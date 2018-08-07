ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນລັດຄາລີຟໍເນຍ ທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ໄຟປ່າ ໄດ້ເລີ້ມເຜົາໄໝ້ ຫຼາຍກວ່າສັບປະດານຶ່ງແລ້ວ ໄດ້ກາຍມາເປັນໄຟປ່າທີ່ໃຫຍ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດຂອງລັດ.
ໄຟປ່າ ທີ່ຮູ້ກັນໃນຊື່ ແມນໂດຊີໂນ ຄອມເພັລກສ໌ ແມ່ນປະກອບມີດ້ວຍ ໄຟສອງກອງ ທາງພາກເໜືອຂອງລັດ ໄປຮວມຕົວກັນ ແລະເຜົາໄໝ້ ປະມານ 115 ພັນເຮັກຕາ ມີຄວາມຮ້າຍແຮງກາຍໄຟປ່າທໍມັສ ເມື່ອເດືອນທັນວາ ປີ 2017 ຜ່ານມານີ້.
ກົມປ່າໄມ້ແລະປ້ອງກັນໄຟປ່າຂອງລັດຄາລີຟໍເນຍ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນນີ້ວ່່າ ໄຟປ່າແມນໂດຊີໂນ ແມ່ນມີພຽງແຕ່ 30 ເປີເຊັນ ທີ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້, ໄຟໄໝ້ດັ່ງກ່າວ ຈົນເທົ່າເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ແມ່ນໄດ້ໄໝ້ຕຶກອາຄານ ປະມານ 150 ຫຼັງແລ້ວ.
ທ່ານນາງດໍຣີນ ເກຕວູດ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂໍ້ມູນໄຟໄໝ້ ທີ່ເຮັດວຽກ ກ່ຽວກັບໄຟປ່າແມນໂດຊີໂນ ໄດ້ບອກກັບວີໂອເອ ວ່າ ບໍ່ມີຜູ້ໃດເສຍຊີວິດ ຈາກໄຟໄໝ້ຄັ້ງນີ້, ມັນຍັງສືບຕໍ່ມີລົມແຮງຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີໃນຂົງເຂດ ເຮັດໃຫ້ໄຟປ່າແຜ່ລາມໃສ່ເຂດທີ່ກວ້າງອອກ.
ມີເຈົ້າໜ້າທີ່ ເກືອບ 4 ພັນຄົນ ແມ່ນກຳລັງມອດໄຟປ່ານີ້ ຊຶ່ງຮວມທັງ ພວກດັບໄພທີ່ຂັບຍົນເຮລີຄອບເຕີ ແລະເຮືອບິນ ເພື່ອສາດນ້ຳດັບໄຟ ລົງມາໃສ່.
ໜ່ວຍດັບໄຟ ຄາລີຟໍເນຍ ກ່າວວ່າ ກະປະມານວ່າ ຈະສາມາດຄວບຄຸມໄຟປ່າ ພາຍໃນກາງສັບປະດາໜ້ານີ້.
ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້ ຍັງໄດ້ສົ່ງເສີມເຂົ້າໃນການຂະຫຍາຍຂອງໄຟຄາຣ໌ທີ່ຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງລັດຄາລີຟໍເນຍ. ໄຟໄໝ້ດັ່ງກ່າວ ເປັນໄຟປ່າຄັ້ງທີ 12 ທີ່ໃຫຍ່ສຸດ ທີ່ໄດ້ຈົດບັນທຶກ ໃນລັດ ທີ່ໄດ້ພິສູດເຖິງຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງໄຟດັ່ງກ່າວຊຶ່ງໄດ້ສັງຫານ ພົນລະເຮືອນ 5 ຄົນ ແລະພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ດັບໄຟ 2 ຄົນ.
ໃນວັນອາທິດຜ່ານມານີ້, ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ປະກາດ ພາວະສຸກເສີນຕໍ່ຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ ເພື່ອແຜ້ວທາງ ໄປສູ່ການຂໍຄວາມຊ່ອຍເຫຼືອ ຈາກລັດຖະບານກາງ ໃນການຮັບມືກັບໄຟປ່ານີ້.
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