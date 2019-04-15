ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳ ສະຫະລັດ ທ່ານນາງ ອິລຮານ ໂອມາ ກ່າວວ່າ ທ່ານນາງໄດ້ປະ
ເຊີນກັບການຂົ່ມຂູ່ເອົາຊີວິດຫຼາຍຂຶ້ນໃນແຕ່ລະມື້ ນັບຕັ້ງແຕ່ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ
ທຣຳ ໄດ້ເອົາວິດີໂອ ທີ່ ຕ້ອງຕິທ່ານນາງ ກ່ຽວກັບ ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານນາງເລື້ອງການ
ໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍໃນວັນທີ 11 ກັນຍາ 2001.
ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງເມື່ອຕອນແລງວັນອາທິດວານນີ້, ທ່ານນາງ ໂອມາ ໄດ້ກ່າວ
ວ່າ ການຂົ່ມຂູ່ເອົາຊີວິດຂອງເພິ່ນຫຼາຍຄັ້ງນັ້ນ ໄດ້ອ້າງເຖິງວິດີໂອທີ່ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ເອົາ
ເຜີຍແຜ່. ທ່ານນາງຍັງໄດ້ອ້າງເຖິງຄວາມຮຸນແຮງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ຄວາມປະພຶດແບບ
ຄຽດຊັງໂດຍພວກຫົວຮຸນແຮງປີກຂວາໃນ ສະຫະລັດ ແລະ ບ່ອນອື່ນໆໃນໂລກ, ໂດຍ
ເວົ້າວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດເມີນເສີຍອີກຕໍ່ໄປວ່າ ເຂົາເຈົ້າຖືກສະໜັບສະໜູນ” ໂດຍ
ທ່ານ ທຣຳ.
ທ່ານນາງໄດ້ຂຽນວ່າ “ຄຳເວົ້າທີ່ຮຸນແຮງ ແລະ ຄຳເວົ້າກ່ຽວກັບຄວາມຄຽດຊັງທຸກຮູບ
ແບບ ແມ່ນບໍ່ມີບ່ອນຢູ່ໃນສັງຄົມຂອງພວກເຮົາ, ໂດຍບໍ່ເວົ້າເຖິງຜູ້ບັນຊາການໃຫຍ່ຂອງ
ປະເທດຂອງເຮົາ. ພວກເຮົາທຸກຄົນແມ່ນຄົນ ອາເມຣິກັນ. ນີ້ແມ່ນການສ້າງອັນຕະລາຍ
ຕໍ່ຊີວິດຂອງຜູ້ຄົນ. ມັນຕ້ອງຖືກຢຸດເຊົາ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ