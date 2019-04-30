ພວກຜູ້ຄົນ ໃນພາກເໜືອຂອງປະເທດໂມຊຳບິກ ແມ່ນຕຽມຈະຮັບມືກັບນໍ້າຝົນອີກ
ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ແລະອາດຈະເຮັດໃຫ້ນ້ຳຖ້ວມທີ່ຈະຂີ້ຮ້າຍລົງກວ່າເກົ່າ ໃນຂະນະ
ທີ່ປະເທດດັ່ງກ່າວ ກຳລັງປະເຊີນກັບ ໄພພາຍຸໄຊໂຄລນ ລູກທີ 2 ທີ່ຮ້າຍແຮງ ທີ່ໄດ້
ປະທະຂົງເຂດ ທີ່ໄດ້ຂະຫຍາຍ ມາໄດ້ 6 ສັບປະດາແລ້ວນັ້ນ.
ພະຍາກອນອາກາດ ໄດ້ຄາດຫວັງໄວ້ວ່າ ຈະມີຝົນຕົກໜັກ ປະມານ 50 ມີລິມີເຕີ
ລະຫວ່າງ ວັນຈັນ ແລະວັນອັງຄານ ໃນແຂວງ ຄາໂບ ແດລກາໂດ ແລະນຳປູລາ.
ອົງການບໍລິຫານໄພຫາຍະນະໂມຊຳບິກ ໄດ້ລະບຸໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ຈຳນວນຜູ້
ລົ້ມຕາຍ ຈາກໄຊໂຄລນ ເຄັນເນັຕ ແມ່ນມີເຖິງ 38 ຄົນແລ້ວ.
ຝົນທີ່ຕົກລົງມາແມ່ນພາໃຫ້ເກີດນ້ຳຖ້ວມ ແລະດິນເຈື່ອນ ແລະວ່າຈະມີຝົນຕົກເພີ້ມອີກ
ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຮ້າຍແຮງເພີ້ມອີກ ຕັດຖະໜົນຫົນທາງ ທີ່ພວກອົງການຊ່ອຍເຫຼືອໃຊ້ເພື່ອ
ລຳລຽງ ສຳພາລະທີ່ຈຳເປັນຍິ່ງນັ້ນ ຊຶ່ງຮວມທັງ ເຂົ້າປາອາຫານແລະຢຸກຢາຕ່າງໆ.
ມີຜູ້ຄົນເກືອບວ່າ 20,000 ຄົນ ແມ່ນເປັນອັນຕະລາຍໃນເມືອງ ແພມບາ ທາງພາກ
ເໜືອຂອງປະເທດ.
ລັດຖະບານ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອາທິດວ່າ ມີຫຼາຍກວ່າ 23,000 ຄົນ ແມ່ນບໍ່ມີບ່ອນ
ພັກພາອາໄສຊົ່ວຄາວ ແລະມີບ້ານເກືອບວ່າ 35,000 ຄົນ ແມ່ນຖືກທຳລາຍໃນ
ບາງສ່ວນ ຫຼືບໍ່ກໍທັງໝົດເລີຍ.
ກ່ອນທີ່ຈະໄປຮອດໂມຊຳບິກ ໄຊໂຄລນ ເຄັນເນັຕ ໄດ້ພັດຜ່ານ ເກາະComoros
ທີ່ໄດ້ສັງຫານ 3 ຄົນ.
ໃນວັນອາທິດຜ່ານມານີ້ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ອະນຸມັດ 13 ລ້ານໂດລາ
ເພື່ອໃຫ້“ເຂົ້າປາອາຫານ, ທີ່ພັກອາໄສຊົ່ວຄາວ, ສຸຂນາໄມ ນ້ຳສະອາດ ແລະການ
ຊ່ອຍເຫຼືອສຸຂນາໄມ ຊ່ອຍເຫຼືອພວກທີ່ຖືກກະທົບ ໂດຍພາຍຸເຂດຮ້ອນໄຊໂຄລນ
ເຄັນເນັຕ.”
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