັດໃກ້ຄຽງ ກ່າວວ່າ ຫຼັງຈາກທຳລາຍສຽນພະພຸດທະຮູບແລ້ວ ຄົນຮ້າຍໄດ້ນັ່ງຖ້າ ໃຫ້ຕຳຫຼວດມາຈັບ ດົນເຖິງ 2 ຊົ່ວໂມງ ດັ່ງນັ້ນ ທ່ານຈຶ່ງຄິດວ່າ ຜູ້ກ່ຽວອາດເປັນໂຣກຈິດ.
ທ່ານ ດຣ. ທອງຄຳກ່າວວ່າ ເລື້ອງດັ່ງກ່າວນີ້ເປັນຄະດີທຳມະດາ ບໍ່ແມ່ນຄະດີທີ່ມີຄວາມຄຽດຊັງຕໍ່ສາສະໜາກຸ່ມນ້ອຍ ຫຼື hate crime ຍ້ອນຜູ້ກ່ຽວໄດ້ຍອມຮັບຜິດໝົດທຸກຢ່າງແລ້ວ. ດຣ. ທອງຄຳ ກ່າວວ່າ:
ທ້າວ Shawn Israel ເປັນຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ ຖານຕັ້ງໃຈທໍາລາຍຊັບສິນຂອງຄົນອື່ນ ຊຶ່ງມູນຄ່າການເສຍຫາຍທັງໝົດແມ່ນປະມານ 10,000 ໂດລາ.
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ