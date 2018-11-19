ວັນຢຸດແຫ່ງຊາດ ໝາຍເຖິງການໃຫ້ກຽດຄົບຮອບ 215 ປີ ຂອງການຕໍ່ສູ້ ຂອງ
Vertieres, ຊຶ່ງແມ່ນໄຊຊະນະຂອງທາດຊາວເຮຕີ ໃນການຕໍ່ສູ້ເພື່ອເປັນເອກກະ
ລາດຈາກກອງທັບຝຣັ່ງ, ທີ່ເປັນຂີດໝາຍຂອງການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານການສໍ້ລາດ
ບັງຫຼວງແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໂຄ່ນລົ້ມປະທານາທິລໍດີ ໃນວັນອາທິດວານນີ້.
ຜູ້ຄົນຈຳນວນຫຼາຍພັນຄົນ ໄດ້ລົງສູ່ຖະໜົນຫົນທາງ ໃນເມືອງຫຼວງ Port-au-Prince
ແລະເດີນຂະບວນ ອ້ອມຮອບຕົວເມືອງ ຮ້ອງໂຮ ຄຳຂັວນຕ່າງໆ ຈູດເຜົາຢາງລົດ
ແລະໃນບາງກໍລະນີ ສະບັດທຸງສີດຳແລະແດງ ປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານທຸງຊາດທາງການທີ່
ມີສີແດງແລະຟ້ານັ້ນ. ທຸງສີດຳແລະແດງ ແມ່ນໄດ້ຖືກປ່ຽນໃນປີ 1986 ຕອນທີ່ປະທາ
ນາທິບໍດີ ທີ່ເລືອກຕັ້ງຢ່າງເສລີ ຜູ້ທຳອິດ, ທ່ານ ຊັງແບກທຣັງ ອາຣິສຕີດ ໄດ້ເຂົ້າກຳ
ອຳນາດ.
ວີໂອເອ ພະແນກພາສາຄຣີໂອລ ຂຽນລົງໃນອິນສະຕຣາກຣາມວ່າ:
www.instagram.com
21 Likes, 0 Comments - VOA Creole (@voakreyol) on Instagram: "Manifestasyon #PetroCaribe nan Pòtoprens jodia kote dè santèn moun pran lari. ⟃⌇Matiado Vilme #Haiti…”
ຊາຍໜຸ່ມຄົນນຶ່ງ ສວມໃສ່ເສື້ອດ້ວຍຜ້າພັນແຂນ ບອກກັບວີໂອເອ ພາສາຄຣີ
ໂອລ ວ່າ “ທຸງສີແດງແລະຟ້າ ແມ່ນໃຫ້ຄວາມບໍ່ໝັ້ນໃຈ ບໍ່ປອດໄພແກ່ພວກເຮົາ.
ພາຍໃຕ້ທຸງສີແດງແລະຟ້ານີ້ ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຈະໄປໂຮງຮຽນໄດ້. ພາຍໃຕ້ທຸງ
ສີແດງແລະຟ້ານີ້ ລະດັບເງິນເຟີ້ແມ່ນສູງຫຼາຍ. ພາຍໃຕ້ທຸງສີແດງແລະຟ້ານີ້
ຂ້ອຍບໍ່ສາມາດເດີນທາງ ໄປມາ ບ່ອນທີ່ຂ້ອຍຕ້ອງການຈະໄປ ເພາະວ່າ ມັນບໍ່
ປອດໄພ. ປະທານາທິບໍດີ ຕ້ອງລົງຈາກຕຳແໜ່ງ ໄວເທົ່າທີຈະໄວໄດ້.”
“ພວກເຮົາ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ປະທານາທິບໍດີລົງຈາກຕຳແໜ່ງ ຍ້ອນວ່າ ທ່ານບໍ່ສາມາດ
ປົກຄອງປະເທດໄດ້ ສະນັ້ນ ທ່ານຕ້ອງອອກຈາກໜ້າທີ່,” ຊຶ່ງພວກປະທ້ວງອີກອັນນຶ່ງ
ຕ່າງຫາກຢູ່ໃນຕົວເມືອງ ໄດ້ບອກກັບວີໂອເອໄປ.
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