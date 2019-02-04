ມືປືນຄົນນຶ່ງ ໄດ້ຍິງຜູ້ບໍລິຫານຕາຍ ທີ່ດູບາຍເປັນເຈົ້າຂອງທ່າເຮືອ ໃນເຂດປົກຄອງຕົນ
ເອງເຄິ່ງນຶ່ງ ຂອງເມືອງພັນແລນຂອງໂຊມາເລຍ.
ທ່ານໂມຮຳມັດ ດາເຮີຣ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນ ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວຝຣັ່ງ (AFP) ວ່າ “ຜູ້
ຊາຍຕິດອາວຸດຄົນນຶ່ງ ໄດ້ຍິງ ແລະສັງຫານທ່ານພອລ ແອນໂທນີ ຟໍໂມຊາ ຜູ້ບໍລິຫານ
ໂຄງການກໍ່ສ້າງຂອງບໍລິສັດ DP World. ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ຖືກສັງຫານຢູ່ໃນທ່າເຮືອ ແລະກໍາ
ລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ ກໍໄດ້ຍິງອາດສະຍາກອນຢູ່ຄາທີ່.”
ກຸ່ມລັດອິສລາມ ອາລ-ຊາບັບ ໄດ້ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບສຳລັບການໂຈມຕີ ຢູ່ທ່າ
ເຮືອໂບຊາໂຊ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້.
ທ່ານອັບດີອາຊິສ ອາບູ ມູຊັບ ໂຄສົກຂອງການປະຕິບັດງານທາງທະຫານ
ອາລ ຊາບັບ ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ເຕືອນລາວແລ້ວ ແຕ່ລາວ
ເຮັດຫູໜວກ. ລາວໄດ້ເຂົ້າມາໂຊມາເລຍຢ່າງຜິດກົດໝາຍ.”
ໃນອີກດ້ານນຶ່ງໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ລະເບີດທີ່ຮ້າຍແຮງໄດ້ແຕກຢູ່ຕະຫຼາດໃນໂມກາດີຊູ
ນະຄອນຫຼວງໂຊມາລີ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ທ່ານອີບຣາຮິມ ໂມຮຳເມັດ ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ AFP ວ່າ “ມີ
ລະເບີດແຕກຢ່າງຮ້າຍແຮງຢູ່ຕະຫຼາດຮາມາຣເວນ.” ທ່ານກ່າວວ່າ “ລະເບີດແຕກ
ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນຕະຫຼາດທີ່ມີຄົນໜາແໜ້ນ” ທີ່ຢູ່ໃກ້ໆກັບພວກຕຶກລັດຖະ ບານທ້ອງ
ຖິ່ນຂອງເມືອງ.
ສາເຫດຂອງການລະເບີດຍັງບໍ່ໄດ້ເປັນທີ່ແຈ້ງຂາວເທື່ອ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ກໍເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີວ່າ ພວກຫົວຮຸນແຮງອາລ-ຊາບັບ ແນເປົ້າໝາຍ
ຂອງເຂົາ ໃສ່ເຂດນະຄອນຫຼວງຂອງປະເທດ.
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