ຊາຍຄົນນຶ່ງ ຖືກຈັບ ຫັຼງຈາກ ຂັບລົດ ແລ່ນຕໍາ ຄົນຍ່າງ ໃກ້ກັບສະພາ ອັງກິດ

ຕຳຫຼວດຕໍ່ຕ້ານພວກກໍ່ການຮ້າຍໃນປະເທດອັງກິດ ກຳລັງເຮັດວຽກ ເພື່ອຢາກຮູ້ຈຸດປະ
ສົງຂອງຄົນຂັບລົດ ທີ່ແລ່ນເຂົ້າຕໍາພວກຄົນຍ່າງແລະຄົນຂີ່ລົດຖີບຢູ່ນອກສະພາອັງກິດ
ໃນນະຄອນຫຼວງລອນດອນ.
ການຂັບລົດແລ່ນເຂົ້າຕຳ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ສາມຄົນ ຮັບບາດເຈັບ ແລະຕຳຫຼວດໄດ້ຈັບກຸມຄົນຂັບລົດໃນທັນທີ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ລະບຸຕົວຄົນຂັບລົດວ່າ ແມ່ນເປັນຄົນສັນຊາດອັງກິດພຽງຄົນດຽວອາ
ຍຸ 29 ປີ. ລາວກຳລັງຖືກກັກຂັງໄວ້ ໃນ “ຖານສົງໄສ ກະກຽມທີ່ຈະກໍ່ການຮ້າຍ.”
ທ່ານນຽລ ບາຊູ ຮອງຜູ້ບັນຊາການຕຳຫວດກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ “ແນ່ນອນເປັນທີ່
ປາກົດວ່າ ເປັນການກະທຳດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈ ແຕ່ເພື່ອຈຸດປະສົງຫຍັງນັ້ນພວກເຮົາບໍ່
ສາມາດບອກໄດ້.”
ທ່ານບາຊູ ກ່າວວ່າອີງຕາມສິ່ງທີ່ພວກສືບສວນຮູ້ ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສບໍ່ປາກົດວ່າເປັນບຸກຄົນ
ທີ່ໜ່ວຍຕໍ່ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍຫຼືໜ່ວຍສືບລັບຕ່າງໆຂອງອັງກິດ ຮູ້ມາກ່ອນ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເທິຣີຊາ ເມ ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມ ລົງໃນທວິດເຕີວ່າ “ຄວາມເປັນຫ່ວງ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ແມ່ນຢູ່່ກັບພວກທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ໃນເຫດຮ້າຍທີ່ ແວັສມີນສເຕີ ແລະ
ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຂອບໃຈຕໍ່ການບໍລິການສຸກເສີນ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍທັນທີ ແລະ
ການຮັບມືດ້ວຍຄວາມກ້າຫານ.”
ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາ ຍັງໄດ້ມີປະຕິກິລິຍາ ກ່ຽວກັບເຫດຮ້າຍດັ່ງກ່າວ ຢູ່ໃນການ
ສົ່ງຂໍ້ຄວາມທາງທວິດເຕີ ໂດຍກ່າວວ່າ “ເກີດມີການໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍອີກ ໃນນະຄອນ
ລອນດອນ. ພວກສັດເຫຼົ່ານີ້ ພາກັນເປັນບ້າ ແລະຕ້ອງໄດ້ຮັບມືແບບການລົງໂທດຢ່າງ
ໜັກ ແລະເຂັ້ມແຂງ.”
ອົງການບໍລິການລົດໂຮງໝໍໃນນະຄອນລອນດອນກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ປິ່ນປົວ ແລະນຳເອົາ
ສອງຄົນໄປໂຮງໝໍ ແລະບໍ່ມີໃຜໄດ້ຮັບບາດເຈັບເຖິງຕາຍ. ທ່ານບາຊູໃນເວລາຕໍ່ມາວ່າ
ນຶ່ງໃນຈຳນວນຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບກຳລັງຮັບການປິ່ນປົວຍ້ອນບາດ ເຈັບໜັກ ໃນຂະນະ
ຄົນທີສອງໄດ້ອອກຈາກໂຮງໝໍແລ້ວ. ຄົນທີສາມ ໄດ້ຖືກປິ່ນ ປົວຢູ່ບ່ອນເກີດເຫດ.
ເຂດອ້ອມແອ້ມບ່ອນລົດແລ່ນຕຳນັ້ນໄດ້ຖືກປິດລົງ ພ້ອມທັງສະຖານີລົດໄຟໄຕ້ດິນທີ່ຢູ່
ໃກ້ກັບສະພາ. ປັດຈຸບັນນີ້ ສະພາບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນສະໄໝການປະຊຸມ.
ເມື່ອປີກາຍນີ້ ມີຊາຍຄົນນຶ່ງ ໄດ້ຂັບລົດແລ່ນຕຳພວກຄົນຍ່າງ ຢູ່ໃກ້ກັບຂົວແວັສ ມິນສເຕີ
ທີ່ໄດ້ສັງຫານ 4 ຄົນ ຢູ່ທີ່ນັ້ນ ກ່ອນທີ່ຈະແທງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຄົນນຶ່ງ ຈົນຕາຍຢູ່ດ້ານ
ນອກສະພາ. ຕຳຫຼວດຈຶ່ງໄດ້ຍິງຄົນຮ້າຍເສຍຊີວິິດ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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