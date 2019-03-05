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ຜູ້​ນຳ​ຝ່າຍ​ຄ້ານ ​ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ ກັບ​ຄືນ​ເມືອ ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ ໂດຍ​ປາດ​ສະ​ຈາກ ​ການ​ຈັບ​ກຸມ​ໃດໆ

ຜູ້​ນຳ​ຝ່າຍ​ຄ້ານ​ຂອງເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາໃນ​ໄລ​ຍະ​ຂ້າມ​ຜ່ານ ທ່ານ ຮ​ວານ ກວາ​ອີ​ໂດ ກ່າວ​ຕໍ່​ການໂຮມຊຸມນຸມ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ປ. ນີໂກລັສ ມາດູໂຣ ລາອອກ, ທີ່ນະຄອນກາຣາກັສ, ເວເນຊູເອລາ, 4 ມີນາ 2019.

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ຜູ້​ນຳ​ຝ່າຍ​ຄ້ານ​ຂອງເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ ແລະ​ຜູ້​ຊຶ່ງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ຮັບຮູ້ ຄືປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ
ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຂ້າມ​ຜ່ານ ທ່ານຮ​ວານ ກວາ​ອີ​ໂດ (Juan Guaido) ​ທີ່​ໄດ້​ກັບ​ຄືນ​ເມືອ​ນະ​ຄອນ
​ກາ​ຣາ​ກັ​ສ ດ້ວຍ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້, ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ຈະ​ເກີດ​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ
​ຫ່ວງ​ເປັນ​ໃຍວ່າ ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຖືກ​ຈັບ​ກຸມ ທີ່​ໄດ້​ລະ​ເມີດ​ກົດ​ຂອງ​ການ​ເກືອດ​ຫ້າມ​ອອກ​
ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ໂດຍ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ນິ​ໂຄ​ລັ​ສ ມາ​ດູ​ໂຣ​ນັ້ນ.

ໃນ​ວັນ​ທີ 23 ກຸມ​ພາ ທ່ານ ກວາ​ອີ​ໂດ ​ໄດ້​ອອກ​ຈາກ​ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ ​ຢ່າງ​ລັບໆ ໄປ​ຍັງ
ໂ​ຄ​ລອມ​ເບຍ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ລະ​ເມີດ​ຄຳ​ສັ່ງ​ຂອງ​ສານ​ສູງ​ສຸດ, ເພື່ອ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ປະ​ສານ​ງານ​
ໃຫ້​ສົ່ງ​ການ​ຊ່ອຍ​ເຫຼືອ​ດ້ານ​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ ​ໄປ​ຍັງ​ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ ສຳ​ລັບ ຊ່ວຍບັນ​ເທົາ​ທຸກ
​ ຕໍ່​ການ​ຂາດ​ສະ​ບຽງ​ອາ​ຫານ ແລະຢຸກ​ຢາ​ຕ່າງໆ​ນັ້ນ.

ທ່ານ​ຍັງ​ໄດ້​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມບ​ຣາ​ຊີ​ລ ປາ​ຣາໄກວ ອາ​ເຈັນ​ຕີນາ ແລະເ​ອ​ກົວ​ດໍ ບັນ​ດາ​
ເພື່ອ​ນບ້ານ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ​ອີກ 50 ປະ​ເທດ ​ທີ່ໄດ້​ຮັບ​ຮູ້ທ່ານ​ວ່າເ​ປັນ ​ຜູ້​ນຳ​ຂອງ​
ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ. ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ປະ​ນາມ ການເລືອກ​ຕັ້ງ​ໃໝ່​ອີກຂອງ​ທ່ານ​ມາ​ດູ​ໂຣ
ໃນ​ປີ​ກາຍ​ນີ້ ວ່າ​ບໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຊອບ​ທຳ ຫຼັງ​ຈາກນັກ​ສັງ​ຄົມ​ນິ​ຍົມ​ແລະ​ການ​ເປັນ​ຜູ້​ແບບ
​ຜະ​ເດັດການ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ​ທ່ານນີ້ ​ໄດ້ເກືອດ​ຫ້າມ ​ບໍ່​ໃຫ້​ບັນ​ດາ​ພັກ​ຝ່າຍ​ຄ້ານ​ທັງ​ຫຼາຍ ​
ລົງ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ນັ້ນ.

ພວກປະທ້ວງທີ່ຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານພາກັຍຟັງ ປະທານາທິບໍດີຮວານ ກວາອີໂດ ຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານຂອງເວເນຊູເອລາ ຜູ້ຊຶ່ງໄດ້ປະກາດຕົນເອງວ່າເປັນ ປະທານາທິບໍດີ ໃນໄລຍະຂ້າມຜ່ານ ໃນຊ່ວງທີ່ໂຮມຊຸມນຸມ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ປະທານາທິບໍດີ ນີໂກລັສ ມາດູໂຣ ລາອອກ, ນະຄອນກາຣາກັສ, ເວເນຊູເອລາ, 4 ມີນາ 2019.
ພວກປະທ້ວງທີ່ຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານພາກັຍຟັງ ປະທານາທິບໍດີຮວານ ກວາອີໂດ ຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານຂອງເວເນຊູເອລາ ຜູ້ຊຶ່ງໄດ້ປະກາດຕົນເອງວ່າເປັນ ປະທານາທິບໍດີ ໃນໄລຍະຂ້າມຜ່ານ ໃນຊ່ວງທີ່ໂຮມຊຸມນຸມ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ປະທານາທິບໍດີ ນີໂກລັສ ມາດູໂຣ ລາອອກ, ນະຄອນກາຣາກັສ, ເວເນຊູເອລາ, 4 ມີນາ 2019.

ທ່ານ​ມາ​ດູ​ໂຣ ໄດ້​ເອີ້ນ​ທ່ານ ກວາ​ອີ​ໂດ ວ່າ​ເປັນ​ຫຸ່ນຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດທີ່​ຢາກ​ໃຫ້​ມີການ​ກໍ່​
ລັດ​ຖະ​ປະ​ຫານ ແລະ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ຜູ້​ນຳ​ຝ່າຍ​ຄ້ານ ສາ​ມາດ​ທີ່​ຈະ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັບ​ການ​ຖືກ
ຈັບ​ກຸມ ​ເວ​ລາ​ຜູ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄືນ​ເມືອເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ ​ນັ້ນ.

“ທ່ານ​ຈະ​ຕ້ອງ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັບ​ກາ​ນ​ລົງ​ໂທດ ແລະຜູ້​ພິ​ພາກ​ສາ​ໄດ້ເກືອດ​ຫ້າມ​ບໍ່​ໃຫ້ທ່ານ​ອອກນອກ​ປະ​ເທດ,” ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ທ່ານ​ມາ​ດູ​ໂຣ ໄດ້​ກ່າວ​ໄວ້ ໃນ​ການ​ໃຫ້ສຳ​ພາດ
ກັບ​ຕາງ​ໜ່າງຂ່າວ ABC News ນັ້ນ.

ເຖິງ​ຢ່າງ​ນັ້ນ ກໍ​ຕາມ, ຜູ້​ນຳ​ຝ່າຍ​ຄ້ານ ແມ່ນ​ບໍ່​ໄດ້​ຖືກ​ຈັບ​ກຸ​ມ​ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ ເວ​ລາທ່ານ​ໄດ້​
ກັບ​ເມືອ​ຮອດ​ບ້ານ​ເຮືອນ​ແລ້ວ​ນັ້ນ, ທ່ານ​ໄດ້​ພົບ​ປະ​ກັບຝູງ​ຊົນທີ່​ເຂົ້າ​ໄປ​ສະໜັບສະ​ໜຸນ​
ທ່ານ​ນັ້ນ. ​ຕໍ່​ມາ ທ່ານ ກວາ​ອີ​ໂດ ໄດ້​ນຳ​ພາ​ການ​ໂຮມ​ຊຸມ​ປະ​ທ້ວງ​ຢ່າງ​ໃຫຍ່​ ໃນໃຈ
​ນະ​ຄອນ​ກາ​ຣາ​ກັ​ສ ບ່ອນ​ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ​ກົນ​ລະ​ຍຸດ ຂອງລັດ​ຖະ​ບານ​ມາ​ດູ​ໂຣ
ທີ່​ນາບ​ຂູ່ ແລະ​ການ​ສະ​ແດງ​ອອກຕ່າງໆ ຈະບໍ່​ຍຸ​ຕິ​ຝ່າຍ​ຄ້ານ ໃນ​ການ​ຊອກຫາ​ການ​
ປ່ຽນ​ແປ​ງ ​ທີ່​ເປັນ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ນັ້ນ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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