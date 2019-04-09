ສຽງປືນແມ່ນດັງກ້ອງອອກໄປເຖິງຂ້າງນອກ ກອງບັນຊາການໃຫຍ່ຂອງພວກທະຫານ
ຊູດານ ໃນເມືອງຫຼວງຄາຣ໌ທູມ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ໃນຂະນະທີ່ ພວກປະທ້ວງ ພາກັນ
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຂັບໄລ່ ປະທານາທິບໍດີ ໂອມາຣ໌ ແອລ-ບາເຊຍຣ໌ ໃຫ້ອອກຈາກຕຳແໜ່ງ
ທີ່ດຳເນີນມາໄດ້ 3 ມື້ ຕິດຕໍ່ກັນແລ້ວນັ້ນ.
ພວກປະທ້ວງກຸ່ມໃຫຍ່ ໄດ້ພາກັນເຕົ້າໂຮມກັນ ຢູ່ຂ້າງນອກສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວນັບຕັ້ງແຕ່
ວັນເສົາຜ່ານມານີ້ ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຍຸຕິການປົກຄອງຂອງທ່ານ ແອລ-ບາເຊຍຣ໌ ທີ່ຜະເດັດ
ການ ມາໄດ້ 30 ປີ ມາແລ້ວນັ້ນ. ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ພາຍໃນ ທ່ານບູຊາຣາ ຈູມາ
ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນ ວ່າ ມີພວກປະທ້ວງປະມານ 10,000 ຄົນ ໄດ້ພາກັນໂຮມຊຸມນຸມ
ຢູ່ຂ້າງນອກກອງບັນຊາການໃຫຍ່ໃນວັນເສົາຜ່ານມານີ້, ຊຶ່ງເປັນນຶ່ງໃນການໂຮມຊຸມນຸມ
ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ນັບຕັ້ງແຕ່ການປະທ້ວງ ໄດ້ລະເບີດຂຶ້ນ ເມື່ອ 3 ເດືອນກ່ອນນັ້ນ.
ມີ 6 ຄົນ ໄດ້ເສຍຊີວິດ ໃນນະຄອນຫຼວງຄາຣ໌ທູມ ເວລາກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ
ໄດ້ທັບມ້າງພວກປະທ້ວງ. ອີກຄົນນຶ່ງທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດລົງ ໃນການປະທ້ວງ ແມ່ນຢູ່ລັດ
ດາຟົວ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງທ່ານຈູມາ.
ການປະທ້ວງ ໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 19 ທັນວາ ທີ່ພວກປະທ້ວງ ໄດ້ກ່າວຫາລັດຖະບານ
ຂອງທ່ານບາເຊຍຣ໌ ໃນການບໍລິຫານເສດຖະກິດທີ່ຜິດພາດ ທີ່ໄດ້ເປັນຄະນວນໃຫ້ມີ
ການຂຶ້ນລາຄາສິນຄ້າທີ່ສູງຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍນັ້ນ, ນ້ຳມັນ ແລະເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
ທີ່ຂາດແຄນ.
ທ່ານບາເຊຍຣ໌ ໄດ້ປະກາດພາວະສຸກເສີນ ໃນທົ່ວປະເທດ ເມື່ອວັນທີ 22 ກຸມພາ
ໃນຄວາມພະຍາຍາມ ທີ່ຈະທັບມ້າງພວກປະທ້ວງ ຫຼັງຈາກຄວາມພະຍາຍາມໃນ
ຂັ້ນຕົ້ນບໍ່ສຳເລັດນັ້ນ. ລັດຖະບານໄດ້ກ່າວວ່າ ຫຼາຍໆສັບປະດາຜ່ານມານີ້ ມີ 31 ຄົນ
ໄດ້ເສຍຊີວິດ, ແຕ່ພວກທ່ານໝໍ ສຳລັບກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ
ກະປະມານວ່າ ມີຢ່າງນ້ອຍ 60 ຄົນເສຍຊີວິດພ.
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ເຊີນຊົມ: ພວກປະທ້ວງໃນຊູດານ
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