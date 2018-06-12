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ຫວຽດນາມ ​​ຮັບ​ຜ່າ​ນ ກົດໝາຍ ​​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ ດ້ານ​​ໄຊ​ເບີຣ ສະບັບໃໝ່

ພວກ​ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວຊາວຫວຽດນາມ ທ່ານ ອັນ ຈີ່ Anh Chi ຊອກຫາຂໍ້ມູນ ທາງອິນເຕີແນັຕ ໃນຮ້ານກາເຟ ຕູ ໂດ (ເສລິພາບ) ທີ່ຮາໂນ່ຍ, ຫວຽດນາມ, 25 ສິງຫາ 2017.

ບັນດາ​ສະມາ​ຊິກ​ສະພາຫວຽດນາມ ​ໄດ້​ຮັບ​ຜ່າ​ນກົດໝາຍ​ຮັກສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ດ້ານ
ໄຊ​ເບີຣ໌ ໃໝ່ ທີ່​ພວກ​ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວເພື່ອ​ສິດທິ​ມະນຸດ ກ່າວ​ວ່າ ຈະ​ເປັນ​ການ​ກຳຈັດ​
ສິດ​ເສ​ລິ​ພາບ​ໃນ​ການ​ປາກ​ເວົ້າ.

ກົ​ດໝາຍ​ດັ່ງກ່າວ ​ແມ່ນບັງຄັບໃຫ້ພວກ​ບໍລິການ​າຂໍ້ມູນທາງອິນເຕີແນັດ ​ເຊັ່ນ​ບໍລິສັດ​ກູ​ໂກລ (Google) ​ແລະເຟສບຸກ (Facebook) ​ໃຫ້​ລຶບ​ອອກ​ຂໍ້​ຄວາມ​ທີ່ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ລັດຖະບານເຫັນ
ວ່າ ບໍ່ເໝາະສົມພາຍ​ໃນ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ ​ແລະ​ໃຫ້​ເກັບມ້ຽນ​ຂໍ້​ມູນ​ຂອງ​ພວກ​ທີ່​ຊົມ​ໃຊ້​ສື່​ສັງຄົມ
ທັງຫຼາຍ​ນັ້ນ ໃນ​ແຫຼ່ງ​ເກັບ​ຂໍ້​ມູນ​ຫຼັກ ຫຼື Server ​ທີ່​ຫວຽດນາມ ​ແລະ​ໃຫ້​ເປີດ​ຫ້ອງການ​ຢູ່​ໃນ
​ປະ​ເທດ​ຄອມມຸຍນິດ​ດັ່ງກ່າວ.

ທ່ານ​ນາງແຄຼ ​ເອກາຣ໌ (Clare Agar) ຜູ້ອຳນວຍການ ຝ່່າຍປະຕິບັດງານລະດັບໂລກ
ຂອງອົງການນິລະ​ໂທດ​ກຳ​ສາ​ກົນ ​ໄດ້​ອອກ​ຖະ​ແຫຼ​ງການ​ສະບັບ​ນຶ່ງ ​ໃນ​ວັນ​ອັງຄານ​ມື້​ນີ້
ປະນາມ​ການຮັບຜ່ານ​ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ​. ທ່ານ​ນາງເອກາຣ໌ ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ສື່ສັງຄົມ
​ແມ່ນ​ຖື​ວ່າ​ເປັນ​ທາງ​ອອກ” ດ້ວຍ​ການ​ທີ່​ຫວຽດນາມ ມີ “ສະຖານະ​ການ​ທີ່​ກົດ​ດັນ​
ຢ່າງ​ແຮງ​ນີ້” ບ່ອນ​ທີ່​ພວກ​ຜູ້​ຄົນ ຈະ​ໄດ້​ແບ່ງປັນ​ຄວາມ​ຄິດ​ ​ແລະ​ມຸມ​ມອງ​ທີ່​ເປັນ​ການ
​ສ່ວນ​ຕົວ​ນັ້ນ “ຍ້ອນ​ຄວາມ​ຢ້ານ​ກົວ​ຕໍ່​ການ​ກວດກາ​ຂອງ​ທາງ​ການ​ນັ້ນ.”

ທ່ານ​ນາງເອກາຣ໌ ​ໄດ້​ກ່າວວ່າ ກົດໝາຍ​ໃຫມ່ນີ້ ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ “ມັນ​ບໍ່​ມີ​ບອ່ນ​ໃດ
ທີ່​ປອດ​ໄພ​ອີກ​ແລ້ວ”.

ສະຫະລັດ ກັບ​ກາ​ນາ​ດາ ​ໄດ້​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ຫວຽດນາມ​ໂຈະ​ການຮັບຜ່ານກົດໝາຍນີ້
​ໄວ້ກ່ອນ ໂດຍອ້າງຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ກັງວົນ ທີ່​ຈະ​ກໍ່​ໃຫ້​ເກີດ “ບັນຫາໃນດ້ານ
ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານອິນເຕີແນັດຂອງຫວຽດນາມ ແລະນະວັດຕະກຳໃນດ້ານ
ດິຈິໂຕ​ລ ຂອງ​ຫວຽດນາມ​ໃນ​ອະນາ​ຄົດ.”

ສະມາຄົມ​ສື່ສານ​ດ້ານດິຈິ​ໂຕ​ລຂອງ​ຫວຽດນາມ ກ່າວ​ວ່າ ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ​ສາ​ມາດ​
ຫຼຸດຍອດຜະລິດ​ຕະພັນ​ຮວມພາຍ​ໃນຂອງ​ປະ​ເທດ​ ໃຫ້​ຕ່ຳລົງ 1.7 ​ເປີ​ເຊັນ ​ແລະ​ເຮັດໃຫ້ການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດໝົດໄປ 3.1 ​ເປີ​ເຊັນ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

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