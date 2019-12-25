ຊາວຄຣິສທີ່ເຫຼື້ອໃສ ພາກັນຫຼັ່ງໄຫຼໄປນະຄອນແບັສທາແຮມ ທີ່ປົກຄອງໂດຍປາແລສ
ໄຕນ໌ ຢູ່ເຂດແຄມຝັ່ງຕາເວັນຕົກ ຂອງແມ່ນໍ້າ ຈໍແດນ ເພື່ອສະຫຼອງ ຄຣິສມັສ.
ການສະຫຼອງກ່ອນວັນຄຣິສມັສ ໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຄຶກຄື້ນທີ່ຈະຕຸລັດ ມັງເກີ (Manger).
ບັນດາລູກເສືອເດັກນ້ອຍຜູ້ຊາຍ ແລະແມ່ຍິງ ໄດ້ພາກັນສວນສະໜາມຜ່ານຕົ້ນ ຄຣິສ
ມັສໃຫຍ່ ຢູ່ຕໍ່ໜ້າໂບດທີ່ເກົ່າແກ່ຂອງເມືອງນາຕີວີຕີ (Nativity) ທີ່ເປັນບ່ອນເກີດຂອງ
ພະເຍຊູ.
ຊາວປາແລສໄຕນ໌ທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ພາກັນເບິ່ງການສວນສະໜາມ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຜູ້
ສະແຫຼວງບຸນທີ່ມາຈາກທົ່ວໂລກ.
ທ່ານໄມເກີລ ອາລີປຣານດີນີ ຈາກລັດອາຣີໂຊນາ ສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າ
ດີໃຈທີ່ໄດ້ມາທີ່ນີ້ ແລະເຫັນສະຖານທີ່ຕ່າງໆທີ່ແຕກຕ່າງ ແລະແຕ່ລະປະເພນີ ຕີ
ຄວາມໝາຍການອຸທິດແກ່ພະເຈົ້າໃນຫຼາຍວິທີ.”
ບັນຍາກາດໄດ້ມີຄວາມຫງຽບສະຫງົບຢູ່ໃນໂບດ ບ່ອນທີ່ພວກສະແຫວງບຸນໄດ້ຢ້ຽມ
ຢາມ Grotto ຂອງເມືອງນາຕີວີຕີ. ນາງຊິລເວຍ ນາກາຊິບວີ ໄດ້ມາຈາກອູການດາ.
ນາງນາກາຊິບວີ ກ່າວວ່າ “ເປັນການປ່ຽນແປງປະສົບການຊີວິດທີ່ດີແກ່ຂ້າພະເຈົ້າ
ເພາະວ່ານັບແຕ່ຍັງນ້ອຍ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອ່ານຄຳພີ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອ່ານວ່າພະເຍຊູ
ໄດ້ເກີດຢູ່ໃສ ແຕ່ບາງເທື່ອທ່ານພຽງແຕ່ຝັນ ແລະບໍ່ເປັນທີ່ແນ່ນອນ. ແຕ່ມາທີ່ນີ້ໄດ້
ເພີ້ມຄວາມເຊື່ອຖືໃຫ້ແກ່ຂ້າພະເຈົ້າ.”
ມີຄົນມາຫຼາຍປີນີ້ ຂອບໃຈຕໍ່ຄວາມສະຫງົບຈາກຄວາມຮຸນແຮງຢູ່ເຂດແຄມຝັ່ງຕາ
ເວັນຕົກ ຂອງແມ່ນໍ້າ ຈໍແດນ.
ທ່ານອັນເຕີນ ຊາລມານ ເຈົ້າເມືອງແບັສທາແຮມ ຂອງປາແລສໄຕນ໌ ກ່າວວ່າ “ສານ
ຂອງແບັສທາແຮມ ເປັນສານສັນຕິພາບຢູ່ເລື້ອຍໆ ຄວາມຫວັງ ແລະຍຸຕິທຳແກ່ທຸກໆ
ຄົນ.”
ແຕ່ ທ່ານຊາລມານ ກ່າວຕໍ່ ວີໂອເອ ວ່າ ທ່ານເຫັນໃນແງ່ທີ່ບໍ່ດີກ່ຽວກັບອະນາຄົດສັນ
ຕິພາບກັບອິສຣາແອລ. ທ່ານໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ ປະທານນາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ
ທຣຳ ທີ່ຮັບຮູ້ເອົານະຄອນເຈີຣູຊາແລມເປັນນະຄອນຫຼວງຂອງອິສຣາແອລ ແລະ
ຍ້າຍສະຖານທູດອາເມຣິກັນໄປທີ່ນັ້ນຈາກເມືອງ ແຕນ ອາວີບ ປີກາຍນີ້.