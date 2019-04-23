ສານສູງສຸດຂອງມຽນມາ ໄດ້ປະຕິເສດການຂໍອຸທອນ ຂອງນັກຂ່າວຣອຍເຕີຣ໌ 2 ຄົນ ທີ່ໄດ້ຖືກລົງໂທດໃນຖານະທີ່ໄດ້ລະເມີດມາດຕາຂອງຄວາມລັບຂອງທາງການ ທີ່ມີມາໄດ້ ຫຼາຍໆສັດຕະວັດແລ້ວນັ້ນ.
ທ່ານ Wa Lone ແລະທ່ານ Kyaw Soe Oo ໄດ້ໄປເກັບກຳຂ່າວທີ່ຮ້າຍກາດ ຂອງການໂຄສະນາຊວນເຊື່ອທາງທະຫານ ໃນລັດຣັກໄຄນ໌ ທີ່ພາໃຫ້ຊາວໂຣຮິງຢາ ທີ່ເປັນຊາວມຸສລິມ ໄດ້ໜີຂ້າມປະເທດໄປຍັງບັງກລາເດັຊ ໃນເດືອນສິງຫາ ປີ 2017 ນັ້ນ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກຈັບກຸມໃນເດືອນທັນວາ 2017 ຫຼັງຈາກທີ່ພົບປະກັບຕຳຫຼວດ 2 ຄົນໃນຮ້ານອາຫານແຫ່ງນຶ່ງ ໃນນະຄອນຢ່າງກຸ້ງ ໂດຍໄດ້ຮັບເອກກະສານຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍນັ້ນ. ທັງສອງໄດ້ໄປສືບສວນການສັງຫານໂຫດ ຊາວໂຣຮີງຢາ 10 ຄົນ ໂດຍພວກຕຳຫຼວດແລະທະຫານ ໃນບ້ານອິນ ດິນ, ພວກເຂົາຖືກກ່າວໂທດ ໃນເດືອນກັນຍາ ປີກາຍນີ້ ແລະໄດ້ໃສ່ໂທດຕິດຄຸກເປັນເວລາ 7 ປີ.
ສານສູງສຸດບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດໃດໆ ກ່ຽວກັບສາເຫດວ່າ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ການຂໍອຸທອນຂອງທັງສອງນັ້ນ. ທະນາຍຄວາມຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກນັກຂ່າວທັງສອງຄົນນີ້ ໄດ້ຖືກວາງກັບດັກ ໂດຍຕຳຫຼວດດ້ວຍເຫດຜົນດັ່ງກ່າວນີ້ ຈຶ່ງຮ້ອງຮຽນໃຫ້ຍົກເລີກການໃສ່ໂທດຕົ້ນຕໍນັ້ນ. ໃນຈຸດໃດນຶ່ງຂອງການທຳເນີນຄະດີ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາກົດໝາຍ ໄດ້ໃຫ້ປາກຄຳວ່າ ລາວໄດ້ວາງແຜນເລື້ອງເອກກະສານເຫຼົ່ານີ້.
ທ່ານ Wa Lone ແລະທ່ານ Kyaw Soe Oo ໄດ້ຮັບລາງວັນ Pulitzer Prize ນາໆຊາດ ທີ່ລາຍງານວຽກການຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ທີ່ເກັບກຳຂ່າວຂອງການສັງຫານໝູ່ ທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍນີ້ ຊຶ່ງພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ແບ່ງປັນວຽກງານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າກັບເພື່ອນຮ່ວມງານອີກ 2 ທ່ານ ຜູ້ຊຶ່ງໄດ້ສະຫຼຸບເລື້ອງທັງໝົດ ຫຼັງຈາກໄດ້ຖືກລົງໂທດແລ້ວ.
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